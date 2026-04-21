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X Factor verso rivoluzione in giuria con Jovanotti e Gianni Morandi

X Factor verso rivoluzione in giuria con Jovanotti e Gianni Morandi

X Factor 2026, la corsa al quarto giudice tra Jovanotti e Morandi

Chi sarà il nuovo giudice di X Factor Italia nel 2026 dopo l’addio di Achille Lauro? Le ipotesi più forti puntano su Jovanotti e Gianni Morandi, nomi emersi nella newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia.
La decisione riguarda il tavolo di giudizio di SkyUno, dove il talent è di casa da quindici anni dopo gli esordi su Rai2.

L’indiscrezione arriva nell’aprile 2026 e si inserisce nella fase di preparazione della nuova stagione, mentre Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani sono considerati in forte pole position per la conferma.

La scelta del quarto giudice è cruciale: definisce identità musicale, appeal televisivo e peso mediatico di un formato che richiede mesi di lavoro tra Auditions, Bootcamp, Last Call e Live Show.

In sintesi:

  • Achille Lauro lascia X Factor 2026 dopo due stagioni al tavolo dei giudici.
  • Gabriele Parpiglia indica Jovanotti e Gianni Morandi come candidati forti.
  • Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani sono dati come confermati.
  • Il nodo principale resta la disponibilità di Jovanotti e Morandi per i lunghi impegni.

Ipotesi per il nuovo giudice e peso strategico per il format

Dal 2008 X Factor Italia non ha mai saltato una stagione, trasformandosi da talent di Rai2 a prodotto di punta di SkyUno.
In questi anni il bancone ha visto alternarsi conduttori, discografici e cantanti, con un costante ribilanciamento tra credibilità artistica e intrattenimento.

Il quartetto 2025 non verrà confermato in blocco per la scelta di Achille Lauro di lasciare il programma e concentrarsi sulla musica dal vivo e sui progetti discografici. “Dopo due anni bellissimi a X Factor […] la mia avventura nel programma si conclude qui”, ha spiegato sui social, lasciando però aperta la porta con un significativo “Non escludo il ritorno”.

Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani – promosso dopo l’ingresso al posto di Manuel Agnelli – sarebbero destinati alla riconferma. Il “vero mistero” riguarda il sostituto di Lauro: il sogno interno sarebbe Lorenzo Jovanotti, mentre perderebbe quota Tananai a favore della candidatura, data in ascesa, di Gianni Morandi.

Impatto di Jovanotti o Morandi e scenari per la prossima stagione

Coinvolgere Jovanotti o Gianni Morandi significherebbe un salto di peso specifico per X Factor Italia: due icone trasversali, in grado di parlare tanto alle platee televisive tradizionali quanto alle generazioni più giovani.
Il nodo principale è la compatibilità con agende già congestionate da tour, progetti discografici e impegni istituzionali.

Il talent richiede mesi di presenza continua in studio e in preparazione, con un impegno che va ben oltre le registrazioni in onda. Per Sky e Fremantle puntare su profili di questo livello significherebbe rafforzare la percezione di qualità del format e la sua competitività in un mercato dei talent ormai maturo.

Le parole finali di Achille Lauro, rivolte a Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ai vertici di Sky e Fremantle – da Andrea Duilio a Marco Tombolini, Paola Costa, Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci – confermano un clima di collaborazione destinato a proseguire, con la porta socchiusa a future sorprese, magari dopo il suo tour negli stadi.

FAQ

Chi sono i giudici probabili di X Factor Italia 2026?

Attualmente risultano fortemente candidati alla riconferma Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, in attesa del quarto nome ufficiale.

Perché Achille Lauro ha deciso di lasciare X Factor?

Achille Lauro ha dichiarato di voler dedicare completamente tempo ed energie alla musica, a un grande tour negli stadi e ai propri progetti discografici.

Jovanotti e Gianni Morandi sono già confermati a X Factor?

No, al momento Jovanotti e Gianni Morandi sono soltanto ipotesi riportate da Gabriele Parpiglia, senza alcuna conferma ufficiale di Sky.

Quando verrà annunciato il nuovo giudice di X Factor 2026?

Generalmente gli annunci sui giudici arrivano tra tarda primavera e inizio estate, in concomitanza con l’avvio delle Auditions ufficiali.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Questo articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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