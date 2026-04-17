Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabio Volo lancia Kong in televisione e sperimenta nuovo linguaggio

Fabio Volo torna in tv con Kong su Rai 3 dalla Torre Branca

Il conduttore e scrittore Fabio Volo torna stasera in televisione con Kong – Con la testa tra le nuvole, nuovo talk quotidiano di Rai 3. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20, porta gli ospiti in cima alla Torre Branca di Milano, a 110 metri d’altezza, per rispondere a domande radicali su vita, destino, paure e amore.

Il debutto è fissato per oggi, 13 aprile, dopo quasi dieci anni di lontananza di Volo dal piccolo schermo.

L’obiettivo è proporre una conversazione intima ma accessibile, che unisca riflessione esistenziale e leggerezza, con protagonisti volti noti dello spettacolo, della cultura e della musica.

In sintesi:

Nuovo talk quotidiano di Fabio Volo su Rai 3 alle 20.20, dal lunedì al venerdì.

su Rai 3 alle 20.20, dal lunedì al venerdì. Location spettacolare: Torre Branca a Milano, 110 metri, per dialoghi esistenziali “tra le nuvole”.

a Milano, 110 metri, per dialoghi esistenziali “tra le nuvole”. Format breve, confessionale e leggero, con ospiti famosi che parlano di vita, destino, sogni, paure.

Prima settimana con Beppe Fiorello, Romina Power, Brunori Sas, Umberto Galimberti, Geppi Cucciari e voci dalle Teche Rai.

Kong, il nuovo format tra talk, confessione e sperimentazione narrativa

Ideato da Fabio Volo insieme a Giorgio Cappozzo, Kong si fonda su un’idea semplice ma ambiziosa: affrontare le domande che contano davvero “sollevandosi da terra”, in un contesto sospeso rispetto alla quotidianità.

Rai 3 colloca così in access prime time un prodotto ibrido tra talk, confessione privata e racconto esistenziale, con una durata contenuta e linguaggio diretto, pensato per un pubblico che consuma tv anche in mobilità e sui social.

Come ha spiegato Volo a Repubblica, «si parlerà della vita, del destino. Con gli ospiti affrontiamo i sogni, le paure, l’amore che va oltre il tempo».

Il programma punta su un doppio livello: il dialogo con il personaggio del giorno e l’innesto delle voci del passato provenienti dalle Teche Rai, che agiscono come “coscienza storica” del Paese, collegando le domande di oggi alle riflessioni di ieri.

Per Fabio Volo si tratta di un rientro televisivo dopo un decennio concentrato soprattutto sulla scrittura narrativa e sul cinema.

Negli ultimi anni ha pubblicato nuovi romanzi, visto adattare per il grande schermo Una grande voglia di vivere e partecipato come attore a film come Genitori vs. Influencer e Per tutta la vita.

Dalla metà degli anni ’90, Volo è passato dalla popolarità televisiva de Le Iene e di MTV a una solida carriera di scrittore: oltre 14 libri, a partire dal 2001 con Esco a fare due passi, tradotti in 25 Paesi e capaci di vendere complessivamente circa 9 milioni di copie.

Ospiti, memoria collettiva e possibili sviluppi del progetto Kong

Il primo ospite di Kong sarà l’attore Beppe Fiorello, volto di cinema e fiction, oggi impegnato sul set della nuova serie storica Città di vita, incentrata sull’Impresa di Fiume e sulla figura di Gabriele D’Annunzio, dove interpreta un reduce di guerra al fianco di Gabriella Pession.

A seguire, nella prima settimana sono attesi Romina Power (martedì 14), il cantautore Brunori Sas (mercoledì 15), lo psicanalista e filosofo Umberto Galimberti (giovedì 16) e Geppi Cucciari (venerdì 17), a comporre un mosaico di sensibilità molto diverse.

Accanto alle loro voci, il format integra materiali d’archivio delle Teche Rai: frammenti di interviste, discorsi e riflessioni che testimoniano come l’Italia abbia già affrontato, in altre epoche, le medesime domande su senso della vita, futuro, paura e amore.

Questa struttura rende Kong potenzialmente adatto a una fruizione multipiattaforma, tra tv lineare, clip social e contenuti on demand.

Se il riscontro di pubblico sarà positivo, il programma potrebbe inaugurare una nuova stagione di talk brevi ad alta densità emotiva e autoriale nell’access serale del servizio pubblico, aprendo spazio a ulteriori sperimentazioni narrative in quota “tra le nuvole”.

FAQ

Quando va in onda Kong con Fabio Volo su Rai 3?

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3, a partire da sabato 13 aprile.

Dove viene registrato il programma Kong di Fabio Volo?

Kong è registrato in cima alla Torre Branca di Milano, a circa 110 metri d’altezza, con vista sulla città.

Chi è il primo ospite di Fabio Volo a Kong?

Il primo ospite è l’attore Beppe Fiorello, attualmente impegnato nella fiction storica Città di vita sull’Impresa di Fiume.

Quanti libri ha pubblicato finora Fabio Volo?

Ad oggi Fabio Volo ha pubblicato oltre 14 libri, tradotti in 25 Paesi, per un totale superiore a 9 milioni di copie vendute.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Kong?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti delle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.