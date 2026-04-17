Natalia Paragoni incinta operata d’urgenza: condizioni e cause dell’intervento

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Biopsia al collo per Natalia Paragoni incinta: cosa è successo davvero

Natalia Paragoni, 29 anni, influencer e scrittrice, incinta del secondo figlio, ha rivelato di essersi sottoposta a una biopsia al collo a Milano.

La procedura è stata eseguita ad aprile 2026 dopo la comparsa improvvisa di un rigonfiamento di circa 4 centimetri, emerso in seguito a una forte influenza.

L’esame sul linfonodo ingrossato servirà a chiarire la natura del bozzo e a escludere patologie serie, mentre i medici hanno rassicurato sull’assenza di rischi immediati per la gravidanza.

In sintesi:

Rigonfiamento al collo di 4 cm scoperto da Natalia Paragoni durante la seconda gravidanza.

durante la seconda gravidanza. Biopsia al linfonodo eseguita in ospedale, con forte coinvolgimento emotivo dell’influencer.

Medici rassicurano: nessun rischio rilevante per il bambino, in attesa degli esiti.

Risultati attesi in circa dieci giorni, clima di comprensibile ansia e speranza.

Il percorso clinico durante la gravidanza e le paure di Natalia

Tutto inizia circa un mese fa, dopo un episodio influenzale importante. Natalia Paragoni nota sul collo *“una vera palla, un bozzo enorme”*, localizzato poco sopra la clavicola.

L’ecografia rileva un linfonodo ingrossato di circa 4 centimetri, dimensione che impone ulteriori accertamenti. Vista la gravidanza in corso, con parto previsto a fine maggio, la valutazione viene condivisa tra più specialisti, inclusi ginecologo e medici ospedalieri, che concordano sulla necessità di una biopsia.

L’influencer, diventata famosa con “Uomini e Donne” e legata al dj e modello Andrea Zelletta, racconta notti insonni e *“panico totale”* per la paura degli aghi e dell’esito.

In sala operatoria, durante il prelievo del tessuto, il personale sanitario la sostiene anche emotivamente: *“L’infermiera mi ha tenuto la mano perché ero agitata e piangevo”*.

L’intervento risulta meno invasivo del previsto: nessun taglio esteso, ma una procedura mirata sul linfonodo sospetto.

Attesa, impatto psicologico e possibili sviluppi futuri

Ora la 29enne è tornata a casa, concentrata sugli ultimi mesi di gravidanza, tra ansia e desiderio di normalità.

Il campione prelevato verrà analizzato in laboratorio; la risposta diagnostica è attesa in circa dieci giorni, fase clinicamente cruciale e psicologicamente logorante.

Accanto a lei ci sono Andrea Zelletta e la primogenita Ginevra, nata nel 2023, mentre la coppia attende il secondo figlio.

Il caso evidenzia come la gestione dei linfonodi ingrossati in gravidanza richieda protocolli condivisi e comunicazione chiara tra specialisti, con attenzione all’impatto emotivo sulle pazienti.

Se gli esiti confermeranno una causa benigna, l’esperienza di Natalia Paragoni potrebbe trasformarsi in un racconto pubblico utile per sensibilizzare su controlli tempestivi e supporto psicologico in gravidanza.

FAQ

Perché Natalia Paragoni ha fatto una biopsia al collo in gravidanza?

La biopsia è stata eseguita per analizzare un linfonodo ingrossato di circa 4 centimetri, comparso improvvisamente dopo un’influenza, ed escludere patologie serie.

La biopsia di un linfonodo è pericolosa in gravidanza?

In genere no: eseguita con precauzioni e parere del ginecologo, è considerata sicura e mirata, con rischi contenuti per madre e feto.

Quanto tempo servono per avere i risultati di una biopsia linfonodale?

Normalmente i risultati arrivano in 7-10 giorni lavorativi, dopo l’analisi istologica del tessuto al microscopio e la refertazione specialistica.

Quando preoccuparsi per un linfonodo ingrossato sul collo?

È opportuno consultare il medico se il linfonodo supera 1-2 centimetri, dura oltre tre settimane, è duro, fisso o associato a febbre persistente.

Qual è la fonte delle informazioni sull’episodio di Natalia Paragoni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.