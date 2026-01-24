Home - SPETTACOLI & CINEMA - Discovery+ rivoluziona l’intrattenimento domestico con nuove serie imperdibili, sorprese comiche e approfondimenti esclusivi che nessuno aspetta

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2026: da ‘A Sanremo con Radio Italia’ a ‘Only fun’

Eventi live e intrattenimento

Febbraio 2026 su Discovery+ significa accesso diretto ai grandi eventi tv italiani e all’intrattenimento da prima serata, grazie al bouquet di canali del gruppo Warner Bros. Discovery.

Nel pomeriggio di Real Time, dal 24 al 28 febbraio, la vetrina sul Festival della canzone italiana arriva con A Sanremo con Radio Italia: collegamenti live dalla città dei fiori, ospiti, dietro le quinte e aggiornamenti musicali in tempo reale per chi vuole vivere il clima del teatro ligure anche dallo smartphone.

La sera del giovedì, dal 5 febbraio alle 21:30, il canale Nove torna a puntare sulla comicità con la nuova stagione di Only Fun – Comico Show, condotto da Belen Rodriguez insieme ai PanPers, in un mix di stand up, sketch e ospiti che punta a intercettare il pubblico social e tv tradizionale.

Su DMAX, i lunedì alle 21:25 debuttano i nuovi episodi de I pionieri dell’oro, con i cercatori impegnati nell’entroterra australiano tra tempeste improvvise, mezzi in panne e terreni ostili; la domenica alle 21:25 è invece dedicata a L’eldorado della droga: viaggio in USA, che segue agenti e squadre di sicurezza negli aeroporti americani, tra controlli su visti falsi, traffico di sostanze e immigrazione illegale.

Cucina, case e motori

Il fronte lifestyle di Discovery+ a febbraio 2026 si concentra su cucina di territorio, ristrutturazioni immobiliari e cultura automotive.

Su Food Network, la domenica alle 15:00 arriva Cucina al mercato con Ruben: lo chef Ruben Bondì si sposta a Rimini per selezionare prodotti freschi e valorizzare la tradizione romagnola in ricette semplici e visive, perfette per social e second screen.

Il sabato alle 15:45 tocca a Giusina in cucina, con un itinerario tra i sapori della Sicilia più autentica: borghi dell’entroterra, la città di Palermo e le isole, per un racconto domestico ma fortemente identitario.

Su HGTV – Home & Garden TV, l’11 febbraio alle 22:00 torna Donne in affari, con Karen e Mina impegnate a rigenerare i quartieri di Indianapolis tra investimenti, lavori complessi e dinamiche familiari.

Il martedì alle 22:00 debutta la nuova stagione di Che affare! con Tarek e Heather, con Tarek El Moussa e Heather Rae El Moussa alle prese con flip ad alto budget nel sud della California e trattative serrate sul mercato di lusso.

Il lunedì alle 22:00 è dedicato a Fratelli in affari: a caccia di ranch, dove Drew e Jonathan Scott aiutano famiglie in fuga dalle metropoli a trovare proprietà rurali e ranch da ristrutturare.

Sul canale motori TURBO (nuovo nome di Motor Trend), il lunedì alle 22:15 arriva Le auto che hanno fatto l’America con Roby PMG: un viaggio nella storia dell’industria automobilistica statunitense tra marchi iconici, rivalità industriali e restauri guidati dall’esperto meccanico Roby PMG, con focus sulle curiosità delle grandi muscle car e dei modelli che hanno segnato il Novecento.

Famiglia, kids e crime

La proposta family di febbraio 2026 su Discovery+ passa da Boing, dove il 2 febbraio alle 17:50 torna Io sono Gumball: il gatto blu dodicenne, comico e dissacrante, tra gag surreali e situazioni quotidiane stravolte, resta uno dei prodotti animati più riconoscibili per il pubblico 6–12 anni.

Il venerdì alle 19:30 la fascia Cinema ospita film del franchise LEGO DC Movies, pensati per la visione condivisa genitori-figli con supereroi e humor a strati di lettura multipli.

Spazio anche al mondo dei mostriciattoli tascabili con Il film Pokémon – Diancie e il bozzolo della distruzione, in cui la principessa Diancie, insieme ad Ash e ai suoi amici, affronta il risveglio del leggendario Yveltal nella “Foresta di Allarth” per salvare il Regno dei Diamanti grazie al potere di Megaevoluzione e al supporto di Xerneas.

Su Discovery Channel, il lunedì alle 21:15 i riflettori sono puntati su Texas Rangers, con le pattuglie dei Texas Game Wardens impegnate a difendere le risorse naturali dello Stato e a far rispettare la legge tra laghi, riserve e zone di caccia.

A seguire, alle 23:05, Australia: la guerra dei sub racconta la pesca estrema nelle acque più ostili del pianeta, tra fondali pericolosi e condizioni meteo imprevedibili.

Il canale Giallo propone infine, dal 15 febbraio alle 21:10 con doppio episodio, la nuova stagione di Crociera con delitto 2: l’ex detective Jack Grailing e il Primo Ufficiale Kate Woods risolvono omicidi, sparizioni e intrighi a bordo della nave MAS Virtuosa, tra lusso e giallo classico.

FAQ

D: Dove posso vedere questi programmi di febbraio 2026?

R: Tutti i titoli citati sono disponibili in streaming su Discovery+, con contenuti live e on demand.

D: I contenuti sono inclusi nell’abbonamento o servono costi extra?

R: L’accesso dipende dal piano sottoscritto su Discovery+, che combina canali gratuiti e offerte a pagamento.

D: Quando va in onda A Sanremo con Radio Italia?

R: Dal 24 al 28 febbraio, nel pomeriggio, su Real Time in collegamento da Sanremo.

D: In quale giorno è previsto Only Fun – Comico Show?

R: Ogni giovedì dal 5 febbraio, in prima serata alle 21:30, sul canale Nove.

D: Quali programmi consigliati per bambini e famiglie?

R: Io sono Gumball, i film della fascia Cinema con LEGO DC Movies e Il film Pokémon – Diancie e il bozzolo della distruzione su Boing.

D: Ci sono novità per gli appassionati di motori?

R: Sì, su TURBO arriva Le auto che hanno fatto l’America con Roby PMG, dedicato alle icone automobilistiche USA.

D: Gli amanti del crime cosa trovano a febbraio?

R: Su Giallo è in arrivo Crociera con delitto 2, mentre Texas Rangers e L’eldorado della droga: viaggio in USA coprono il versante docu-crime.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di queste informazioni?

R: Le informazioni sui palinsesti derivano dal materiale stampa e dai comunicati ufficiali del gruppo Warner Bros. Discovery relativi a Discovery+ e ai canali collegati.