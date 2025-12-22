Samsung One UI 8.5 beta ripristina funzioni fotocamera assenti e migliora esperienza scatto e video

Ripristino delle modalità fotocamera

Samsung ha rilasciato una nuova build beta di One UI 8.5 che ripristina due modalità fotografiche rimosse nella release precedente: *Single Take* e *Dual Rec*. Questo aggiornamento reintroduce funzionalità specifiche per gli appassionati di fotografia mobile, spiegando dove sono state spostate e come riattivarle attraverso l’app secondaria dedicata alla fotocamera. Il testo illustra in modo pratico i cambiamenti, i passi necessari per ritrovare le modalità e le implicazioni per gli utenti che partecipano al programma beta.

Con l’ultima build beta di One UI 8.5 Samsung reintegra le modalità fotografiche che erano scomparse nella prima release. *Single Take*, che cattura simultaneamente più scatti e clip video mentre si muove la fotocamera, e *Dual Rec*, che registra contemporaneamente da due obiettivi, non sono più incorporate nell’interfaccia principale dell’app fotocamera. La nuova distribuzione delle funzioni le sposta in un componente separato chiamato Camera Assistant, accessibile tramite il Galaxy Store. Questo riposizionamento mantiene le modalità disponibili senza appesantire l’esperienza predefinita dell’app fotocamera.

Il ripristino non è una mera ricomparsa automatica: l’utente deve installare o aggiornare Camera Assistant per ritrovare i toggle corrispondenti. Una volta abilitati tramite l’app ausiliaria, *Single Take* e *Dual Rec* riappariranno nell’elenco delle modalità supplementari della fotocamera. In pratica, Samsung preserva la compatibilità delle funzioni ma le rende meno invasive nell’interfaccia principale, destinandole a un pannello di funzioni aggiuntive dedicato a utenti che cercano strumenti avanzati.

Come riattivare Single Take e Dual Rec

Per riattivare *Single Take* e *Dual Rec* su dispositivi con la seconda build beta di One UI 8.5, è necessario seguire una procedura precisa che coinvolge l’installazione o l’aggiornamento dell’app ausiliaria Camera Assistant. Prima di tutto, aprire il Galaxy Store e verificare la presenza dell’aggiornamento di Camera Assistant oppure eseguire la sua installazione se non è già presente. Dopo aver completato l’installazione, avviare l’app fotocamera predefinita del dispositivo e accedere al menu delle modalità aggiuntive: le opzioni che prima erano visibili direttamente nell’interfaccia principale sono ora raggruppate sotto la voce “Modalità aggiuntive” o “Additional modes”.

All’interno di quel pannello si troveranno i toggle per *Single Take* e *Dual Rec*. Attivare i rispettivi interruttori per aggiungerli nuovamente all’elenco delle modalità disponibili nella schermata principale della fotocamera. Se le opzioni non compaiono immediatamente, chiudere e riaprire l’app fotocamera o riavviare il dispositivo per forzare l’aggiornamento dell’interfaccia. È consigliabile controllare anche i permessi delle app, assicurandosi che Camera Assistant abbia accesso a microfono, fotocamera e spazio di archiviazione, poiché la mancata autorizzazione può impedire il corretto funzionamento di *Dual Rec* e la generazione dei file multimediali da parte di *Single Take*.

Per gli utenti che desiderano un accesso rapido alle modalità ripristinate, è possibile personalizzare l’ordine delle modalità nella schermata principale della fotocamera dopo averle riattivate: selezionare “Modifica modalità” e trascinare *Single Take* e *Dual Rec* nelle posizioni preferite. In caso di problemi funzionali — crash dell’app o modalità che non registrano correttamente — verificare la versione di One UI e quella di Camera Assistant; talvolta la sincronizzazione tra build beta differenti richiede la versione esatta dell’app ausiliaria. Infine, segnalare eventuali anomalie tramite il canale di feedback del programma beta aiuterà Samsung a stabilizzare l’integrazione di queste funzioni nelle build successive.

FAQ

Come si installa Camera Assistant? Scaricandola o aggiornandola dal Galaxy Store , quindi seguendo le istruzioni per l’installazione.

Scaricandola o aggiornandola dal , quindi seguendo le istruzioni per l’installazione. Cosa fare se non vedo i toggle per Single Take e Dual Rec? Controllare che Camera Assistant sia aggiornato, riavviare l’app fotocamera o il dispositivo e verificare i permessi dell’app.

Controllare che Camera Assistant sia aggiornato, riavviare l’app fotocamera o il dispositivo e verificare i permessi dell’app. Single Take funziona senza permessi aggiuntivi? No: richiede accesso alla fotocamera e allo spazio di archiviazione per salvare le immagini e i video generati.

No: richiede accesso alla fotocamera e allo spazio di archiviazione per salvare le immagini e i video generati. Posso riportare le modalità nella schermata principale? Sì: dopo averle attivate, usare “Modifica modalità” nella fotocamera per riposizionarle.

Sì: dopo averle attivate, usare “Modifica modalità” nella fotocamera per riposizionarle. Dual Rec registra da due obiettivi contemporaneamente su tutti i modelli? La compatibilità dipende dall’hardware del dispositivo; alcuni modelli potrebbero limitare la combinazione di sensori supportati.

La compatibilità dipende dall’hardware del dispositivo; alcuni modelli potrebbero limitare la combinazione di sensori supportati. Cosa fare se le modalità presentano malfunzionamenti nella beta? Inviare un report dettagliato tramite il feedback del programma beta indicando versione One UI, versione Camera Assistant e una descrizione del problema.

Perché Samsung li ha spostati in Camera Assistant

Samsung ha deciso di collocare *Single Take* e *Dual Rec* all’interno di Camera Assistant per ragioni operative e di esperienza utente ben precise. Spostare funzionalità specializzate in un modulo separato consente di alleggerire l’interfaccia principale dell’app fotocamera, limitando l’accumulo di opzioni visibili che possono confondere l’utente medio. Questa scelta riduce inoltre il rischio di regressioni funzionali nell’app principale durante aggiornamenti frequenti di One UI, isolando le modalità sperimentali in un componente aggiornabile indipendentemente.

Dal punto di vista tecnico, la modularizzazione facilita il deployment di aggiornamenti mirati: Camera Assistant può ricevere patch e miglioramenti specifici per le modalità avanzate senza necessitare di una nuova build completa di One UI. Ciò accelera l’iterazione sulle funzioni più complesse — come la sincronizzazione di più flussi video per *Dual Rec* o l’elaborazione simultanea di molteplici scatti per *Single Take* — riducendo l’impatto su stabilità e tempi di rilascio dell’intero sistema operativo.

Un altro criterio è la segmentazione dell’utenza. *Single Take* e *Dual Rec* sono strumenti rivolti principalmente a utenti avanzati e a creatori di contenuti; raggruppandoli in Camera Assistant, Samsung offre un percorso esplicito per chi vuole attivarli senza sovraccaricare il profilo d’uso di chi preferisce un’esperienza fotografica rapida e semplificata. Questo approccio migliora la chiarezza dell’offerta funzionale e permette agli utenti di scegliere consapevolmente se integrare tali modalità nel flusso quotidiano.

Mantenere queste modalità in un’app ausiliaria facilita la sperimentazione durante le fasi beta: il team di sviluppo può monitorare l’adozione e gli eventuali bug attraverso aggiornamenti specifici e metriche raccolte separatamente, rendendo più efficiente la raccolta del feedback e la gestione delle dipendenze tra componenti. Questo riduce la probabilità di introdurre regressioni nelle funzionalità di base della fotocamera e consente un controllo più granulare sulla distribuzione delle feature a diversi gruppi di dispositivi.

Disponibilità e considerazioni per gli utenti beta

La disponibilità della seconda build beta di One UI 8.5 e la possibilità di riattivare *Single Take* e *Dual Rec* dipendono da più fattori: regione, modello di dispositivo e stato del programma beta a cui l’utente partecipa. In molte regioni il rollout è progressivo; gli utenti iscritti al programma beta tramite l’app Samsung Members o tramite canali ufficiali riceveranno l’aggiornamento over-the-air in fasi distribuite per server. È essenziale verificare la presenza dell’update nelle impostazioni di sistema e controllare il Galaxy Store per l’aggiornamento di Camera Assistant, dato che la semplice installazione della build One UI non abilita automaticamente le modalità senza l’app ausiliaria.

Gli utenti beta devono considerare le limitazioni hardware: non tutti i modelli Galaxy offriranno piena compatibilità con *Dual Rec*, che richiede capacità di elaborazione e supporto simultaneo di più sensori; alcuni dispositivi potrebbero esporre una versione ridotta della funzione o limitarne le combinazioni di fotocamere disponibili. Inoltre, la stabilità delle modalità in ambito beta non è garantita come nelle release pubbliche; è ragionevole aspettarsi comportamenti occasionalmente instabili, consumo energetico superiore e problemi di integrazione con app di terze parti che utilizzano la fotocamera.

Per gli sviluppatori e i tester, è consigliabile mantenere aggiornata sia la build di One UI sia l’app Camera Assistant, annotando le versioni precise in ogni segnalazione di bug. Le segnalazioni devono includere modello del dispositivo, numero di build One UI e versione dell’app, oltre a passaggi riproducibili e log se disponibili. Utenti meno esperti dovrebbero valutare attentamente l’opportunità di partecipare alla beta se dipendono dal dispositivo per lavoro quotidiano, poiché le funzionalità sperimentali possono impattare flussi di lavoro consolidati.

Infine, la diffusione delle funzioni tramite Camera Assistant permette a Samsung di attivare o disattivare gradualmente le modalità in mercati specifici in base a feedback, normative locali o requisiti di compatibilità. Chi non trova immediatamente le funzioni dovrebbe monitorare gli aggiornamenti del Galaxy Store e gli annunci ufficiali: il rollout completo potrebbe richiedere giorni o settimane per coprire l’intera base di dispositivi beta.

