Amici svela la nuova puntata tra super ospiti, ritorni ed eliminazioni

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Amici Serale 2026, seconda puntata: anticipazioni, ospiti, giuria e sorprese

Sabato 28 marzo 2026, dagli studi di Roma, va in onda la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata nei giorni precedenti e attesissima dal pubblico televisivo e social.

Lo show, prodotto da Fascino per Canale 5, si apre con un omaggio a Gino Paoli e punta su sfide ad alto tasso spettacolare tra canto e ballo.

Le anticipazioni diffuse da “Super Guida Tv” rivelano una serata dal ritmo serrato, con una giuria d’eccezione, ospiti internazionali e momenti comici pensati per consolidare il dominio del talent nei palinsesti del sabato sera.

In sintesi:

Seconda puntata del Serale di Amici il 28 marzo 2026 in prima serata.

il 28 marzo 2026 in prima serata. Omaggio iniziale al cantautore Gino Paoli con esibizioni e coreografie dedicate.

con esibizioni e coreografie dedicate. In giuria Amadeus , Gigi D’Alessio , Elena D’Amario e lo speciale Cristiano Malgioglio .

, , e lo speciale . Super ospiti: The Kolors, Zendaya, Robert Pattinson, Belen Rodriguez, Luca Argentero, Francesco Cicchella.

Omaggi, giuria stellare e ospiti internazionali sul palco di Amici

L’apertura della seconda puntata è dedicata a Gino Paoli, con un omaggio musicale e coreografico che valorizza il patrimonio della canzone d’autore italiana all’interno di un format pop e mainstream.

La giuria della serata schiera tre volti forti della TV e della musica: Amadeus, reduce dai successi dei Festival di Sanremo, il cantautore Gigi D’Alessio e la danzatrice e coreografa Elena D’Amario, figura simbolo della scuola di Amici.

Accanto a loro, Cristiano Malgioglio assume il ruolo di giudice speciale, chiamato a commentare con il suo stile diretto e a influenzare l’esito di alcune prove decisive per i concorrenti.

La serata viene ulteriormente potenziata da un ruolo particolare affidato ad Alessandro Cattelan, protagonista di momenti di raccordo, sketch e interazioni con la giuria e i ragazzi, in una chiave vicina al late-night.

Sul fronte musicale, i The Kolors salgono sul palco con il singolo “Rolling Stones”, consolidando il legame tra il talent e le hit radiofoniche dell’anno.

Il profilo internazionale è garantito dalla presenza degli attori Zendaya e Robert Pattinson, in Italia per presentare il film “The Dreama – Un segreto è per sempre”, che trova in Amici una vetrina strategica per il pubblico giovane e familiare.

Completano il parterre di ospiti due volti amatissimi della fiction italiana, Belen Rodriguez e Luca Argentero, coinvolti in momenti di talk e intrattenimento leggeri ma ad alto impatto social.

La componente comica è affidata a Francesco Cicchella, che con imitazioni e sketch musicali alleggerisce la tensione delle sfide a squadre, contribuendo al bilanciamento tra gara e show.

L’insieme di ospiti e giurati conferma la linea editoriale del Serale: un prodotto crossmediale che unisce talent, cinema, musica e intrattenimento per massimizzare ascolti e engagement digitale.

Impatto sul talent e prospettive per le prossime puntate

La seconda puntata del Serale di Amici si configura come snodo strategico della stagione: gli ascolti di questa serata orienteranno scelte future di cast, ospiti e collocazione promozionale di film e musica.

La presenza congiunta di star internazionali come Zendaya e Robert Pattinson e di volti cardine della TV italiana rafforza il posizionamento del programma come piattaforma privilegiata per le major cinematografiche e discografiche.

In prospettiva, il mix tra competizione artistica, grandi ospiti e forte spinta social suggerisce una progressiva evoluzione di Amici verso un hub di contenuti transmediali, capace di generare clip virali, spin-off digitali e collaborazioni con altri brand televisivi e streaming.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026?

La seconda puntata del Serale di Amici 2026 va in onda sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5.

Chi sono i giudici del Serale di Amici nella seconda puntata?

La giuria è composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale ospite.

Quali ospiti musicali sono attesi nella puntata del 28 marzo 2026?

Gli ospiti musicali principali sono i The Kolors, che presentano il singolo “Rolling Stones” sul palco del Serale di Amici.

Che film presentano Zendaya e Robert Pattinson ad Amici?

Zendaya e Robert Pattinson partecipano per presentare il film “The Dreama – Un segreto è per sempre” al pubblico televisivo italiano.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Amici?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.