Esonero contributi per lavoratori in smart working come ottenerlo e dove utilizzarlo facilmente

Esonero contributi per chi lavora in smart working

L’esonero contributi per chi lavora in smart working rappresenta un’importante misura introdotta dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131, pensata per incentivare il lavoro agile nelle zone montane italiane e sostenere la ripresa economica di questi territori. Questo provvedimento consente ai datori di lavoro di beneficiare di un’esenzione parziale o totale sui contributi previdenziali per il personale impiegato in modalità smart working, a condizione che i lavoratori trasferiscano la residenza in comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La misura esclude i contributi INAIL ma interessa principalmente quelli previdenziali a carico del datore di lavoro, mantenendo inalterati i diritti pensionistici del lavoratore. L’obiettivo è di promuovere una presenza stabile e duratura di giovani professionisti nei piccoli centri montani, conciliando il lavoro da remoto con la rivitalizzazione socio-economica del territorio. Lo smart working diventa quindi un vettore strategico per la riduzione dello spopolamento e per la valorizzazione di queste aree rurali attraverso l’innovazione lavorativa.

La norma si configura come un incentivo modulato nel tempo, che favorisce un’occupazione continua e qualificata, agevolando le imprese nella pianificazione delle risorse umane e sostenendo la crescita demografica delle comunità montane tramite il radicamento di nuove famiglie e professionisti.

Requisiti e destinatari dell’esonero contributivo

Per accedere all’esonero contributivo previsto dalla Legge 131/2025, è necessario rispettare requisiti stringenti e specifici. Il beneficio è riservato esclusivamente ai datori di lavoro che assumono o impiegano, in modalità smart working stabile, personale under 41 anni alla data di entrata in vigore della legge (20 settembre 2025). Fondamentale è il trasferimento della residenza e del domicilio del lavoratore da un comune non montano a un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, garantendo così un impatto diretto sul riequilibrio territoriale.

Inoltre, il lavoro deve essere svolto in modo continuativo e conforme alla normativa vigente sul lavoro agile (Legge n. 81/2017), consolidando così una modalità lavorativa strutturale e non occasionale. La misura esclude figure non rientranti in queste condizioni, circoscrivendo l’agevolazione a giovani dipendenti con un legame territoriale concreto e verificabile, elementi essenziali per evitare abusi e massimizzare l’efficacia sull’economia locale.

Questi criteri precisi garantiscono che l’incentivo non solo favorisca l’occupazione stabile ma contribuisca anche a radicare nel tempo nuove presenze nei piccoli comuni montani, contrastando gli effetti negativi dello spopolamento e promuovendo una crescita socio-economica equilibrata di tali aree.

Modalità di applicazione e benefici economici

Il meccanismo di applicazione dell’esonero contributivo si concentra sull’azzeramento o la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e delle relative contribuzioni obbligatorie. La normativa prevede infatti una tempistica e una quota agevolata progressiva, che consente alle imprese di pianificare nel medio-lungo termine le proprie assunzioni in smart working nelle zone montane.

Nel dettaglio, per gli anni 2026 e 2027, è previsto un esonero totale fino a 8.000 euro annui per ciascun lavoratore beneficiario, calcolato su base mensile in rapporto ai giorni effettivi di lavoro agile. Dal 2028 al 2029, l’agevolazione si riduce al 50%, con un limite massimo di 4.000 euro all’anno, mentre per il 2030 l’esonero si riduce ulteriormente al 20%, fino a un massimo di 1.600 euro annui.

Questo sistema graduato si caratterizza per un sostegno consistente nelle prime fasi d’insediamento, seguito da una progressiva riduzione, permettendo alle imprese di adeguarsi gradualmente agli oneri contributivi ordinari. Parallelamente, viene garantito il mantenimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, preservando i loro diritti previdenziali e tutelando la sostenibilità del sistema.

Inoltre, la misura incentiva concretamente il trasferimento e il mantenimento della residenza nelle aree montane, sostenendo così un modello di lavoro agile che non solo favorisce la produttività, ma si traduce in un impatto economico positivo per i territori interessati, grazie alla presenza di giovani professionisti e famiglie nuove.