Salario minimo 2024: aumento stipendio per badanti, commesse e altre categorie professionali in Italia

Impatto del salario minimo su badanti e lavoratori del commercio

Il salario minimo a 9 euro lordi all’ora rappresenta una svolta significativa per diverse categorie di lavoratori tradizionalmente sottopagate, in particolare per badanti e commesse, oltre che per altri addetti nel commercio al dettaglio. L’introduzione di questa soglia inderogabile fisserebbe un limite minimo sotto il quale non è possibile scendere, garantendo una retribuzione più equa a milioni di operatori che oggi percepiscono salari inferiori. Nel comparto domestico, dove molte posizioni sono retribuite ben al di sotto di questa soglia, l’incremento potrebbe tradursi in un aumento sostanziale del reddito mensile, migliorando la qualità della vita di numerose famiglie. Anche nel settore commerciale, spesso caratterizzato da bassi salari orari e contratti part-time, il salario minimo potrebbe contribuire a innalzare i livelli retributivi, riducendo il rischio di sfruttamento e incentivando condizioni di lavoro più dignitose e competitive. Tuttavia, la misura salvaguarda la contrattazione collettiva, evitando che questa venga del tutto soppiantata dal nuovo minimo, così da mantenere un equilibrio tra normativa statale e accordi settoriali.

Salari attuali e differenze retributive nel settore domestico

L’analisi delle retribuzioni nel settore domestico evidenzia divari significativi fra i vari livelli contrattuali. Attualmente, secondo il CCNL in vigore per il 2025, i compensi orari per i lavoratori non conviventi oscillano tra 5,35 euro per il livello più basso (A) e 9,50 euro per il livello più alto (DS). Per i contratti di lavoro convivente, con un impegno massimo di 54 ore settimanali, le retribuzioni mensili variano da 736,25 euro (livello A) fino a 1.405,58 euro (livello DS). Questi dati sottolineano la forte disomogeneità salariale e le condizioni spesso precarie dei livelli inferiori, molti dei quali percepiscono compensi inferiori alla soglia prevista di 9 euro lordi all’ora.

Ad esempio, una badante convivente impegnata 10 ore al giorno da lunedì a venerdì, con il nuovo parametro di 9 euro lordi, dovrebbe guadagnare circa 450 euro a settimana, equivalenti a oltre 2.200 euro mensili. Tale aumento rappresenterebbe una trasformazione radicale, soprattutto per chi si trova ai livelli A, AS, B, BS e C, generando incrementi retributivi molto significativi rispetto alle attuali tabelle contrattuali. Il salario minimo proposto, pertanto, si presenta come uno strumento in grado di ridurre le disparità salariali e di riallineare i compensi verso standard più adeguati al costo della vita e alla dignità del lavoro domestico.

Prospettive e criticità della nuova norma sul salario minimo

L’introduzione del salario minimo a 9 euro lordi orari apre scenari rilevanti ma presenta anche criticità da valutare con attenzione. Sul versante positivo, la norma può rappresentare un significativo passo avanti nella tutela dei lavoratori meno tutelati, garantendo uno standard minino per retribuzioni spesso irrisorie, in particolare nel settore domestico e commerciale. Tuttavia, permangono preoccupazioni circa il possibile effetto di compressione salariale verso il basso in comparti dove i minimi contrattuali sono già superiori a questa soglia, con il rischio di un livellamento negativo dei salari nel medio termine. La coesistenza con la contrattazione collettiva diventa dunque cruciale per evitare che il salario minimo diventi un capestro per i livelli retributivi più elevati.

Inoltre, è essenziale monitorare l’impatto dell’aumento sulle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che potrebbero trovarsi ad affrontare costi del lavoro più elevati, con possibili ripercussioni sull’occupazione e sul mercato del lavoro in generale. Le prospettive di crescita salariale devono quindi essere bilanciate da politiche che sostengano la competitività e incentivino la formazione e la produttività, evitando che l’aumento del costo del lavoro si traduca in un rallentamento delle assunzioni o in un incremento del lavoro irregolare. Il dibattito resta aperto, e la sfida consiste nel trovare un equilibrio efficace tra la tutela dei salari minimi e la sostenibilità economica per aziende e lavoratori.