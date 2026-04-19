Home / SPETTACOLI & CINEMA / Zayn Malik alimenta speculazioni sulla sessualità tra nuovi brani e interviste

Rumor su Zayn Malik bisessuale, cosa c’è davvero dietro Take Turns

Il 17 aprile 2026, con l’uscita di Konnakol, quinto album di Zayn Malik, è esploso sui social un rumor sulla presunta bisessualità dell’ex One Direction.

Al centro delle speculazioni la traccia Take Turns e un’intervista al Zach Sang Show, rilanciate su X e TikTok da account molto seguiti e riprese da siti statunitensi come PrimeTimer.

Le interpretazioni dei versi più ambigui del brano hanno portato alcuni fan a parlare di “coming out”, mentre altri hanno bollato la teoria come infondata.

Un’analisi puntuale del testo e delle dichiarazioni rilasciate in promozione dell’album mostra però come le prove a supporto della tesi “Zayn Malik bisessuale” siano deboli e basate più su suggestioni fandom che su elementi verificabili.

In sintesi:

Il rumor nasce dal testo della canzone Take Turns , contenuta in Konnakol .

, contenuta in . Fan e creator social leggono nel brano un presunto coming out bisessuale.

L’interpretazione di Zach Sang parla invece di relazione tossica, non di genere.

parla invece di relazione tossica, non di genere. Nessuna dichiarazione pubblica di Zayn Malik conferma orientamento o coming out.

Da Take Turns ai social: come è nato il caso Zayn Malik

Le teorie sulle presunte relazioni queer degli ex One Direction accompagnano da anni la band, da Harry Styles a Louis Tomlinson.

Ora lo stesso schema si ripete con Zayn Malik, dopo che alcuni utenti hanno isolato passaggi di Take Turns – come i riferimenti a “ragazzi” e alla “tua ragazza” – interpretandoli come indizi di una relazione con un uomo.

Il testo, però, resta volutamente sfumato: il focus è la dinamica emotiva e fisica fra due persone, intrappolate in una tensione quasi distruttiva, non l’identità di genere dei protagonisti. Non emergono pronomi o riferimenti inequivocabili a un partner maschile.

Nell’intervista allo Zach Sang Show, Zayn Malik sceglie di non spiegare il significato del brano e ribalta la domanda sul conduttore, che lo legge come un racconto di “relazione tossica”. Questa scelta conferma la volontà artistica di lasciare spazio all’interpretazione, ma non equivale a un annuncio pubblico sul proprio orientamento sessuale.

Tra fan culture e privacy, cosa resta del dibattito su Zayn

Le reazioni online oscillano tra entusiasmo per un presunto coming out e scetticismo ironico, con paragoni a personaggi come Carlo Conti e riferimenti al passato conflittuale con Louis Tomlinson.

Il caso evidenzia come la fan culture digitale tenda a sovrainterpretare i testi pop alla ricerca di conferme narrative, spesso oltre i fatti disponibili. Applicando criteri di verificabilità e rispetto della privacy, allo stato attuale è più corretto parlare di rumor non confermato che di bisessualità “accertata” di Zayn Malik. Eventuali chiarimenti, se e quando arriveranno, potranno provenire solo dall’artista stesso.

FAQ

Zayn Malik ha mai dichiarato pubblicamente di essere bisessuale?

No, ad oggi Zayn Malik non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla propria bisessualità o su un eventuale coming out.

Perché la canzone Take Turns ha generato rumor sul suo orientamento?

Perché alcuni versi di Take Turns sono ambigui e parlano di dinamiche relazionali intense, lasciando spazio a interpretazioni queer da parte dei fan.

Cosa ha detto Zayn Malik su Take Turns nello Zach Sang Show?

Zayn Malik ha preferito non spiegare il significato del brano, chiedendo a Zach Sang la sua interpretazione, definita “relazione tossica”.

Questi rumor hanno un impatto sulla carriera di Zayn Malik?

Sì, contribuiscono a generare conversazione online attorno a Konnakol, ma senza prove concrete rischiano di spostare l’attenzione dalla musica.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Zayn Malik?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.