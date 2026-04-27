Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elodie e Franceska Nuredini svelano retroscena su Andrea Iannone e nozze

Elodie e Franceska, cosa cambia con Andrea Iannone e le nozze

Elodie e la ballerina Franceska Nuredini, legate sentimentalmente e molto riservate, restano al centro del gossip italiano. A Milano, nel weekend, hanno incontrato l’ex compagno della cantante, il pilota Andrea Iannone, alimentando nuove ricostruzioni su rapporti personali e possibili nozze. Gli aggiornamenti arrivano da Gabriele Parpiglia, via newsletter, e da Santo Pirrotta su Vanity Fair, che offrono versioni parzialmente differenti su matrimonio, amicizia ritrovata e fine della storia tra Iannone e Rocio Morales. L’episodio riaccende il dibattito sui rapporti sereni tra ex partner, mentre le dirette interessate restano in silenzio e continuano a vivere la relazione lontano dai riflettori.

In sintesi:

Weekend milanese: Elodie e Franceska escono con l’ex Andrea Iannone in clima sereno.

Parpiglia parla di amicizia ritrovata e fine del legame Iannone–Rocio Morales.

Pirrotta smentisce l’imminente unione civile tra Elodie e Franceska.

Andreas Muller difende la differenza d’età nella coppia, tema molto discusso online.

Rapporto con Iannone, nozze smentite e nuovo scenario mediatico

Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia, nel weekend milanese al locale Botox sarebbero stati visti insieme Elodie, la “promessa sposa” Franceska Nuredini e l’ex storico della cantante, Andrea Iannone. L’insider parla di un rapporto oggi ridimensionato a semplice amicizia e aggiunge che la relazione tra Iannone e Rocio Morales sarebbe finita.

Su Vanity Fair, Santo Pirrotta conferma il clima disteso tra la popstar e il pilota, incontratisi in discoteca a Milano, ma ridimensiona il capitolo nozze: niente unione civile in arrivo tra Elodie e Franceska, contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti su location marittima, scambio di anelli e lista di invitati celebri.

L’attenzione resta però altissima: la narrazione pubblica della cantante – già esempio di rapporti civili con l’ex Marracash – viene letta come modello di gestione matura delle relazioni passate e di visibilità, misurata ma centrale, di una coppia queer nel mainstream italiano.

Differenza d’età, narrazione queer e prossime mosse della coppia

Nel dibattito è intervenuto anche il ballerino Andreas Muller, che ha difeso la storia tra Elodie (quasi 36 anni) e Franceska Nuredini (24 anni), criticando duramente i commenti moralisti sulla differenza d’età, situazione che richiama la sua relazione con Veronica Peparini.

La coppia Elodie–Franceska, legata sentimentalmente dallo scorso dicembre ma conosciutasi professionalmente nel 2022 – quando Nuredini è entrata stabilmente nel corpo di ballo della cantante, tra tour e videoclip – continua a non esporsi direttamente sul tema nozze. Questo silenzio strategico alimenta l’interesse di media e pubblico, lasciando aperta la porta a futuri sviluppi, tra scelte private e un possibile ruolo sempre più centrale nella rappresentazione delle relazioni LGBTQ+ nello showbiz italiano.

FAQ

Elodie e Franceska sono ufficialmente fidanzate?

Sì, la relazione tra Elodie e Franceska Nuredini è considerata stabile dalla scorsa fine del 2024, pur senza dichiarazioni formali dettagliate.

Elodie e Andrea Iannone sono tornati insieme?

No, al momento risulta soltanto un rapporto di amicizia. Le ultime ricostruzioni confermano clima sereno ma nessun ritorno di fiamma sentimentale.

È confermato un matrimonio tra Elodie e Franceska Nuredini?

No, al momento le nozze sono state smentite da Santo Pirrotta. Esistono indiscrezioni, ma nessuna conferma ufficiale dalle dirette interessate.

Da quando Elodie e Franceska lavorano insieme professionalmente?

Da tempo: Franceska Nuredini entra nel corpo di ballo di Elodie nel 2022, partecipando a tour e video musicali di successo.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.