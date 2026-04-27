michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Madonna e Sabrina Carpenter lanciano Bring Your Love come singolo ufficiale

Madonna e Sabrina Carpenter lanciano Bring Your Love come singolo ufficiale

Madonna e Sabrina Carpenter lanciano Bring Your Love e aprono l’era Confessions II

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: Madonna e Sabrina Carpenter, nuova coppia di riferimento del pop internazionale. Cosa: il singolo Bring Your Love, primo estratto ufficiale dall’album Confessions On A Dancefloor II. Dove: distribuzione globale sulle principali piattaforme digitali, da iTunes a Spotify. Quando: uscita fissata al 30 aprile, a due settimane dall’esibizione congiunta al Coachella. Perché: consolidare il ritorno di Madonna dopo sette anni di assenza discografica, puntando su una collaborazione intergenerazionale con la popstar del momento, Sabrina Carpenter, e rilanciare un progetto dance concettuale pensato per le classifiche e per la club culture contemporanea.

In sintesi:

  • Bring Your Love è il primo singolo ufficiale di Confessions On A Dancefloor II, in uscita il 3 luglio.
  • La collaborazione con Sabrina Carpenter rafforza la strategia di Madonna sui nuovi pubblici globali.
  • Il nuovo album nasce come manifesto spirituale della pista da ballo, firmato con Stuart Price.
  • Altri brani già noti ai fan sono I Feel So Free e Love Sensation.

Bring Your Love e Confessions II: strategia, riferimenti e impatto sul pop

Bring Your Love, presentato in anteprima al Coachella, diventa il tassello centrale della nuova era di Madonna. Il brano, pubblicato il 30 aprile su iTunes e Spotify, inaugura ufficialmente il percorso verso Confessions On A Dancefloor II, atteso il 3 luglio e già al centro di un forte interesse social e mediatico.

Madonna consolida così una linea coerente di collaborazioni al femminile: dopo Me Against The Music con Britney Spears (2003), Give Me All Your Luvin e Bitch I’m Madonna con Nicki Minaj e M.I.A., oggi sceglie Sabrina Carpenter, protagonista di una stagione di successi globali con gli album Short N’ Sweet e Man’s Best Friend e singoli multiplatino come Tears, Manchild, Taste, Please Please Please ed Espresso.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Durante il Coachella, Madonna ha scherzato sull’altezza della collega – *“probabilmente è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me”* – riconoscendone implicitamente il peso specifico nel nuovo pop. Nel frattempo, la popstar ha fatto ascoltare in club selezionati anche I Feel So Free e Love Sensation, alimentando un passaparola virale tra fan e addetti ai lavori.

La pista da ballo come rito: la visione di Madonna per il nuovo album

In continuità con il primo Confessions On A Dancefloor, Madonna e il produttore Stuart Price costruiscono il seguito come un vero concept sulla club culture. La stessa artista ha definito la pista da ballo una soglia rituale, dove il movimento sostituisce il linguaggio e assume valore quasi spirituale.

Nel manifesto poetico che accompagna l’album, Madonna ribadisce che ballare, celebrare e “pregare con il corpo” sono pratiche antiche, strumenti per entrare in contatto con le proprie ferite e con una comunità che condivide la stessa visione. Il rave, in questa lettura, diventa un’arte di superamento dei limiti personali, tema centrale di un progetto che ambisce a parlare tanto ai club quanto alle classifiche streaming globali. Confessions On A Dancefloor II, sostenuto da un lancio calibrato e da collaborazioni mirate come quella con Sabrina Carpenter, si candida così a uno dei dischi chiave della stagione pop 2026.

FAQ

Quando esce Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter?

Il singolo Bring Your Love sarà disponibile dal 30 aprile su tutte le principali piattaforme digitali, da iTunes a Spotify.

Quando uscirà l’album Confessions On A Dancefloor II di Madonna?

L’album Confessions On A Dancefloor II di Madonna è programmato per il 3 luglio, con distribuzione internazionale in formato digitale e fisico.

Quali altri brani di Confessions On A Dancefloor II conoscono già i fan?

Attualmente i fan hanno potuto ascoltare in anteprima almeno tre brani: Bring Your Love, I Feel So Free e Love Sensation, presentati in contesti live e club.

Perché Madonna collabora con Sabrina Carpenter nel nuovo singolo?

La collaborazione nasce per unire l’esperienza di Madonna con l’ascesa globale di Sabrina Carpenter, intercettando pubblici generazionali differenti e rafforzando la rilevanza del progetto nelle classifiche internazionali.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Madonna e Sabrina Carpenter?

Le informazioni sono state elaborate a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache