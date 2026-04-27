Madonna e Sabrina Carpenter lanciano Bring Your Love come singolo ufficiale

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Madonna e Sabrina Carpenter lanciano Bring Your Love e aprono l’era Confessions II

Chi: Madonna e Sabrina Carpenter, nuova coppia di riferimento del pop internazionale. Cosa: il singolo Bring Your Love, primo estratto ufficiale dall’album Confessions On A Dancefloor II. Dove: distribuzione globale sulle principali piattaforme digitali, da iTunes a Spotify. Quando: uscita fissata al 30 aprile, a due settimane dall’esibizione congiunta al Coachella. Perché: consolidare il ritorno di Madonna dopo sette anni di assenza discografica, puntando su una collaborazione intergenerazionale con la popstar del momento, Sabrina Carpenter, e rilanciare un progetto dance concettuale pensato per le classifiche e per la club culture contemporanea.

In sintesi:

Bring Your Love è il primo singolo ufficiale di Confessions On A Dancefloor II, in uscita il 3 luglio.

è il primo singolo ufficiale di Confessions On A Dancefloor II, in uscita il 3 luglio. La collaborazione con Sabrina Carpenter rafforza la strategia di Madonna sui nuovi pubblici globali.

rafforza la strategia di sui nuovi pubblici globali. Il nuovo album nasce come manifesto spirituale della pista da ballo, firmato con Stuart Price .

. Altri brani già noti ai fan sono I Feel So Free e Love Sensation.

Bring Your Love e Confessions II: strategia, riferimenti e impatto sul pop

Bring Your Love, presentato in anteprima al Coachella, diventa il tassello centrale della nuova era di Madonna. Il brano, pubblicato il 30 aprile su iTunes e Spotify, inaugura ufficialmente il percorso verso Confessions On A Dancefloor II, atteso il 3 luglio e già al centro di un forte interesse social e mediatico.

Madonna consolida così una linea coerente di collaborazioni al femminile: dopo Me Against The Music con Britney Spears (2003), Give Me All Your Luvin e Bitch I’m Madonna con Nicki Minaj e M.I.A., oggi sceglie Sabrina Carpenter, protagonista di una stagione di successi globali con gli album Short N’ Sweet e Man’s Best Friend e singoli multiplatino come Tears, Manchild, Taste, Please Please Please ed Espresso.

Durante il Coachella, Madonna ha scherzato sull’altezza della collega – *“probabilmente è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me”* – riconoscendone implicitamente il peso specifico nel nuovo pop. Nel frattempo, la popstar ha fatto ascoltare in club selezionati anche I Feel So Free e Love Sensation, alimentando un passaparola virale tra fan e addetti ai lavori.

La pista da ballo come rito: la visione di Madonna per il nuovo album

In continuità con il primo Confessions On A Dancefloor, Madonna e il produttore Stuart Price costruiscono il seguito come un vero concept sulla club culture. La stessa artista ha definito la pista da ballo una soglia rituale, dove il movimento sostituisce il linguaggio e assume valore quasi spirituale.

Nel manifesto poetico che accompagna l’album, Madonna ribadisce che ballare, celebrare e “pregare con il corpo” sono pratiche antiche, strumenti per entrare in contatto con le proprie ferite e con una comunità che condivide la stessa visione. Il rave, in questa lettura, diventa un’arte di superamento dei limiti personali, tema centrale di un progetto che ambisce a parlare tanto ai club quanto alle classifiche streaming globali. Confessions On A Dancefloor II, sostenuto da un lancio calibrato e da collaborazioni mirate come quella con Sabrina Carpenter, si candida così a uno dei dischi chiave della stagione pop 2026.

FAQ

Quando esce Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter?

Il singolo Bring Your Love sarà disponibile dal 30 aprile su tutte le principali piattaforme digitali, da iTunes a Spotify.

Quando uscirà l’album Confessions On A Dancefloor II di Madonna?

L’album Confessions On A Dancefloor II di Madonna è programmato per il 3 luglio, con distribuzione internazionale in formato digitale e fisico.

Quali altri brani di Confessions On A Dancefloor II conoscono già i fan?

Attualmente i fan hanno potuto ascoltare in anteprima almeno tre brani: Bring Your Love, I Feel So Free e Love Sensation, presentati in contesti live e club.

Perché Madonna collabora con Sabrina Carpenter nel nuovo singolo?

La collaborazione nasce per unire l’esperienza di Madonna con l’ascesa globale di Sabrina Carpenter, intercettando pubblici generazionali differenti e rafforzando la rilevanza del progetto nelle classifiche internazionali.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Madonna e Sabrina Carpenter?

Le informazioni sono state elaborate a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.