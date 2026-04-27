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Romina Power ed Elena Santarelli protagoniste a Belve, Elenoire Ferruzzi si sfila

Romina Power ed Elena Santarelli protagoniste a Belve, Elenoire Ferruzzi si sfila

Belve, i nuovi ospiti e il caso Elenoire Ferruzzi spiegati

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Martedì sera, su Rai2, Francesca Fagnani torna con la quarta puntata di Belve, talk di punta del servizio pubblico. Al centro dell’episodio ci saranno le interviste a Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci, figure molto diverse tra loro per storia personale e pubblico di riferimento.
Le conversazioni verteranno su musica, televisione, carriera e vicende private, dalle polemiche artistiche alle esperienze di stalking, fino alle controversie sui talent e sui festival musicali.
Sul programma, però, incombe anche il “non detto televisivo” di Elenoire Ferruzzi, che ha attaccato duramente Belve e la sua conduttrice spiegando perché, a suo dire, non sarà mai ospite del format.

In sintesi:

  • Belve ospita Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci nella quarta puntata.
  • Romina Power potrebbe tornare sul caso Felicità e sul rapporto con Albano.
  • Elena Santarelli affronterà il tema del proprio stalker e delle denunce presentate.
  • Elenoire Ferruzzi critica Francesca Fagnani e spiega perché non andrà a Belve.

Nel nuovo appuntamento di Belve, Francesca Fagnani prosegue la linea editoriale che intreccia costume, musica e cronaca televisiva. Dopo Amanda Lear, Micaela Ramazzotti, Giulia Michelini, Carlo Conti, Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva, tocca a tre volti riconoscibili dal grande pubblico.

Romina Power potrebbe approfondire la frattura simbolica con Albano, nata dalla sua valutazione critica della canzone Felicità, che ha definito distante dal proprio gusto musicale. Un tema che incrocia diritti d’autore, identità artistica e memoria collettiva della musica italiana.

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Elena Santarelli dovrebbe concentrarsi sul tema dello stalking, già raccontato: *“Ho fatto denuncia contro ignoti… ‘Stai attenta a come ti muovi’… l’ho sentita come una minaccia”*. Una testimonianza che rimette al centro la sicurezza digitale e fisica delle figure pubbliche.

Sal Da Vinci potrebbe essere chiamato a commentare le polemiche sulla sua vittoria sanremese e il collegamento con l’Eurovision Song Contest in arrivo su Rai1, in un contesto di forte attenzione verso i meccanismi dei grandi eventi musicali televisivi.

Il “no” di Elenoire Ferruzzi e lo scontro con Belve

A fare notizia, parallelamente, è la posizione di Elenoire Ferruzzi, figura televisiva nota per il Grande Fratello Vip, che ha escluso una sua partecipazione a Belve pur rientrando, per linguaggio e percorso mediatico, nel perimetro di molti ospiti del programma.

Rispondendo su Instagram a un follower, Elenoire Ferruzzi ha spiegato: *“Perché non sono andata a Belve? Perché non ho avuto e non ho nessun tipo di avviso di custodia cautelare… Non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti e alcol… Parlo perfettamente italiano oltre ad altre 5 lingue, ho due lauree con 110 e lode… tuttavia la conduttrice non sarebbe assolutamente in grado di sostenere un’intervista con me”*.

Parole che puntano il dito su un presunto “format narrativo” del programma, fondato – secondo la sua lettura – sulla spettacolarizzazione di fragilità giudiziarie, dipendenze e cadute personali. Una critica non nuova: già mesi fa, in un locale di Firenze, Elenoire Ferruzzi aveva definito Belve *“programma di M… commerciale che fa schifo… Ci sono andati spacciatori, puane, mignoe e onlyfanser”*, con il video diventato virale su TikTok e rilanciato su X (ex Twitter).

Cosa rivela il caso Ferruzzi sul futuro di Belve

Lo scontro fra Elenoire Ferruzzi e Francesca Fagnani illumina una frattura strutturale della televisione contemporanea: dove passa il confine tra approfondimento e sfruttamento del privato?

Il rifiuto della Ferruzzi, collegato al curriculum “senza precedenti penali” e al proprio percorso di studi, mette sotto osservazione il casting di Belve e il modello di racconto adottato per personaggi “di frontiera”, da Rita De Crescenzo a Genny Urtis.

Le prossime puntate – a partire dall’episodio con Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci – saranno un test per capire se il programma tenderà a spostarsi verso una maggiore centralità dei contenuti artistici e professionali o se continuerà a puntare sul cortocircuito tra spettacolo e scandalo, tema centrale anche per l’algoritmo di Google Discover e per la reputazione del servizio pubblico.

FAQ

Quando andrà in onda la puntata di Belve con Romina Power?

La puntata di Belve con Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci andrà in onda martedì sera su Rai2.

Di cosa parlerà Romina Power nell’intervista a Belve?

È probabile che Romina Power affronti la polemica su Felicità, il rapporto artistico con Albano e la propria identità musicale.

Cosa ha denunciato Elena Santarelli riguardo allo stalking?

Elena Santarelli ha raccontato di aver sporto denuncia contro ignoti dopo messaggi minacciosi ricevuti in privato, descrivendo paura concreta per la propria sicurezza quotidiana.

Perché Elenoire Ferruzzi sostiene che non andrà mai a Belve?

Elenoire Ferruzzi afferma di non avere vicende giudiziarie o dipendenze da “spettacolarizzare” e giudica la conduttrice non in grado di reggere un confronto con lei.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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