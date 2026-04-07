Home / SPETTACOLI & CINEMA / Michelle Hunziker e Giulio Berruti consolidano la relazione con viaggio a Marrakech

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la nuova relazione esce allo scoperto

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sta vivendo una svolta decisiva. I due, attore e medico lui, conduttrice e showgirl lei, hanno trascorso insieme la Pasqua a Marrakech, in Marocco, dove la coppia è apparsa serena e affiatata in compagnia di amici comuni.



Le immagini condivise sui social da Jonathan Kashanian e altri presenti hanno confermato quanto si intuiva da settimane: non una frequentazione occasionale, ma un rapporto in evoluzione.



L’uscita pubblica arriva dopo mesi di discrezione e dopo importanti capitoli sentimentali chiusi da entrambi, segnando l’inizio di una relazione che, per dinamiche e tempi, appare sempre più solida.

In sintesi:

Pasqua insieme a Marrakech ufficializza la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti.

ufficializza la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Foto di gruppo con amici, tra cui Jonathan Kashanian , rendono pubblica la coppia.

, rendono pubblica la coppia. Vacanza condivisa, amici comuni e figlie presenti indicano un legame ormai strutturato.

Entrambi arrivano da relazioni importanti chiuse di recente, ora cercano equilibrio.

Dal viaggio a Marrakech ai primi segnali di una coppia stabile

Le prime tracce della relazione fra Michelle Hunziker e Giulio Berruti risalgono a uscite informali a Roma, weekend fuori città e presenze comuni a eventi pubblici, come alcune serate legate a Battiti Live.



All’inizio i due avevano scelto una comunicazione social prudente, pubblicando immagini separate pur trovandosi nello stesso luogo. La strategia, però, ha retto poco: gli scatti di gruppo a Marrakech, tra souk, deserto e cene all’aperto, hanno mostrato la coppia fianco a fianco, sorridente e rilassata.



Nella compagnia, oltre a Jonathan Kashanian, erano presenti volti noti come Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia e l’imprenditrice Elena Alberti. Un contesto amicale consolidato che suggerisce un’integrazione ormai avanzata di Berruti nella cerchia privata di Hunziker.

Un passaggio simbolico rilevante è l’incontro fra Giulio Berruti e le figlie di Michelle Hunziker, elemento che, nel linguaggio non detto del gossip, rappresenta uno step tipico delle relazioni destinate a durare.



Berruti arriva da una lunga storia con Maria Elena Boschi, chiusa nel 2025; Hunziker, dopo la relazione con Nino Tronchetti Provera, aveva dichiarato di voler concentrare energie su lavoro e famiglia.



Proprio questo quadro, con due percorsi personali già maturi, sembra aver favorito un legame nato senza forzature, cresciuto lontano dai riflettori e solo adesso visibile nella sua pienezza.

Perché questa storia può cambiare l’immagine pubblica di entrambi

La relazione fra Michelle Hunziker e Giulio Berruti potrebbe incidere sul racconto mediatico di entrambi. Lei, dopo anni segnati da separazioni e relazioni brevi, appare in una fase di stabilità emotiva; lui, spesso percepito solo come volto di fiction, emerge anche per il suo profilo di medico e professionista.



La scelta di esporsi non tramite annunci, ma attraverso gesti concreti – vacanze condivise, amici comuni, presenza delle figlie – costruisce un’immagine di coppia adulta, normalizzata, lontana dal clamore.



Se il percorso continuerà su questa linea, è probabile che la relazione diventi uno dei filoni narrativi centrali del gossip italiano dei prossimi mesi, con possibili ripercussioni su progetti televisivi, endorsement e posizionamento d’immagine di entrambi.

FAQ

Chi è Giulio Berruti e cosa fa oltre l’attore?

Giulio Berruti è un attore e medico odontoiatra. Affianca alla carriera artistica l’attività professionale sanitaria, consolidando un profilo pubblico multidimensionale.

Dove hanno trascorso Pasqua Michelle Hunziker e Giulio Berruti?

La coppia ha trascorso Pasqua a Marrakech, in Marocco, partecipando a un viaggio di gruppo con amici, tra souk, deserto e cene all’aperto.

Michelle Hunziker ha presentato le figlie a Giulio Berruti?

Sì, secondo quanto emerso, Giulio Berruti ha già conosciuto le figlie di Michelle Hunziker, segnale di un rapporto ormai strutturato e non occasionale.

Che relazioni avevano prima Michelle Hunziker e Giulio Berruti?

Giulio Berruti ha chiuso nel 2025 la storia con Maria Elena Boschi. Michelle Hunziker proveniva da una liaison con Nino Tronchetti Provera e un periodo focalizzato su lavoro e famiglia.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.