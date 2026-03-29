Home / SPETTACOLI & CINEMA / Serena Grandi racconta il declino tra sprechi, amori tossici e rimpianti

Serena Grandi, 70 anni tra successi, errori e nuovi equilibri

A Domenica In, dagli studi Rai di Roma, l’attrice Serena Grandi racconta a Mara Venier i suoi 70 anni, tra cinema, amori difficili e fragilità. Davanti al pubblico televisivo e accanto al figlio Edoardo Ercole, l’ex icona sexy del cinema italiano ripercorre la relazione con l’ex marito Beppe Ercole, i tradimenti scoperti solo dopo il divorzio e la scelta attuale di vivere sola in campagna.

La testimonianza, andata in onda domenica 29 marzo 2026, offre uno sguardo inedito sul prezzo emotivo del successo e sul peso degli errori economici e sentimentali. Grandi ribadisce il legame profondissimo con il figlio, il rapporto irrisolto con la ex amica Corinne Clery e la volontà di restare comunque “aperta al dialogo”.

In sintesi:

Serena Grandi ripercorre 70 anni tra successo, rimpianti e solitudine scelta.

ripercorre 70 anni tra successo, rimpianti e solitudine scelta. L’ex marito Beppe Ercole è definito “l’errore più grande” della sua vita.

è definito “l’errore più grande” della sua vita. Il figlio Edoardo Ercole racconta l’addio al padre malato e il legame con la madre.

racconta l’addio al padre malato e il legame con la madre. Rapporti gelidi con Corinne Clery, ma Grandi resta disponibile a un confronto.

Gli errori, gli affetti e la nuova vita in campagna

Serena Grandi sintetizza il proprio bilancio personale con una frase netta: *«Sono malinconica, ma ho fatto una vita pazzesca»*. Poi precisa gli errori principali: *«Ho speso troppi soldi e ho avuto uomini sbagliati»*. Al centro dei rimpianti c’è il matrimonio con Beppe Ercole, definito *«l’errore più grande della mia vita»*. L’attrice racconta di aver scoperto i tradimenti solo dopo il divorzio, quando il rapporto era ormai finito e le conseguenze emotive ed economiche già ricadute su di lei.

Oggi l’attrice vive sola in campagna, una scelta descritta come necessità di autonomia creativa e psicologica: *«Voglio stare da sola, perché non devo dipendere da nessuno»*. La campagna diventa così spazio di scrittura, introspezione e distanza dal clamore mondano che ha segnato le sue stagioni di maggiore popolarità nel cinema italiano.

Accanto a lei resta però il sostegno costante del figlio Edoardo Ercole, presenza quotidiana e punto di equilibrio in una biografia segnata da grandi esposizioni mediatiche e da fragilità private.

Il ruolo di Edoardo e il gelo con Corinne Clery

Edoardo Ercole descrive un rapporto strettissimo con la madre: *«Sento mamma circa 14 volte al giorno, ma non sono geloso»*. Parlando del padre Beppe Ercole, ricorda una riavvicinata tardiva, negli ultimi giorni di malattia: *«Gli ho tenuto la mano fino all’ultimo: non riusciva più a parlare, ma capiva»*. Il racconto sottolinea l’impatto di una diagnosi scoperta tardi e la volontà del figlio di non lasciare irrisolto l’ultimo tratto di vita del genitore.

Dopo la storia con Serena Grandi, Beppe Ercole è stato legato a Corinne Clery. L’attrice ricorda: *«Io e lei eravamo amiche»*, ma oggi il rapporto è interrotto. Pur vivendo a circa cinque chilometri di distanza, Grandi afferma che Clery non l’abbia mai contattata. L’attrice, però, mantiene una posizione di apertura: *«Io, però, resto aperta al dialogo»*. Un dettaglio che lascia intravedere possibili sviluppi futuri, personali e mediatici, in un intreccio di biografie che continua a interessare pubblico e informazione di spettacolo.

FAQ

Chi è Serena Grandi e perché è così nota in Italia?

Serena Grandi è un’attrice simbolo del cinema italiano anni ’80-’90, celebre per commedie erotiche d’autore e ruoli televisivi popolari.

Che cosa ha detto Serena Grandi sull’ex marito Beppe Ercole?

Serena Grandi ha affermato che Beppe Ercole è stato *«l’errore più grande della mia vita»*, citando tradimenti scoperti solo dopo il divorzio.

Dove vive oggi Serena Grandi e perché ha scelto la campagna?

Oggi Serena Grandi vive da sola in campagna, scelta per ritrovare autonomia, serenità, possibilità di scrivere e minore dipendenza affettiva.

Che rapporto ha Edoardo Ercole con i genitori?

Edoardo Ercole ha un legame quotidiano e affettuoso con Serena Grandi e ha accompagnato il padre Beppe Ercole fino agli ultimi giorni di vita.

Qual è la fonte delle informazioni su Serena Grandi in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.