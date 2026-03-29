Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli rinvia il matrimonio e svela la nuova tempistica

Nozze rinviate per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: cosa sappiamo

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non si sposeranno nel 2026, come inizialmente annunciato.

La giornalista e opinionista del “Grande Fratello Vip” lo ha confermato a Silvia Toffanin durante “Verissimo”, spiegando che il matrimonio è stato ufficialmente rinviato alla primavera 2027.

La scelta nasce da motivi organizzativi e dal desiderio di vivere un evento curato nei dettagli, in un anno meno affollato da altri matrimoni vip.

Il rinvio, confermato con ironia anche da Biagiarelli, arriva mentre la coppia continua a lavorare e gestire impegni personali complessi, tra cui la delicata situazione familiare del padre di Lucarelli.

L’episodio in tv ha offerto non solo aggiornamenti sulle nozze, ma anche uno spaccato molto personale sulle difficoltà del caregiving e sull’equilibrio psicologico necessario per assistere un genitore anziano in condizioni fragili.

In sintesi:

Nozze Lucarelli–Biagiarelli rinviate ufficialmente alla primavera del 2027.

Motivo principale: difficoltà organizzative e agenda fitta di impegni.

Scelta del mood e della musica del matrimonio ancora tutta da definire.

Lucarelli racconta la decisione difficile di affidare il padre a una casa di riposo.

Perché il matrimonio è stato rinviato e cosa ha raccontato in tv

A “Verissimo”, Selvaggia Lucarelli ha chiarito che il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli non si celebrerà prima del 2027.

*“Ho detto che mi sarei sposata quest’anno, ma non mi sposerò quest’anno”*, ha ammesso, specificando che l’ostacolo principale è stata l’organizzazione: *“Volevo sposarmi, ma non siamo riusciti a organizzare il matrimonio. Quindi rinviamo alla primavera del 2027”*.

Lucarelli ha scherzato sul sovraffollamento di nozze vip in calendario, lasciando intendere di volere un momento mediatico meno congestionato, con tutti i riflettori puntati sul proprio sì.

Biagiarelli ha confermato il rinvio con toni leggeri: *“Eravamo partiti con l’idea di avere come musicista Vinicio Capossela, siamo finiti a Sal Da Vinci. Secondo me non abbiamo ancora deciso il mood di queste nozze”*.

Il cantante Sal Da Vinci, chiamato in causa, ha risposto scherzando: *“Mi devo autoinvitare? Va bene, lo farò”*, alimentando la corsa dei vip ad aggiudicarsi la sua *“Per sempre sì”* come colonna sonora nuziale.

La dimensione privata: il padre, il caregiving e gli equilibri familiari

Nella stessa intervista, Selvaggia Lucarelli ha affrontato un tema molto più intimo: la scelta di inserire il padre in una casa di riposo.

*“È stato doloroso anche perché da un punto di vista culturale c’è l’idea di non prendersi cura dei propri genitori”*, ha spiegato, sottolineando il senso di colpa che spesso accompagna queste decisioni.

La giornalista ha chiarito che il padre necessitava di assistenza continua e professionale: *“Lui aveva bisogno di assistenza e di accudimento”*. Al tempo stesso ha posto l’accento sulla tutela di chi assiste: *“Anche il caregiver ha bisogno di un equilibrio psicologico e fisico per fare quella cosa lì al meglio”*.

Lucarelli ha raccontato di essersi sentita progressivamente sopraffatta, insieme alla persona con cui vive, riconoscendo il limite oltre il quale il carico assistenziale diventa insostenibile.

Il rinvio delle nozze, in questo quadro, appare anche come una scelta di realismo e protezione degli equilibri familiari, in un periodo emotivamente complesso.

FAQ

Quando si sposeranno Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli?

Il matrimonio è stato confermato per la primavera del 2027, senza una data precisa resa pubblica al momento.

Perché il matrimonio di Lucarelli e Biagiarelli è stato rinviato?

Il rinvio è dovuto principalmente a difficoltà organizzative e alla mancanza di tempo per definire al meglio l’evento.

Chi potrebbe suonare al matrimonio di Lucarelli e Biagiarelli?

È stato citato inizialmente Vinicio Capossela e, con ironia, Sal Da Vinci, ma la scelta definitiva non è ancora stata presa.

Cosa ha raccontato Selvaggia Lucarelli sul padre a Verissimo?

Ha confermato di averlo trasferito in una casa di riposo, riconoscendo il bisogno di assistenza continua e il limite del caregiver.

Qual è la fonte delle informazioni su Lucarelli e Biagiarelli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.