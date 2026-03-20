Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini debutta alla conduzione dell’Eurovision insieme a Gabriele Corsi

Elettra Lamborghini co-condurrà l’Eurovision 2026 su Rai con Gabriele Corsi

Chi: Elettra Lamborghini affiancherà il veterano Gabriele Corsi nella telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest.

Che cosa: debutto alla conduzione Rai dell’evento europeo e partecipazione di Sal Da Vinci e Senhit con Boy George.

Dove: dirette da Vienna, in onda su Rai 1 e Rai 2.

Quando: semifinali il 12 e 14 maggio, finalissima il 16 maggio.

Perché: la Rai punta su un binomio esperienza-popolarità per rafforzare ascolti e appeal social dell’Eurovision in Italia.

In sintesi:

Elettra Lamborghini co-conduttrice della telecronaca Eurovision con Gabriele Corsi su Rai

co-conduttrice della telecronaca Eurovision con su Rai Sal Da Vinci ospite in semifinale e poi in gara nella finalissima di Vienna

ospite in semifinale e poi in gara nella finalissima di Vienna Senhit rappresenta San Marino affiancata da Boy George sul palco

rappresenta San Marino affiancata da sul palco Rai combina volto storico e star pop per rafforzare l’evento su tv e social

Telecronaca Rai, cast e date chiave dell’Eurovision di Vienna

L’annuncio è arrivato in diretta durante la conferenza stampa di presentazione di “Canzonissima” su Rai1. Il direttore del prime time, Williams Di Liberatore, si è rivolto a sorpresa alla cantante: “Elettra, vuoi co-condurre l’Eurovision Song Contest?”. La risposta di Elettra Lamborghini è stata immediata: “Per me va benissimo”, tra l’applauso generale e la chiosa ironica di Milly Carlucci: “E il matrimonio è stato fatto qua in diretta”.

Per Gabriele Corsi si tratta del sesto Eurovision consecutivo in telecronaca per la Rai e della sua diciottesima serata complessiva di commento: un primato che ne consolida lo status di volto di riferimento italiano del concorso. La 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest di Vienna prevede tre serate: prima semifinale martedì 12 maggio su Rai 2, seconda semifinale giovedì 14 maggio sempre su Rai 2, finalissima sabato 16 maggio su Rai 1.

Nella prima semifinale si esibirà fuori concorso Sal Da Vinci, che tornerà poi protagonista nella finalissima insieme agli altri 24 concorrenti, ai tre Paesi qualificati di diritto (Francia, Germania, Regno Unito), ai 20 qualificati dalle semifinali e all’Austria padrona di casa.

Retroscena, legami con l’Eurovision e prospettive future per la Rai

La scelta di Elettra Lamborghini non è casuale: l’artista bolognese ha già frequentato l’ambiente Eurovision. Nel 2021 era stata a Rotterdam al seguito del marito Afrojack, ospite della manifestazione, vivendo da vicino il backstage. “Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata”, ha spiegato dopo l’annuncio.

L’edizione di Vienna vedrà anche un’altra protagonista bolognese: Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest, rappresenterà la Repubblica di San Marino accompagnata sul palco da Boy George. Questo doppio presidio italiano, tra conduzione e gara, rafforza la visibilità del nostro Paese nel contesto europeo.

Per la Rai, l’accoppiata Corsi-Lamborghini sintetizza continuità editoriale e capacità di intercettare il pubblico giovane e social oriented. La nuova formula potrebbe diventare un modello stabile per le future edizioni, integrando narrazione televisiva tradizionale e partecipazione digitale in tempo reale.

FAQ

Chi condurrà la telecronaca italiana dell’Eurovision 2026?

La telecronaca italiana dell’Eurovision 2026 sarà affidata a Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, in onda sulle reti Rai.

Quando andranno in onda semifinali e finale dell’Eurovision da Vienna?

Le semifinali saranno il 12 e 14 maggio su Rai 2, la finalissima il 16 maggio in prima serata su Rai 1.

In quali serate parteciperà Sal Da Vinci all’Eurovision?

Sal Da Vinci canterà fuori concorso nella prima semifinale e tornerà in gara nella finalissima di Vienna.

Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision 2026?

San Marino sarà rappresentata da Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest, affiancata sul palco da Boy George.

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