Home / SPETTACOLI & CINEMA / Albano e Romina raccontano il mistero irrisolto della scomparsa di Ylenia

La scomparsa di Ylenia Carrisi, i diversi dolori di Albano e Romina

La vicenda della scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, torna oggi al centro del dibattito televisivo e pubblico.

A far riemergere questo caso irrisolto è l’intervista di Francesca Fagnani a Romina Power a Belve, su Rai2, dove la cantante ha accettato di ripercorrere il trauma personale e familiare iniziato a New Orleans nel gennaio 1994.

Da allora, i genitori hanno elaborato interpretazioni profondamente diverse: per Albano Ylenia è morta, per Romina potrebbe essere viva, forse vittima di un rapimento.

Questa distanza emotiva e narrativa continua a influenzare il loro rapporto e alimenta l’interesse collettivo su un caso dichiarato chiuso dalla giustizia nel 2014, ma ancora aperto nel cuore dei protagonisti.

In sintesi:

Romina Power a Belve torna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi .

torna a parlare della scomparsa della figlia . Romina ipotizza un rapimento e sostiene intimamente che la figlia sia ancora viva.

Albano, intervistato nel 2023, accetta invece l’idea della morte di Ylenia.

Il caso resta simbolo di lutto irrisolto e di verità familiari divergenti.

Due verità opposte sulla fine di Ylenia Carrisi

Nell’intervista a Belve, Romina Power ha spiegato con chiarezza quanto la scomparsa di Ylenia abbia inciso anche sulla rottura con Albano: “Quando tu pensi di avere un pilastro vicino a te e di colpo non c’è più… cambia tutto”.

La cantante collega direttamente il crollo del loro matrimonio alla mancanza di sostegno reciproco in quella stagione di dolore, descrivendo un vuoto emotivo radicale.

Su Ylenia, Romina ribadisce una convinzione diversa dalle conclusioni ufficiali. Sostiene di credere che la figlia sia viva, vittima di una storia di rapimenti, e denuncia un clima di depistaggi subiti all’epoca a New Orleans, dove – racconta – sarebbero stati spinti ad allontanarsi.

Romina riferisce inoltre di essersi confrontata con persone che, a suo dire, possiederebbero capacità sovrannaturali, rafforzando il suo sentire interiore: un’elaborazione del lutto che resta ancorata alla speranza, più che all’accettazione.

La posizione di Albano Carrisi è diametralmente opposta. Ospite di Francesca Fagnani a Belve nel 2023, ha ricordato il periodo della scomparsa come il momento in cui si è sentito “anti Dio”, travolto da un dolore insopportabile, lenito solo da farmaci per dormire.

In quell’occasione Albano ha descritto il proprio percorso spirituale: dal rifiuto alla resa cristiana davanti alla sofferenza, accettando infine l’idea che la figlia sia morta.

La metafora del “dente che manca”, usata dal cantante, fotografa un lutto stabilizzato ma mai risolto: la vita è andata avanti, con cinque figli e tre nipoti, ma la mente torna sempre al punto della frattura.

Un caso irrisolto tra cronaca, memoria e ferite future

Ufficialmente, la scomparsa di Ylenia Carrisi resta ancorata a un dato: l’ultima segnalazione nei pressi del Mississippi, a New Orleans, nel gennaio 1994. Un testimone affermò di averla vista parlare di libertà, poi allontanarsi verso il fiume; da qui l’ipotesi, mai provata, di un gesto estremo.

Il corpo però non è stato ritrovato, e il fascicolo ha alimentato piste alternative, compresa quella – oggi richiamata da Romina – di un possibile rapimento.

Nel 2014, vent’anni dopo i fatti, Ylenia è stata dichiarata giuridicamente morta, consentendo la definizione di aspetti successori e amministrativi, ma non placando il dibattito pubblico.

Le odierne interviste televisive non aggiungono elementi investigativi, ma illuminano la dimensione psicologica del caso: due genitori, due “verità” interiori inconciliabili.

Questa frattura emotiva continua a parlare al Paese, trasformando una cronaca familiare in un racconto collettivo sul modo in cui si affrontano l’assenza, il dubbio e il bisogno di credere che una risposta – prima o poi – possa ancora arrivare.

FAQ

Quando è scomparsa esattamente Ylenia Carrisi?

La scomparsa di Ylenia Carrisi risale ai primi giorni di gennaio 1994, mentre si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti.

Dove è stata vista l’ultima volta Ylenia secondo le indagini?

Ufficialmente, l’ultima testimonianza colloca Ylenia nei pressi del fiume Mississippi a New Orleans, mentre parlava di libertà prima di allontanarsi.

Quando Ylenia è stata dichiarata morta legalmente?

Ylenia è stata dichiarata ufficialmente morta nel 2014, a vent’anni dalla scomparsa, con un provvedimento di morte presunta.

Qual è la posizione di Albano e Romina sulla sorte di Ylenia?

La posizione è divergente: Albano ha accettato l’idea della morte della figlia, mentre Romina Power continua a credere che sia viva.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.