Electronic Arts sotto accusa senza prove solide: il creatore di Split Fiction ribalta il mito dell’odio sproporzionato

Percezione pubblica di ea

Electronic Arts è spesso al centro di critiche sproporzionate rispetto ai fatti, alimentate da una narrativa consolidata che la dipinge come il “villain” dell’industria. Josef Fares, creatore di Split Fiction, sostiene che questo pregiudizio oscuri il lavoro concreto delle persone che operano all’interno del publisher. Secondo il director, l’odio mediatico non riflette la realtà delle dinamiche professionali né la qualità del confronto creativo che avviene dietro le quinte.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Fares evidenzia come all’interno di EA lavorino professionisti con profonda conoscenza del medium videoludico, più interessati alle idee che alle imposizioni dall’alto. La percezione pubblica, invece, rimane ancorata a episodi passati e a polarizzazioni social, amplificate da ecosistemi digitali che privilegiano narrazioni semplicistiche.

Il paragone con realtà come Nintendo, Sony e Microsoft è eloquente: errori e scelte discutibili emergono in ogni grande azienda, ma il trattamento riservato a Electronic Arts resta più severo e persistente. Per Fares, la discussione dovrebbe rientrare nei confini dei fatti, distinguendo tra responsabilità specifiche e generalizzazioni che penalizzano indiscriminatamente l’intero brand.

Collaborazione tra hazelight ed ea

Per Hazelight Studios il rapporto con Electronic Arts è definito “estremamente positivo”: Josef Fares parla di fiducia operativa, rispetto dei metodi di lavoro e libertà creativa garantita lungo tutto il ciclo di sviluppo. Il confronto, spiega, avviene con sviluppatori e creativi che comprendono il linguaggio del medium, non con dirigenti distanti dal processo produttivo.

Questa impostazione ha permesso a titoli come A Way Out, It Takes Two e Split Fiction di mantenere una visione coerente, preservando il controllo totale delle decisioni chiave. La collaborazione viene descritta come trasparente: se ci fossero criticità, verrebbero rese pubbliche, ma al momento la relazione è solida e orientata ai risultati.

Fares rimarca che l’indipendenza creativa è un pilastro: EA “sa come lavoriamo” e non impone interventi invasivi sul design. Il dialogo è pragmatico, focalizzato su ciò che migliora il prodotto, con feedback interni fondati su esperienza diretta. Per lo studio, questo modello è imprescindibile per mantenere qualità e identità autoriale.

FAQ

Chi guida la collaborazione tra Hazelight ed EA? Josef Fares , in qualità di director e fondatore, coordina il rapporto operativo con EA.

, in qualità di director e fondatore, coordina il rapporto operativo con EA. Che tipo di libertà creativa ha Hazelight? Totale controllo sulle decisioni di design e sulla visione dei progetti.

Totale controllo sulle decisioni di design e sulla visione dei progetti. EA interviene nelle scelte produttive? Il confronto è con team creativi interni, non con dirigenti, e avviene in modo non invasivo.

Il confronto è con team creativi interni, non con dirigenti, e avviene in modo non invasivo. Quali giochi citati nascono da questa collaborazione? A Way Out , It Takes Two e Split Fiction .

, e . Come viene descritto il rapporto da Fares? Positivo, trasparente e fondato su fiducia e rispetto dei metodi di lavoro.

Positivo, trasparente e fondato su fiducia e rispetto dei metodi di lavoro. Lo studio ha segnalato criticità con EA? No, Fares sostiene che eventuali problemi verrebbero dichiarati, ma non ci sono stati.

No, Fares sostiene che eventuali problemi verrebbero dichiarati, ma non ci sono stati. Qual è la fonte giornalistica delle dichiarazioni? Intervista rilasciata a The Game Business, citata come riferimento.

Controversie e contesto societario

L’attenzione su Electronic Arts è tornata alta dopo il voto favorevole degli azionisti all’offerta di acquisizione da 55 miliardi di dollari guidata dall’Arabia Saudita insieme a fondi di private equity. L’operazione porterebbe il Public Investment Fund a controllare fino al 93,4% della società, innescando un forte dibattito pubblico su governance, trasparenza e implicazioni etiche.

Gli attivisti hanno richiamato temi di diritti umani e rischi reputazionali, chiedendo maggiore scrutinio sul legame tra interessi finanziari e impatto sociale. In questo quadro, la narrativa ostile verso EA si è ulteriormente intensificata, sovrapponendo questioni politiche e industriali alla valutazione del lavoro dei team creativi.

Josef Fares ha ribadito che Hazelight Studios manterrà la propria rotta, concentrandosi sui progetti e preservando l’autonomia decisionale, indipendentemente dal contesto societario esterno. L’impostazione resta pragmatica: continuare a fare ciò che serve ai giochi, separando le dinamiche finanziarie dal processo creativo.

FAQ