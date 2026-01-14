Fisco, stretta sui controlli digitali: ecco come ti scovano e perché potresti essere nel mirino

Controlli digitali: numeri, strumenti e tempi

Fisco e Guardia di Finanza nel 2026 attiveranno 395 mila controlli strutturati su base digitale: 320 mila a cura dell’Agenzia delle Entrate e 75 mila affidati alle Fiamme Gialle. Non più campagne casuali, ma verifiche continue alimentate da flussi dati incrociati e algoritmi di rischio che operano senza soluzione di continuità. Obiettivo: far emergere scostamenti tra dichiarazioni, spese e movimenti finanziari reali.

La regia tecnologica è di Sogei, che integra oltre 200 banche dati: dichiarazioni, fatture elettroniche, tracciabilità dei pagamenti, anagrafiche e movimenti bancari. Il sistema individua incoerenze e attiva un alert: al contribuente è richiesto un riscontro tempestivo, pena l’evoluzione in accertamento formale. Le verifiche sono calendarizzate su finestre operative distribuite nell’anno, con priorità alle anomalie più marcate e ai profili a maggior rischio.

Gli alert non sono identici per tutti: pesano settori, territori, dimensioni e andamenti economici locali, con metriche aggiornate in modo dinamico. Il perimetro di controllo privilegia la rapidità di interlocuzione e la prova documentale digitale per ridurre sopralluoghi e ispezioni fisiche, riservate ai casi con evidenze qualificate. In questo quadro, risposte puntuali e documenti coerenti limitano escalation e sanzioni.

Isa e selezione dei contribuenti a rischio

Gli Indicatori sintetici di affidabilità assegnano a ogni partita Iva un punteggio da 1 a 10 e orientano la platea dei controlli: valori pari o superiori a 8 segnalano profili affidabili, punteggi sotto 6 aumentano sensibilmente la probabilità di verifica. La valutazione combina storico dichiarativo, coerenza tra ricavi, costi e margini e andamento settoriale e territoriale.

Gli algoritmi incrociano le variabili degli Isa con le anomalie emerse dalle basi dati: scarti tra spese tracciate e redditi, incassi disallineati rispetto ai corrispettivi, fatture elettroniche incoerenti. Ogni disallineamento pesa sul punteggio, che è aggiornato in modo dinamico e può migliorare o peggiorare in base ai chiarimenti forniti e alla qualità delle evidenze documentali.

Le categorie più esposte sono quelle con volatilità di ricavi non giustificata da indicatori macro locali, attività in settori a maggiore rischio di sommerso e contribuenti con ritardi nei riscontri agli alert. Per ridurre l’esposizione è decisiva la tenuta contabile: riconciliazioni bancarie puntuali, registri allineati con le fatture elettroniche, tracciabilità dei pagamenti e spiegazioni formali su scostamenti straordinari. La tempestività di risposta può evitare l’innesco dell’accertamento e contenere le sanzioni.

Garanzie, concordato biennale e diritti di difesa

Il concordato preventivo biennale consente a imprese e professionisti di fissare in anticipo il reddito imponibile per due esercizi, ottenendo in cambio una riduzione dei controlli più invasivi e maggiore prevedibilità del carico fiscale. La scelta richiede dati trasparenti e coerenza documentale, con impegni su margini e volumi coerenti con gli Isa e con i trend settoriali e territoriali.

L’adesione non elimina gli alert su anomalie evidenti: scostamenti tra redditi, spese tracciate e movimenti bancari restano monitorati e possono generare richieste di chiarimento. La gestione del contraddittorio privilegia scambio digitale di prove e risposte rapide, con tracciabilità delle comunicazioni e tempi certi per integrare la documentazione.

Dal fronte sovranazionale arriva il richiamo della Corte europea dei diritti dell’uomo: accessi ai conti correnti da motivare con criteri più stringenti e garanzie difensive attivabili fin dall’avvio delle verifiche. L’indicazione impatta sull’operatività, imponendo istruttorie più circostanziate, verbalizzazioni puntuali e limiti alla discrezionalità nelle richieste ai soggetti intermediari.

Per i contribuenti, la tutela passa da tre leve: tracciabilità completa dei pagamenti, archiviazione digitale di giustificativi e tempestività nel contraddittorio. Nei casi di disallineamento rilevante, è utile formalizzare memorie difensive e richiedere accesso agli atti, documentando cause economiche straordinarie e variazioni di mercato. L’obiettivo è prevenire l’escalation verso l’accertamento e contenere le sanzioni.

