Pensione vecchiaia: come fare domanda, requisiti aggiornati, canali corretti e tempi di risposta rapidi

Requisiti e platea interessata

Domanda pensione vecchiaia 2026: accesso confermato a 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione. Resta attiva la deroga dei 15 anni (780 settimane) per chi ha maturato l’anzianità entro il 31 dicembre 1992 o è stato autorizzato ai versamenti volontari prima di tale data. La regola generale copre la maggioranza dei lavoratori, mentre le eccezioni riguardano platee residue con carriere avviate in epoche precedenti. Dal 2027 scatta l’adeguamento anagrafico all’aspettativa di vita, senza modifiche al requisito contributivo. Fondamentale verificare posizione assicurativa e periodi accreditati per rientrare correttamente nei profili previsti.

Canali di invio e modalità operative

La domanda di pensione di vecchiaia 2026 si presenta all’INPS via servizio telematico con SPID, CIE o CNS. Alternativa: Contact Center 803 164 (rete fissa) o 06 164 164 (mobile). I patronati e gli intermediari abilitati offrono assistenza gratuita e curano l’invio online. Prima dell’inoltro è necessario indicare cessazione del rapporto di lavoro, coordinate di pagamento e regime fiscale. Allegare eventuali certificazioni richieste. Controllare che i dati anagrafici e contributivi coincidano con l’Estratto Conto Contributivo per evitare sospensioni istruttorie e richieste di integrazione documentale.

Decorrenza, tempi di risposta e verifiche preventive

La decorrenza scatta dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, senza finestre mobili. L’INPS ha in via ordinaria 30 giorni per definire l’istruttoria; tempi più lunghi dipendono da controlli su contributi, dati anagrafici o allegati mancanti. Per ridurre ritardi: verifica anticipata dell’Estratto Conto Contributivo, sistemazione di periodi non registrati e conferma dei dati di pagamento. Utile richiedere l’estratto certificativo e, se necessario, attivare ricongiunzioni o riscatti. Monitorare la pratica nel cassetto previdenziale e rispondere tempestivamente a eventuali richieste integrative.

FAQ