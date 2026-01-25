Domenica In travolta da bufera social per attacchi durissimi a Iva Zanicchi, web diviso sul termine offensivo

Domenica In, insulti vergognosi a Iva Zanicchi: “Starnazza”

Bufera social sul live in studio

Nel nuovo appuntamento di Domenica In, il segmento dedicato alla storia del Festival di Sanremo si trasforma in caso social durante l’esibizione di Iva Zanicchi. La cantante, icona della kermesse con tre vittorie alle spalle, torna sul palco televisivo con alcuni dei suoi brani simbolo, in un clima di nostalgia e celebrazione della musica italiana.

Mentre in studio il pubblico accoglie con calore la performance, su X si scatena una raffica di commenti feroci. C’è chi attacca l’intonazione, chi ironizza in modo pesante sulla voce, fino a definire il timbro “inacoltabile” e a paragonarlo in modo offensivo a starnazzi animaleschi. Gli insulti, spesso anonimi, superano la critica musicale per sconfinare nell’aggressione personale.

La vicenda rilancia il tema della responsabilità sui social e del rispetto verso artisti con carriere lunghissime. La figura della cantante emiliana, fra televisione, politica e palcoscenico, resta divisiva ma centrale nella memoria collettiva dello spettacolo italiano.

Il parterre tra musica e memoria

La puntata costruisce un vero viaggio nella storia del festival con una formazione d’eccezione: sul palco, oltre a Iva Zanicchi, si alternano Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone. Ognuno ripropone i brani che hanno segnato epoche diverse, dalle ballate beat alle hit degli anni Duemila.

La conduzione di Mara Venier punta sull’effetto amarcord: racconti dietro le quinte, ricordi di vittorie, delusioni, aneddoti su orchestra, giurie e cambiamenti televisivi. Il racconto della kermesse diventa così una cronaca sentimentale dell’Italia, tra mode, linguaggi e costume che si trasformano di decennio in decennio.

Il clima in studio contrasta con la violenza verbale in rete, evidenziando lo scarto tra la fruizione tradizionale del varietà e l’ecosistema digitale, dove commento in tempo reale e polarizzazione diventano la norma.

Cultura, cinema e storie d’autore

Accanto alla musica, il programma riserva uno spazio alla narrativa di vita vissuta con la presenza di Roberta Tagliavini. La scrittrice e antiquaria milanese presenta il memoir “La mercante di Brera”, ricostruendo il percorso che l’ha portata a diventare un punto di riferimento nel quartiere artistico di Brera a Milano. Il racconto intreccia botteghe, collezionisti, aste e il fascino discreto dell’antiquariato.

Il versante cinematografico è affidato a Gabriele Muccino, in studio con gli attori Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria per presentare il film “Le cose non dette”, atteso nelle sale italiane il 29 gennaio 2026. La pellicola promette di tornare sui temi cari al regista: famiglia, fragilità emotive, zone grigie dei rapporti affettivi.

Questa combinazione di musica, letteratura e cinema conferma il format del contenitore domenicale come vetrina trasversale, pensata per intrecciare promozione, intrattenimento e racconto dell’industria culturale italiana.

FAQ

D: Chi ha condotto la puntata incriminata del programma domenicale?

R: La conduzione è affidata a Mara Venier, volto storico del contenitore domenicale di Rai 1.

D: Perché l’esibizione di Iva Zanicchi ha generato polemiche?

R: Alcuni utenti di X hanno pubblicato commenti pesanti sull’intonazione e sul timbro della cantante, trasformando la critica in insulti personali.

D: Che tipo di insulti sono stati rivolti alla cantante?

R: I commenti più duri paragonano la voce dell’artista a uno “starnazzo” e utilizzano metafore offensive, ritenute da molti spettatori fuori luogo e irrispettose.

D: Chi erano gli altri ospiti musicali presenti in studio?

R: Sul palco si sono esibiti anche Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone con alcuni dei loro brani più noti.

D: Quale spazio è stato dedicato alla cultura nel programma?

R: La scrittrice e antiquaria Roberta Tagliavini ha presentato il libro autobiografico “La mercante di Brera”, raccontando la sua esperienza nel mondo dell’antiquariato milanese.

D: Che ruolo ha avuto il cinema all’interno della puntata?

R: Il regista Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, ha illustrato il nuovo film “Le cose non dette” in uscita nelle sale.

D: In che modo la trasmissione ha celebrato il Festival di Sanremo?

R: Attraverso esibizioni live, racconti in studio e ricordi dei protagonisti, la puntata ha ripercorso decenni di storia della kermesse musicale più celebre d’Italia.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha riportato gli insulti sui social?

R: Gli insulti rivolti a Iva Zanicchi e il relativo caso mediatico sono stati riportati dalla stampa online di cronaca televisiva, in particolare da articoli di taglio spettacolo e costume pubblicati da testate digitali italiane.