Gabriel Garko svela clamoroso matrimonio nascosto con Giorgio e racconta i dettagli di una cerimonia insospettabile

Gabriel Garko rivela il matrimonio segreto: «Due anni fa mi sono sposato con Giorgio. Non l’abbiamo detto a nessuno, eravamo solo noi in comune»

La rivelazione a Verissimo

Durante l’ultima ospitata a Verissimo, l’attore Gabriel Garko ha sorpreso il pubblico con un annuncio destinato a segnare una svolta nella sua immagine pubblica. Mentre presentava il film Colpa dei sensi, in cui recita accanto ad Anna Safroncik, la conversazione con Silvia Toffanin è scivolata sulla vita privata, fino alla confessione inattesa: due anni fa ha pronunciato il sì in Comune con il compagno Giorgio, senza dirlo a nessuno. L’attore ha mostrato i due anelli che porta da allora, uno di fidanzamento e uno di matrimonio, come simboli di un’unione custodita nel massimo riserbo.

Nel salotto di Mediaset ha spiegato che per anni la sua esistenza sotto i riflettori è stata «una fiction», costruita su relazioni mediatiche che non corrispondevano alla realtà. Il coming out definitivo su relazione e nozze arriva dopo un lungo percorso personale, in cui l’esigenza di autenticità ha prevalso sulla paura del giudizio.

Un matrimonio blindato in Comune

L’unione con Giorgio è stata celebrata in forma estremamente sobria e controllata, il 2 dicembre di due anni fa, in un ufficio comunale lontano da telecamere e indiscrezioni. L’attore ha organizzato ogni dettaglio per impedire qualsiasi fuga di notizie, rinunciando volutamente alla presenza di amici e parenti: alla cerimonia erano solo in quattro, lui, il marito, e i testimoni necessari.

Nemmeno la famiglia era stata avvisata in anticipo: la comunicazione è arrivata a cose fatte, lo stesso giorno delle nozze, proprio per proteggere quell’istante da pressioni esterne. La scelta di un rito civile essenziale, senza clamore e senza copertura social, rappresenta la risposta opposta agli anni di sovraesposizione forzata. Nella narrazione di Garko, quel momento in Comune è stato il primo vero atto d’indipendenza emotiva rispetto al personaggio costruito dall’industria dello spettacolo.

Dalla fiction alla vita autentica

Nel dialogo con Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha ripercorso il peso delle relazioni “di facciata”, citando i legami mediatici con Eva Grimaldi e Manuela Arcuri, usati per sostenere per anni un’immagine eterosessuale non corrispondente alla sua identità. Ha raccontato di aver sempre tenuto le storie vere lontane dai riflettori, in una sorta di doppia vita dove l’affetto reale veniva protetto mentre quello pubblico veniva sceneggiato.

Oggi dice di aver esaurito la pazienza per qualsiasi forma di mascheramento: «Nella mia vita ho già nascosto troppo e non ho più voglia di nascondere altro», ha dichiarato, spiegando che la decisione di rendere pubblico il matrimonio con Giorgio è il tassello finale di un percorso di liberazione. L’uscita dall’ombra non è solo un fatto privato, ma un gesto che contribuisce al dibattito sulla rappresentazione delle persone LGBTQ+ nel mondo dello spettacolo italiano.

