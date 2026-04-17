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Geolier completa la lineup del Concerto del Primo Maggio a Roma

Geolier completa la lineup del Concerto del Primo Maggio a Roma

Concerto Primo Maggio 2026 a Roma, Geolier completa una lineup d’eccezione

Il Concerto del Primo Maggio 2026 porterà decine di migliaia di persone in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, per una grande maratona musicale e sociale promossa da Cgil, Cisl e Uil. L’evento, organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, è dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Al centro, le esibizioni rigorosamente live di una lineup in continua crescita, a cui si aggiunge ora Geolier, uno dei nomi più forti della nuova scena italiana. Il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli è “Il domani è ancora nostro”, a sottolineare il legame tra musica, diritti e futuro del lavoro.

In sintesi:

  • Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna in Piazza San Giovanni a Roma, ingresso gratuito.
  • Geolier si unisce alla lineup dopo l’album Tutto è possibile e il tour stadi.
  • Tema centrale: lavoro dignitoso, nuove tutele e diritti nell’era dell’intelligenza artificiale.
  • Diretta integrale su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia con contenuti extra.

Per Geolier è la seconda volta sul palco del Concertone: il ritorno arriva dopo il successo del nuovo album “Tutto è possibile” e in attesa del tour “Geolier stadi 2026”, che consolida il suo ruolo tra i grandi protagonisti del rap italiano.

L’evento, a ingresso libero, conferma la sua natura di grande rito collettivo, capace di unire intrattenimento e approfondimento sui temi del lavoro, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti, sui contratti e sulle nuove forme di occupazione.

L’obiettivo è offrire un racconto dal vivo del presente e del futuro del lavoro, filtrato attraverso la musica e le testimonianze degli artisti sul palco.

Lineup, tema sociale e copertura media del Primo Maggio 2026

La lineup annunciata del Concerto del Primo Maggio 2026 mette insieme nomi affermati e nuove proposte. In ordine alfabetico saliranno sul palco: Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, Geolier, La Niña, e i Litfiba nella storica formazione anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, oltre a Riccardo Cocciante e Sayf.

Accanto a loro, spazio alle vincitrici del contest emergenti 1Mnext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, a conferma della funzione del Concertone come piattaforma di lancio per nuovi talenti. La direzione artistica sottolinea le performance live come strumento di narrazione, coerente con il claim “Il domani è ancora nostro”.

Rai Radio2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1Mnext, seguirà l’evento in diretta dal pomeriggio a tarda notte con interviste dal backstage di Piazza San Giovanni, contenuti extra per i social e trasmissione in visual radio sul canale 202.

Impatto culturale e prospettive future del Concertone 2026

Il Primo Maggio 2026 si propone come osservatorio privilegiato sul rapporto tra cultura popolare e trasformazioni del lavoro, in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo competenze, tutele e rappresentanza sindacale.

La presenza di artisti come Geolier, i Litfiba nella formazione storica e Riccardo Cocciante crea un ponte tra generazioni, linguaggi e pubblici, trasformando Piazza San Giovanni in un palcoscenico simbolico per riflettere su diritti, precarietà e nuove professioni creative. Nei prossimi anni, il Concertone potrebbe diventare sempre più un laboratorio di idee sulle politiche del lavoro, oltre che un termometro delle tendenze musicali italiane.

FAQ

Quando e dove si svolge il Concerto del Primo Maggio 2026?

Si svolge il 1° maggio 2026 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, con accesso gratuito per il pubblico.

Come vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 in diretta?

È possibile seguirlo in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, inclusa visual radio sul canale 202.

Qual è il tema principale del Primo Maggio 2026?

Il tema ufficiale è “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti nell’era dell’intelligenza artificiale”, con focus su trasformazioni occupazionali.

Chi sono gli artisti principali confermati al Concertone 2026?

Sono confermati, tra gli altri, Geolier, Frah Quintale, Ditonellapiaga, Litfiba formazione anni ’80, Riccardo Cocciante, La Niña e le vincitrici 1Mnext.

Qual è la fonte delle informazioni su lineup e programma 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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