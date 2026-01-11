Platinette svela il retroscena proibito tra Corona e Lele Mora: il segreto che sconvolge lo showbiz

Contesto e protagonisti della docuserie

“Io Sono Notizia”, docuserie Netflix su Fabrizio Corona, ricostruisce ascesa, relazioni di potere e lati controversi del suo sistema mediatico. Nel racconto compaiono figure centrali del suo perimetro privato e professionale: la madre Gabriella Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, il fotografo Maurizio Sorge, l’ex moglie Nina Moric e Platinette (all’anagrafe Mauro Coruzzi).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il secondo episodio approfondisce il mondo di Lele Mora e la sua agenzia, snodo dove si intrecciavano spettacolo, denaro e relazioni. Tra i volti citati: Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, performer e ballerini, spesso al centro di dinamiche di visibilità e favori. L’ambientazione è descritta come un ecosistema dove bellezza, giovinezza e potere convivevano con logiche selettive e opportunistiche.

Il format alterna testimonianze dirette a materiali d’archivio, tracciando una mappa di influenze che parte dai salotti televisivi e arriva ai retrobottega della nightlife milanese. La narrazione posiziona Corona come baricentro di scambi reputazionali e affettivi, mentre il circuito di Mora viene delineato quale piattaforma capace di trasformare aspiranti volti in fenomeni pop, alimentando aspettative, contratti e dipendenze relazionali.

Le rivelazioni di Platinette sul legame Corona-Mora

Platinette ricorda l’ingresso nel circuito di Lele Mora come un osservatorio privilegiato su un microcosmo di bellezza, potere e denaro, popolato da volti come Costantino Vitagliano e Daniele Interrante. Sottolinea la compenetrazione tra relazioni professionali e passioni, dove status e desiderio convivevano in un equilibrio precario.

Nel passaggio più netto, Mauro Coruzzi afferma di conoscere dinamiche private tra Fabrizio Corona e Mora che non possono essere divulgate, ma certifica un innamoramento profondo dell’ex agente verso Corona. Descrive l’asse relazionale come segnato da fascinazione e potere asimmetrico, con momenti intimi e una rassegnazione funzionale agli equilibri di coppia e di carriera.

Coruzzi lega il rapporto anche al denaro, quantificando in “cinque milioni di euro” i benefici ottenuti da Corona in pochi anni, definendoli senza giri di parole “marchette”. Il lessico è volutamente crudo per evidenziare una presunta “amicizia interessata”, un vincolo a doppio filo fra affetto, controllo e ricompense economiche, che nella docuserie viene evocato ma mai esplicitato nei dettagli più sensibili.

FAQ

Qual è il contesto delle dichiarazioni di Platinette?

Arrivano dal secondo episodio della docuserie Netflix “Io Sono Notizia”.

Arrivano dal secondo episodio della docuserie Netflix “Io Sono Notizia”. Chi sono i protagonisti citati nel racconto?

Fabrizio Corona , Lele Mora , Platinette , Costantino Vitagliano , Daniele Interrante .

, , , , . Qual è il punto centrale delle rivelazioni?

L’innamoramento di Mora per Corona e un legame condizionato da potere e denaro.

L’innamoramento di per e un legame condizionato da potere e denaro. Platinette ha fornito prove dirette?

No, ha dichiarato di conoscere dinamiche private ma di non poterle rivelare.

No, ha dichiarato di conoscere dinamiche private ma di non poterle rivelare. Che ruolo ha il denaro nella narrazione?

Coruzzi parla di “cinque milioni di euro” e definisce il flusso come “marchette”.

Coruzzi parla di “cinque milioni di euro” e definisce il flusso come “marchette”. La docuserie esplicita i dettagli più sensibili?

No, evoca i passaggi più delicati senza entrare nello specifico.

No, evoca i passaggi più delicati senza entrare nello specifico. Fonte giornalistica di riferimento?

Nexilia – nexilia.it

Le smentite e le reazioni di Corona e Vitagliano

Fabrizio Corona respinge l’idea di compromessi con Lele Mora, descrivendolo come “predatore seriale” capace di attrarre giovani, anche eterosessuali, grazie a potere e denaro. Rivendica di non essersi “venduto”, sostenendo di aver mantenuto autonomia e furbizia nelle dinamiche di quell’ambiente.

Costantino Vitagliano conferma i tentativi di corteggiamento di Mora, che definisce insistenti ma inefficaci. Afferma di aver sempre fissato limiti netti, sottolineando il proprio rifiuto e la consapevolezza del sistema di “seduzione” fondato su privilegi e beni di lusso.

Vitagliano dettaglia lo schema di elargizioni: fidanzati accontentati con aerei privati, barche, ville, a testimonianza di un meccanismo di potere basato su ricompense materiali. Nessuno degli interessati, tuttavia, ammette pubblicamente di aver intrattenuto relazioni sentimentali con Mora, mantenendo la linea delle smentite personali.

FAQ