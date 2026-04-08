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Disney+ lancia Belve in streaming con tutte le stagioni disponibili

Disney+ lancia Belve in streaming con tutte le stagioni disponibili

Belve arriva su Disney+: date, contenuti e novità del format

Il talk Belve, ideato e condotto da Francesca Fagnani, approda su Disney+ dall’8 aprile. Il programma, prodotto da Fremantle e già cult su Rai 2, viene distribuito in streaming in Italia all’interno della collezione brandizzata RaiPlay. La piattaforma rende disponibili tutte le nove stagioni precedenti e, dal giorno successivo alla messa in onda televisiva, le nuove puntate in prima visione. L’operazione rafforza la strategia di valorizzazione dei contenuti Rai su servizi globali e intercetta un pubblico più giovane, abituato alla fruizione on demand, puntando sul linguaggio diretto e sul taglio senza filtri delle interviste di Fagnani.

In sintesi:

  • Belve di Francesca Fagnani è disponibile su Disney+ dall’8 aprile.
  • Tutte le nove stagioni passate sono in streaming nella collezione brandizzata RaiPlay.
  • Le nuove puntate arrivano su Disney+ il giorno dopo la messa in onda su Rai 2.
  • Tra gli ospiti della nuova stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti, Zeudi Di Palma.

Ospiti, format e novità della nuova stagione di Belve

Nella prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai 2 – poi disponibile su Disney+ – gli ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Tre protagoniste di spettacolo e costume che accettano il confronto serrato con Francesca Fagnani, nota per domande dirette, talvolta spiazzanti, sempre mirate a scalfire l’immagine pubblica per arrivare alla persona.

Il cuore del format resta il faccia a faccia, ma la stagione introduce un elemento di discontinuità: per la prima volta anche persone comuni siederanno sullo sgabello, portando in studio storie ordinarie ma significative, filtrate dallo stesso approccio giornalistico rigoroso riservato ai personaggi noti.

Confermata la sigla di chiusura con i fuori onda degli ospiti, divenuta negli anni momento cult e fortemente condiviso sui social, grazie al tono più spontaneo e meno controllato delle conversazioni a telecamere “quasi” spente.

Produzione, scrittura e strategia di distribuzione su Disney+

Belve è un programma di Francesca Fagnani, costruito su una scrittura editoriale corale che contribuisce alla sua riconoscibilità. Il format è firmato, oltre che da Fagnani, da Fabio Pastrello, Errico Buonanno, Francesca Filiasi, Valdo Gamberutti, Antonio Pascale, con la collaborazione di Chiara Capuani. La regia è curata da Mauro Stancati.

L’arrivo delle nove stagioni precedenti su Disney+ dal 8 aprile consente un recupero integrale del catalogo, fondamentale per chi scopre ora il programma. Le nuove puntate seguono invece una finestra ben definita: vanno in onda in prima serata su Rai 2, alle 21.20, e diventano disponibili in streaming il giorno successivo nella collezione a marchio RaiPlay.

Questa doppia presenza, free-to-air e on demand, colloca Belve tra i titoli di punta dell’offerta di intrattenimento di approfondimento, in una logica di distribuzione multipiattaforma che punta a massimizzare reach e durata di vita dei contenuti.

Prospettive future e impatto culturale del talk di Francesca Fagnani

L’estensione di Belve a Disney+ apre la strada a una possibile internazionalizzazione del format, almeno in termini di fruizione da parte di italiani all’estero e pubblico curiosamente crossmediale. L’inserimento di persone comuni nel parterre di intervistati amplia lo spettro narrativo del programma, che passa da uno sguardo sulla notorietà a un’osservazione più ampia delle fragilità e delle ambizioni contemporanee.

L’evoluzione del talk di Francesca Fagnani conferma la centralità delle interviste d’autore nell’ecosistema streaming, dove la forza del contenuto editoriale e della personalità di conduzione resta decisiva per emergere in un’offerta affollata e frammentata.

FAQ

Quando arriva Belve su Disney+ e cosa sarà disponibile?

Belve è disponibile su Disney+ dall’8 aprile, con tutte le nove stagioni e la prima puntata della nuova stagione già in catalogo.

Come vedere le nuove puntate di Belve tra Rai 2 e Disney+?

Le nuove puntate vanno in onda su Rai 2 alle 21.20 e arrivano su Disney+ il giorno successivo, nella collezione brandizzata RaiPlay.

Chi sono gli ospiti della prima puntata della nuova stagione?

Gli ospiti della prima puntata sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, protagoniste di un faccia a faccia senza sconti con Francesca Fagnani.

Cosa cambia nel format di Belve rispetto alle stagioni precedenti?

La novità principale è l’ingresso di persone comuni tra gli intervistati, mantenendo però intatto il tono diretto e l’impostazione giornalistica del programma.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Belve?

L’articolo è elaborato a partire da una rielaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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