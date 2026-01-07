Brigitte Bardot malata di cancro? La confessione del marito e il commovente addio a Saint-Tropez

Rivelazione sulla malattia

Bernard d’Ormale rompe il silenzio nel giorno dei funerali a Saint-Tropez, confermando che Brigitte Bardot ha combattuto contro un cancro negli ultimi mesi di vita. L’ammissione arriva in un’intervista a Paris Match, a poco più di una settimana dalla morte dell’attrice, avvenuta il 28 dicembre 2025 a 91 anni. Il quadro restituisce una figura provata dalla malattia ma lucida, determinata, consapevole.

D’Ormale parla di un percorso complesso, segnato da cure e interventi, mantenuto nel riserbo per volontà della famiglia. La diagnosi, tenuta lontana dai riflettori, è stata gestita con discrezione per tutelare la privacy di una star che aveva scelto la sobrietà.

Secondo il marito, la malattia non ha offuscato il carattere fermo dell’attrice: la resistenza alle terapie e la volontà di restare padrona delle proprie scelte restano il tratto distintivo del suo addio pubblico.

Resistenza e desiderio di casa

Bernard d’Ormale racconta due operazioni affrontate con rigore e coraggio, seguite da terapie impegnative che non hanno scalfito la determinazione di Brigitte Bardot. L’attrice ha preteso di mantenere il controllo, scegliendo percorsi di cura compatibili con i suoi limiti e rifiutando esposizioni pubbliche.

Il dolore alla schiena, persistente e invalidante, ha complicato ogni ipotesi di riabilitazione, costringendo a frequenti rinunce e a una gestione quotidiana della sofferenza.

Nonostante tutto, l’obiettivo è rimasto tornare a La Madrague, la casa sul mare di Saint-Tropez che considerava rifugio e misura di libertà, simbolo di autonomia e continuità con la vita che aveva scelto.

Ricordo intimo del marito

Nel suo racconto, Bernard d’Ormale restituisce un’immagine privata di Brigitte Bardot, lontana dal mito e vicina alla quotidianità condivisa. La mattina del 28 dicembre, descrive un volto disteso, “pieno e tranquillo”, una bellezza nitida che rimandava alla giovinezza.

È il ricordo di un equilibrio ritrovato, senza clamore, maturato nell’ultimo tratto di vita.

Una donna che ha scelto riserbo e misura, fedele alla sua idea di indipendenza e alla semplicità degli affetti.

L’icona lascia spazio alla compagna di una lunga stagione, legata alla difesa degli animali e a una routine discreta, distante dai set.

Il marito parla con sobrietà, evitando enfasi: un addio vissuto nella casa, tra abitudini essenziali e il mare di Saint-Tropez come orizzonte costante.

Un’immagine finale che unisce vulnerabilità e determinazione, priva di retorica, centrata sull’intimità di una coppia.

Funerali sobri a Saint-Tropez

La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption a Saint-Tropez, alle 11, in forma raccolta e senza ostentazioni, come richiesto da Brigitte Bardot. Il rito, prevalentemente privato, ha seguito un protocollo essenziale, con accessi contingentati e comunicazioni ridotte al minimo.

All’esterno, residenti, ammiratori e volti della cultura hanno atteso in silenzio, trasformando il centro del paese in un luogo di omaggio sobrio.

Il marito, Bernard d’Ormale, ha ribadito la volontà di “un addio senza fronzoli”, coerente con lo stile di vita scelto dall’attrice negli ultimi anni.

Al termine della funzione, il corteo ha raggiunto il cimitero locale per una sepoltura in intimità, a pochi passi dal mare.

La gestione della sicurezza è stata discreta, finalizzata a preservare il carattere privato dell’evento e a contenere l’afflusso.

Il saluto di Saint-Tropez ha unito memoria pubblica e dimensione familiare, nel segno della misura e del rispetto.

