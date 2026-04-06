Home / SPETTACOLI & CINEMA / Apple TV+ rilancia il catalogo con tre serie estive molto attese

Le nuove stagioni Apple TV che cambieranno l’estate degli abbonati

Questa estate gli abbonati ad Apple TV vedranno il ritorno di tre serie di punta: Ted Lasso, Sugar e Women in Blue. Le novità riguardano principalmente il mercato internazionale dello streaming, con uscite scaglionate tra giugno e agosto 2026.

Le nuove stagioni porteranno sviluppi narrativi rilevanti: Ted Lasso stagione 4 cambia scenario sportivo, Sugar stagione 2 alza la posta con una cospirazione cittadina, mentre Women in Blue stagione 2 consolida l’offerta in lingua spagnola.

Apple punta così a rafforzare il posizionamento del proprio servizio in un’estate strategica per la fidelizzazione degli abbonati, specie nel segmento delle serie originali di qualità.

In sintesi:

Ted Lasso 4 attesa per agosto, con una nuova squadra femminile a Richmond.

attesa per agosto, con una nuova squadra femminile a Richmond. Sugar 2 debutta il 19 giugno, tra noir classico e fantascienza.

debutta il 19 giugno, tra noir classico e fantascienza. Women in Blue 2 arriva il 12 agosto, dopo il 100% su Rotten Tomatoes.

arriva il 12 agosto, dopo il 100% su Rotten Tomatoes. Apple TV resta accessibile in abbonamento singolo o con bundle Apple One.

Ted Lasso, Sugar e Women in Blue: cosa cambia nelle nuove stagioni

Il ritorno di Ted Lasso è il tassello più atteso. La stagione 4, confermata per agosto da Hannah Waddingham, riporta Ted a Richmond, ma con un twist decisivo: allenerà una squadra femminile di calcio in seconda divisione.

Il teaser diffuso da Apple mostra Beard che legge *“SoccerWomen”* di Gemma Clarke, indizio del nuovo focus sul calcio femminile e su temi di inclusione, coraggio e rischio calcolato. La scrittura resta orientata alla crescita personale, con Ted e le giocatrici chiamati a “buttarsi” in sfide inattese. Le prime tre stagioni sono già integralmente disponibili su Apple TV.

Sul fronte crime, Colin Farrell torna in Sugar stagione 2. Dal 19 giugno al 7 agosto, con rilascio settimanale, seguiremo il detective privato John Sugar alle prese con il fratello scomparso di un giovane pugile di Los Angeles, indagine che si trasforma in una cospirazione cittadina ad alto tasso sci‑fi.

Il terzo asse della strategia estiva è Women in Blue (“Las Azules”), crime drama messicano ambientato nel 1971. Le protagoniste sono quattro poliziotte della prima forza di polizia femminile del Messico, inizialmente usate come mera operazione di immagine per distogliere l’attenzione da un serial killer.

La prima stagione ha conquistato un notevole 100% su Rotten Tomatoes (16 recensioni), rafforzando la reputazione internazionale di Apple TV per le produzioni non anglofone. Bárbara Mori guida il cast, mentre la serie è creata dallo showrunner Fernando Rovzar (“Monarca”) con Pablo Aramendi (“Tijuana”).

La seconda stagione di Women in Blue debutterà il 12 agosto, con un episodio settimanale fino al 30 settembre, consolidando una programmazione estiva continua per gli abbonati.

Strategia Apple TV e prospettive per gli abbonati italiani

Il rilascio sfalsato di Ted Lasso 4, Sugar 2 e Women in Blue 2 costruisce un calendario che limita la disdetta stagionale e incentiva la permanenza mensile.

Per il pubblico italiano, l’offerta combina comedy, noir fantascientifico e crime storico in lingua spagnola, intercettando target diversi ma accomunati dall’interesse per le serie di qualità e dagli originali esclusivi.

Il servizio Apple TV resta disponibile a circa 12 euro al mese, con possibilità di risparmio aderendo al pacchetto Apple One, che integra più servizi dell’ecosistema Apple in un unico abbonamento.

FAQ

Quando esce Ted Lasso stagione 4 su Apple TV?

La quarta stagione di Ted Lasso è prevista per agosto 2026, con lancio estivo indicato da Hannah Waddingham e confermato nel calendario Apple.

Quando debutta Sugar stagione 2 e come sarà distribuita?

Sugar stagione 2 arriva il 19 giugno 2026 con un episodio, seguito da rilascio settimanale fino al 7 agosto su Apple TV.

Perché Women in Blue è considerata una serie da non perdere?

Women in Blue è considerata imperdibile perché la prima stagione ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes, un dato rarissimo per un crime internazionale.

Quanto costa Apple TV e come risparmiare sull’abbonamento?

Apple TV costa circa 12 euro al mese. È possibile risparmiare aderendo al bundle Apple One, che include più servizi Apple a prezzo scontato.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulle serie Apple TV?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.