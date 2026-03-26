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Diletta Leotta si autocritica in diretta radio dopo acquisto sbagliato

Diletta Leotta si autocritica in diretta radio dopo acquisto sbagliato

Diletta Leotta racconta in radio la sua costosa disavventura beauty

La conduttrice Diletta Leotta, in diretta su Radio 105 con Daniele Battaglia, ha svelato un imprevisto beauty tanto esilarante quanto salato. Durante la trasmissione, la voce di DAZN ha raccontato di aver acquistato, nella sua profumeria di fiducia a Milano, un lucidalabbra apparentemente innocuo e una crema spa notturna per le labbra, scoprendo solo dopo il pagamento l’importo totale: 182,70 euro. L’episodio, accaduto nei giorni scorsi e subito diventato virale, evidenzia la leggerezza con cui a volte si affrontano gli acquisti “di impulso” nel settore cosmetico. Leotta, pur divertita, ha sollevato implicitamente il tema del rapporto tra costo, valore percepito e trasparenza nelle vendite beauty di alta gamma.

In sintesi:

  • Diletta Leotta racconta in diretta a Radio 105 un acquisto beauty dal conto salatissimo.
  • In profumeria a Milano compra crema spa notturna e lucidalabbra “influencer style”.
  • Alla notifica sul telefono scopre il totale: 182,70 euro per i prodotti labbra.
  • L’ironia in studio trasforma la gaffe in racconto virale sullo shopping impulsivo.

Dalla profumeria di fiducia al conto shock sullo scontrino

Nel racconto in radio, Diletta Leotta parte da un gesto quotidiano: entrare nella propria profumeria di fiducia, dove “sono bravissime”, per cercare un semplice lucidalabbra. Le viene proposta una routine labbra completa: crema spa per la notte e un gloss dall’effetto volumizzante. In diretta, mostrando il risultato, scherza con il pubblico: *“Allora amiche, guardate le mie labbra. Questo è il prodotto, questo è il colorino… faccio come fanno le vere influencer!”*.

Tra un riferimento ad *Angelina Jolie* e una battuta, la conduttrice ammette di non aver controllato lo scontrino, immaginando un costo intorno ai 30 euro. Solo la notifica sullo smartphone la riporta alla realtà: *“Mi arriva il messaggino: hai pagato 182,70 euro”*. Daniele Battaglia la punzecchia: *“Neanche 2,70 euro ti ha tolto!”*, mentre lei ribatte ridendo: *“A questo punto deve durare sei anni!”*.

L’episodio si inserisce nel profilo di Diletta Leotta, che ha già raccontato altre spese impulsive tra shopping a Milano, acquisti “da viaggio” a New York e capi eccentrici scelti d’istinto. Pur consapevole dell’eccesso, la conduttrice difende l’effetto finale: *“Guardate che risultato pazzesco. Che labbra morbide!”*.

Con la sua cifra autoironica, chiude definendosi *“una babba di m****a, è proprio un true crime”*, trasformando un comune errore di valutazione economica in un momento di intrattenimento, ma anche in uno spunto di riflessione sul valore reale dei prodotti cosmetici premium.

Shopping impulsivo, beauty di lusso e ruolo delle influencer

La disavventura di Diletta Leotta intercetta un fenomeno diffuso: l’acquisto cosmetico guidato più dall’emozione che dal controllo razionale del prezzo. In un contesto mediatico in cui le figure televisive e sportive sono anche testimonial implicite di trend beauty, ogni racconto personale diventa contenuto potenzialmente virale e influente.

L’episodio di Radio 105 evidenzia come il marketing del “lusso accessibile” possa spostare verso l’alto le soglie di spesa percepite come normali, soprattutto in città come Milano, capitali della moda e della cosmetica. Allo stesso tempo, l’autoironia di Leotta contribuisce a normalizzare gli “scivoloni” di consumo, aprendo spazi di discussione più sinceri su budget personali, trasparenza dei prezzi e responsabilità nel racconto dei propri stili di vita, tema sempre più centrale anche per l’algoritmo di Google Discover.

FAQ

Quanto ha speso esattamente Diletta Leotta per i prodotti labbra?

La conduttrice ha dichiarato in diretta di aver speso esattamente 182,70 euro per crema spa notturna e lucidalabbra volumizzante acquistati in profumeria.

Dove è avvenuto l’acquisto beauty raccontato da Diletta Leotta?

L’acquisto è avvenuto nella profumeria di fiducia di Diletta Leotta a Milano, città dove spesso concentra le sue sessioni di shopping.

Che programma conduceva Diletta Leotta quando ha raccontato l’episodio?

Il racconto è stato fatto in diretta su Radio 105, durante la trasmissione che Diletta Leotta conduce insieme al collega Daniele Battaglia.

Diletta Leotta si è pentita dell’acquisto del lucidalabbra costoso?

Sì e no: ha ironizzato sul prezzo elevato, ma ha ribadito di apprezzare molto il risultato finale sulle sue labbra.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia su Diletta Leotta?

La notizia è stata ricostruita da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.

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