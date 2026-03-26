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Raffaella Carrà eredità contesa causa al musical e regista replica

Raffaella Carrà eredità contesa causa al musical e regista replica

Il caso Ballo Ballo e l’eredità di Raffaella Carrà spiegati

Il regista Luciano Cannito sostiene di aver ricevuto “addirittura i complimenti” da Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo ed erede universale di Raffaella Carrà, per il musical Ballo Ballo. L’episodio emerge dopo il ricorso presentato da Pelloni Bulzoni al Tribunale di Roma per bloccare lo spettacolo, accusato di utilizzare senza consenso immagine, nome e opere della showgirl. La vicenda, resa nota nel 2025, si svolge principalmente a Roma e ruota attorno alla tutela post mortem del patrimonio artistico e dell’identità pubblica della diva. Al centro, il perché di un’azione giudiziaria contro un progetto che, secondo il regista, era stato illustrato in dettaglio all’erede proprio per garantirne il massimo rispetto.

In sintesi:

  • Luciano Cannito racconta un incontro cordiale con Gian Luca Pelloni Bulzoni a Roma.
  • Il figlio adottivo di Raffaella Carrà avrebbe espresso apprezzamento per il musical Ballo Ballo.
  • Pelloni Bulzoni ha poi chiesto l’inibizione legale dello spettacolo al Tribunale di Roma.
  • Il giudice ha respinto il ricorso, confermando la prosecuzione di Ballo Ballo.

L’incontro a Roma e il ricorso contro il musical Ballo Ballo

Luciano Cannito, regista del musical Ballo Ballo (produzione spagnola con versione italiana), ricostruisce al settimanale Oggi un incontro decisivo con Gian Luca Pelloni Bulzoni.

“*Sono andato a trovare Gianluca Pelloni Bulzoni a Roma, il 26 giugno del 2025, per raccontargli nei dettagli lo spettacolo affinché tutto procedesse nel massimo rispetto*”, spiega il regista.

Secondo Cannito, il figlio adottivo di Raffaella Carrà lo avrebbe accolto “con gentilezza” ed espresso “addirittura i complimenti” per il lavoro sul musical, presentato come omaggio rispettoso alla carriera dell’artista.

Pochi mesi dopo, però, Pelloni Bulzoni ha agito in giudizio, chiedendo al Tribunale di Roma l’inibizione alla “realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione” di Ballo Ballo “in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo”, per l’assenza del suo consenso formale.

Nel ricorso, citato da Il Fatto Quotidiano, Pelloni Bulzoni si qualifica come “titolare dei diritti sull’immagine, sulla voce e sul nome, reale e d’arte, nonché dei dati, delle informazioni sulla vita personale e professionale” di Raffaella Carrà, oltre che dei relativi diritti morali e di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

La richiesta è stata respinta dal giudice, consentendo la prosecuzione del musical. Cannito, che sottolinea come “*Raffaella si fidava ciecamente*” di Pelloni Bulzoni, afferma di non aver compreso le ragioni del contenzioso, ipotizzando equivoci legati anche al precedente spettacolo Bailo Bailo.

Lo stesso regista denuncia la presenza di “*molte altre persone che si fingono suoi amici e se ne approfittano perché lei non c’è più*”, spostando il dibattito sul terreno più ampio della gestione commerciale della memoria della showgirl.

La tutela dell’eredità di Carrà e i prossimi scenari

La vicenda Ballo Ballo evidenzia un nodo sempre più centrale nell’industria culturale: chi e come può autorizzare spettacoli, biopic e operazioni commerciali basate sull’immagine di icone pop come Raffaella Carrà.

Il ricorso respinto di Gian Luca Pelloni Bulzoni non esaurisce il tema, ma apre a future trattative tra eredi, produttori e registi, dove consenso scritto, supervisione creativa e controllo dei diritti diventeranno passaggi obbligati.

Per il pubblico, questo significa aspettarsi in futuro un numero crescente di opere “ufficiali” o comunque concordate con chi detiene i diritti morali e patrimoniali, al fine di garantire che tributi e musical rispettino non solo il repertorio, ma anche la volontà postuma degli artisti.

FAQ

Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni e che ruolo ha nell’eredità Carrà?

È il figlio adottivo e storico segretario di Raffaella Carrà, nonché erede e titolare dei diritti su nome, immagine e opere.

Perché Gian Luca Pelloni Bulzoni ha fatto causa al musical Ballo Ballo?

Lo ha fatto ritenendo necessario il proprio consenso formale per l’uso di nome, immagine, voce e repertorio collegati a Raffaella Carrà.

Cosa ha deciso il Tribunale di Roma sul ricorso contro Ballo Ballo?

Ha respinto la richiesta di inibizione, permettendo la realizzazione, distribuzione e rappresentazione del musical Ballo Ballo senza blocchi.

Che rapporto aveva Luciano Cannito con l’erede di Raffaella Carrà?

Secondo Cannito, esisteva un rapporto cordiale: racconta un incontro a Roma e riferisce complimenti ricevuti da Pelloni Bulzoni.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Raffaella Carrà?

Deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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