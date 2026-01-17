Nicola Savino confessa la sua battaglia interiore: paura della depressione e il peso dell’ansia materna

Paure e vulnerabilità

Nicola Savino si racconta senza filtri durante la conversazione con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, rivelando una fragilità che raramente espone in pubblico. Ammette di convivere con una “vena malinconica” che controlla con disciplina, ma di temere la depressione per via della storia familiare. “Ho paura della depressione”, confida, collegando il timore all’esperienza del padre che ne ha sofferto.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Allo stesso tempo riconosce l’ansia come una costante ereditata in casa: la madre, “molto ansiosa”, gli avrebbe trasmesso quella tensione emotiva che ancora oggi sente addosso. Questo quadro personale, delineato con parole nette, è la chiave per comprendere il suo approccio all’equilibrio interiore e al lavoro.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nell’intervista il conduttore di Tali e Quali Show sottolinea la necessità di vigilare sulle proprie emozioni, tenendo a bada la malinconia per non scivolare in schemi che conosce da vicino. Non c’è enfasi, solo la lucidità di chi ha imparato a nominare le proprie paure e a trasformarle in consapevolezza quotidiana.

Infanzia solitaria e legame con il padre

Da bambino, Nicola Savino si definisce “solitario”: trascorre ore in cameretta tra Lego e costruzioni, compagni silenziosi di giornate senza il padre. Il genitore, ingegnere impegnato sulle piattaforme petrolifere all’estero, è spesso lontano; i regali che porta a casa diventano segnali d’affetto a distanza più che presenza quotidiana.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Quell’assenza pesa, e il conduttore ammette che per un bambino è difficile interpretare il lavoro come motivo valido per giustificare i vuoti. La distanza, però, non scava un solco definitivo: resta una mancanza che si sedimenta, trasformandosi in una ricerca di conferme e in una disciplina emotiva maturata negli anni.

Arriva il tempo della riconciliazione: già anziano, il padre si trasferisce a pochi metri da casa sua. In un dialogo asciutto, l’uomo confessa di non essere stato “un buon padre”; Savino ribalta il giudizio, “sei stato meraviglioso”, e quell’abbraccio chiude una stagione di non detti. Conta essersi parlati, fissare a voce alta un affetto che aveva attraversato distanze e rimandi.

Carriera e vita privata

Nicola Savino lega il profilo pubblico alla misura privata, senza concessioni all’enfasi. Nel racconto a Ciao Maschio sottolinea una traiettoria professionale costruita sulla costanza: dalla console al microfono, fino alla guida di Tali e Quali Show, mantiene un registro sobrio, lontano dall’autocelebrazione.

La parentesi da dj, che potrebbe suggerire un immaginario fatto di eccessi, diventa invece la prova di una indole controcorrente: “poche, pochissime donne”, dice, ribadendo di essere stato un dj atipico. Un profilo che riflette disciplina, controllo e scelte selettive, più che la ricerca dell’esposizione.

La vita privata rimane un perimetro essenziale, presidiato. Anche nelle confessioni più intime, il perno resta l’equilibrio: contenere la malinconia, gestire l’ansia ereditata, trasformare le fragilità in metodo di lavoro. L’immagine che ne esce è quella di un professionista che protegge i confini personali per mantenere stabilità e rendimento.

Nel presente, l’agenda si traduce in impegni misurati e scelte ponderate. Il racconto non rincorre il sensazionalismo: prevale la concretezza di un percorso che coniuga rigore e misura, ponendo la qualità del lavoro sopra il clamore.

FAQ

  • Chi è Nicola Savino?
    Conduttore e autore televisivo, con un passato da dj e speaker radiofonico.
  • Qual è il programma più recente citato?
    Tali e Quali Show, di cui è volto riconoscibile.
  • Cosa emerge sulla sua vita sentimentale?
    Definisce il suo passato da dj “atipico”: poche relazioni, scelte selettive.
  • Qual è il suo approccio alla sfera privata?
    Riservatezza e controllo emotivo, per preservare equilibrio e rendimento.
  • Come trasforma le fragilità personali nel lavoro?
    Discipline e metodo: contenere malinconia e ansia per restare focalizzato.
  • In che contesto ha rilasciato le dichiarazioni?
    Nella conversazione con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Intervista televisiva a Ciao Maschio su Rai Uno, richiamata nell’articolo di riferimento.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com