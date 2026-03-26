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Eva Grimaldi racconta l’intervento d’urgenza per una grave complicanza

Eva Grimaldi racconta l’intervento d’urgenza per una grave complicanza

Eva Grimaldi operata d’urgenza per protesi al seno: cosa è successo

L’attrice Eva Grimaldi, 63 anni, ha rivelato di essersi sottoposta circa tredici giorni fa a un’operazione d’urgenza in Italia per una grave complicanza legata alle protesi al seno.
Il ricovero è arrivato dopo forti dolori sotto l’ascella e un improvviso gonfiore del seno, segnali inizialmente sottovalutati.
La patologia riscontrata è una capsulite, infiammazione cronica che può causare dolore intenso e rigidità, fino a mettere a rischio la vita.

In sintesi:

  • Eva Grimaldi operata d’urgenza per complicanze da protesi al seno.
  • La moglie Imma Battaglia nota per prima gonfiore e cambiamenti del seno.
  • Il chirurgo Pietro Lorenzetti segnala storia clinica complessa e alto rischio complicanze.
  • Raccolta di siero e capsulite come reazione difensiva del corpo alla protesi.

I segnali ignorati, l’allarme di Imma Battaglia e la corsa in ospedale

Durante la trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo, Eva Grimaldi ha spiegato di aver inizialmente ignorato il dolore sotto l’ascella e il gonfiore progressivo del seno.
La prima a insospettirsi è stata la moglie, l’attivista Imma Battaglia, che per due mesi le ha ripetuto che il seno appariva visibilmente più gonfio.
L’attrice, confidando nell’abitudine a interventi estetici precedenti, ha rimandato i controlli fino a quando il dolore è diventato insopportabile, costringendola a rinunciare a una vacanza all’estero per recarsi urgentemente in ospedale.

In sede clinica i medici hanno riscontrato una capsulite e una “raccolta di siero” alla mammella sinistra, segno di una reazione infiammatoria avanzata all’impianto protesico.
Il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, intervenuto in collegamento, ha ricordato che Grimaldi aveva già affrontato diversi interventi al seno, fattore che aumenta statisticamente il rischio di complicanze.
Secondo lo specialista, si è trattato di una reazione difensiva del corpo alla protesi, degenerata al punto da richiedere un intervento immediato per evitare conseguenze potenzialmente fatali.

Le conseguenze psicofisiche e la lezione sulle protesi mammarie

Eva Grimaldi ha confidato di aver vissuto un periodo delicatissimo, segnato dalla paura di “aver rischiato la vita per una protesi”.
L’attrice ha ricordato anche di essere rimasta per un periodo con “un seno solo”, esperienza che ha inciso profondamente sulla sua immagine di sé e sul rapporto con il proprio corpo.
La vicenda rilancia il tema della sicurezza degli impianti mammari, della necessità di controlli periodici e dell’importanza di non sottovalutare sintomi come dolore, gonfiore o spostamento della protesi.

FAQ

Quali sono i sintomi di complicanze da protesi al seno?

È fondamentale prestare attenzione a dolore intenso, gonfiore improvviso, arrossamento, febbre o percezione di spostamento della protesi. Un controllo immediato dallo specialista può prevenire interventi più invasivi.

Che cos’è la capsulite dopo un intervento al seno?

È una reazione infiammatoria cronica della capsula che si forma attorno alla protesi. Può provocare dolore, indurimento, deformazione del seno e talvolta richiede la rimozione o sostituzione dell’impianto.

Ogni quanto va controllata una protesi mammaria?

È consigliabile effettuare un controllo specialistico annuale e un esame strumentale (ecografia o risonanza) ogni 2-3 anni, salvo sintomi sospetti. Il calendario preciso va concordato col chirurgo plastico.

Chi sceglie protesi al seno come può ridurre i rischi?

È essenziale affidarsi a un chirurgo plastico certificato, usare protesi di qualità, seguire rigorosamente i controlli post-operatori e segnalare subito qualsiasi anomalia o dolore persistente al seno.

Qual è la fonte delle informazioni su Eva Grimaldi e l’intervento?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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