Home / FINTECH / Debitori in Centrale Rischi, i casi reali in cui scatta il risarcimento

Quando la banca deve risarcire per segnalazione alla Centrale dei Rischi

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha stabilito quando una banca è tenuta a risarcire per una segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi come cattivo pagatore. Il caso riguarda due società coinvolte in un contratto di leasing per macchinari, segnalate da un istituto di credito italiano. La decisione, assunta a Roma nel 2026, incide direttamente sull’accesso al credito delle imprese.

La Cassazione chiarisce che non è sufficiente un singolo debito per giustificare la segnalazione: occorre verificare in concreto lo stato di insolvenza e la situazione economico‑patrimoniale complessiva del cliente, altrimenti scatta la responsabilità risarcitoria dell’istituto.

In sintesi:

La segnalazione alla Centrale dei Rischi non può essere automatica sul solo debito.

La banca deve valutare la reale situazione economica e patrimoniale del cliente.

Segnalazioni superficiali integrano illecito civile e obbligo di risarcimento.

Il danno include sia costi vivi sia occasioni di affari perdute.

Segnalazioni alla Centrale dei Rischi e responsabilità della banca

Il giudizio nasce dal ricorso di due società contro una banca che aveva segnalato una di esse alla Centrale dei Rischi per un debito di circa 41.800 euro, derivante da un rapporto di leasing per l’acquisto di macchinari non pagati nel 2003‑2004. Un tentativo di accordo transattivo non aveva chiuso l’esposizione.

La banca ha esteso gli effetti della segnalazione anche all’altra impresa, ritenuta collegata, compromettendone l’accesso al credito. Le società hanno quindi chiesto un risarcimento di 2,5 milioni di euro per danni patrimoniali e non patrimoniali. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno respinto le domande, ritenendo il danno non provato.

La Corte di Cassazione ribalta l’impostazione di merito, concentrandosi sulla corretta nozione di “sofferenza rilevante”. Secondo gli Ermellini, è legittima la segnalazione solo quando l’impresa versi in uno stato di insolvenza non meramente temporaneo, frutto di effettive e documentate difficoltà economiche, accertate con indagini adeguate dall’istituto di credito.

Limitarsi a rilevare la presenza di un debito, senza un’analisi aggiornata e complessiva della consistenza patrimoniale, costituisce comportamento colposo.

La segnalazione come “cattivo pagatore” determina infatti la preclusione a nuovi finanziamenti e la possibile revoca delle linee di credito in essere, comprimendo competitività e continuità aziendale. Per la Cassazione, in assenza di verifiche preventive, la banca risponde per illecito civile e deve risarcire in modo pieno i danni provocati.

Danni risarcibili e impatto su rating, marchio e credito futuro

Constatato che le due imprese non versavano in una reale situazione di deficit strutturale, la Corte di Cassazione ha rinviato al giudice di merito la sola quantificazione del danno.

Dovranno essere valutati, da un lato, il danno emergente (costi vivi sostenuti, consulenze, spese finanziarie aggiuntive, perdita di condizioni bancarie favorevoli) e, dall’altro, il lucro cessante, ossia le occasioni di affari non realizzate a causa del declassamento del rating e della chiusura delle linee di credito.

Per un’azienda, essere registrata come cattivo pagatore non incide solo sul rapporto con le banche, ma comporta un danno reputazionale verso fornitori, partner e potenziali investitori: si colpisce il “marchio” dell’impresa, con riflessi duraturi su contratti, gare e negoziazioni future. La pronuncia rappresenta quindi un monito agli istituti di credito: le segnalazioni automatiche o superficiali alla Centrale dei Rischi espongono a seri contenziosi risarcitori e impongono procedure di valutazione interna più rigorose e tracciabili.

FAQ

Quando la banca può segnalare alla Centrale dei Rischi?

La banca può segnalare solo quando accerta una sofferenza reale: stato di insolvenza non temporaneo, comprovate difficoltà economiche e patrimoniali, valutate con istruttoria completa e documentata.

Un singolo debito basta per essere segnalati come cattivi pagatori?

No, non basta un singolo debito. Occorre verificare l’intera situazione economico‑patrimoniale del cliente, distinguendo ritardi temporanei da vera insolvenza strutturale e persistente.

Cosa rischia la banca che segnala senza adeguate verifiche?

La banca risponde civilmente. È obbligata a risarcire danno emergente, lucro cessante e pregiudizio reputazionale derivante dal declassamento del rating e dalla chiusura delle linee di credito.

Come può l’impresa tutelarsi da una segnalazione illegittima?

L’impresa può richiedere accesso ai dati, contestare formalmente la segnalazione, documentare solidità patrimoniale e agire in giudizio per cancellazione e risarcimento integrale.

Quali sono le fonti dell’analisi su Centrale dei Rischi e segnalazioni?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.