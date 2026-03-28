Home / FINTECH / ISEE rinnovato dopo aprile guida pratica per capire vantaggi e rischi

ISEE 2026, cosa cambia dal 1° aprile per famiglie e patrimoni

L’ISEE 2026 introduce una serie di modifiche strutturali che incidono direttamente su milioni di nuclei familiari italiani. Dal 1° aprile 2026, infatti, entra a pieno regime l’utilizzo dell’ISEE corrente anche per le variazioni patrimoniali, oltre che reddituali. Questo aggiornamento, combinato con l’esclusione di specifici strumenti di risparmio e con nuove franchigie sulla prima casa, ridisegna i criteri di accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali in tutta Italia. Le novità rispondono all’obiettivo di rendere l’indicatore più aderente alla reale condizione economica delle famiglie, soprattutto dopo cambiamenti improvvisi di reddito o patrimonio. La cosiddetta “riforma silenziosa” dell’ISEE rende quindi decisivo, per il 2026, valutare se rifare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un valore più basso e condizioni di accesso più favorevoli.

In sintesi:

Esclusi dal calcolo ISEE titoli di Stato, libretti e buoni postali fino a 50.000 euro.

Obbligo di dichiarare conti esteri, wallet digitali e criptovalute nel patrimonio mobiliare.

Franchigia prima casa aumentata fino a 91.500 euro, 120.000 euro nelle città metropolitane.

Dal 1° aprile ISEE corrente utilizzabile anche per variazioni patrimoniali oltre il 20%.

Nuove regole su risparmi, immobili e ISEE corrente dal 1° aprile

La misura più incisiva confermata per il 2026 riguarda l’esclusione dal patrimonio mobiliare, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, di titoli di Stato, libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Poiché il patrimonio mobiliare pesa per il 20% sul calcolo dell’ISEE, l’uscita di queste somme può determinare una riduzione significativa dell’indicatore e quindi una maggiore possibilità di accesso a prestazioni agevolate.

Al contrario, dal 2026 si amplia ciò che va obbligatoriamente dichiarato: entrano nel perimetro ISEE le giacenze su conti esteri, i wallet digitali e le criptovalute, che concorrono a formare il patrimonio mobiliare complessivo.

Sul fronte immobiliare, la franchigia sulla abitazione principale sale a 91.500 euro, che diventano 120.000 euro per chi risiede nei capoluoghi o nelle città metropolitane. Anche il patrimonio immobiliare incide per il 20% sull’ISEE, rendendo l’aumento della franchigia particolarmente vantaggioso per i proprietari di prima casa.

La scala di equivalenza viene resa più favorevole per i nuclei con figli, tramite maggiorazioni che alleggeriscono il peso economico dei componenti a carico. Per chi ha presentato una DSU nei primi mesi del 2026, quando non tutte le procedure erano aggiornate, l’INPS ha già effettuato un ricalcolo automatico dell’ISEE applicando le nuove franchigie, senza necessità di una nuova presentazione da parte delle famiglie.

La svolta più rilevante riguarda però l’ISEE corrente. Dal 1° aprile 2026 lo strumento, nato per recepire variazioni di reddito intervenute dopo l’anno di riferimento, viene esteso anche alle variazioni patrimoniali. L’ISEE ordinario 2026 resta ancorato a redditi e patrimoni del 2024, ma in molti casi la situazione attuale è profondamente mutata.

Chi nel 2024 percepiva un reddito oggi cessato – ad esempio stipendio, NASpI o altri trattamenti – può già dal 2026 richiedere l’ISEE corrente per aggiornare l’indicatore, escludendo tali entrate e ottenendo un valore più basso. Dal 1° aprile la stessa logica si estende ai patrimoni: se il patrimonio complessivo si è ridotto di oltre il 20% rispetto al 2024 (per esempio per utilizzo significativo dei risparmi), è possibile presentare una nuova DSU per ISEE corrente e far certificare la diminuzione.

Perché rifare l’ISEE dopo il 1° aprile può diventare strategico

La combinazione tra esclusione di specifici strumenti di risparmio, innalzamento delle franchigie sulla prima casa e utilizzo esteso dell’ISEE corrente trasforma l’ISEE 2026 in uno strumento molto più dinamico e, in molti casi, più favorevole alle famiglie con redditi e patrimoni in calo.

Per chi ha registrato nel biennio una perdita di lavoro, il termine di un ammortizzatore sociale o una forte erosione dei risparmi, rifare l’ISEE dopo il 1° aprile può rappresentare una scelta cruciale per rientrare nelle soglie di accesso a bonus, borse di studio, agevolazioni tariffarie e altre misure sociali.

Questa evoluzione rende necessario un monitoraggio costante della propria situazione economica e, se opportuno, una revisione tempestiva della DSU. L’ISEE, da fotografia statica, diventa così un indicatore aggiornabile, pensato per seguire più da vicino la realtà finanziaria delle famiglie italiane.

FAQ

Da quando si può usare l’ISEE corrente per il patrimonio nel 2026?

Dal 1° aprile 2026 è possibile utilizzare l’ISEE corrente anche per le variazioni patrimoniali, oltre che reddituali, se la riduzione supera il 20% rispetto al 2024.

Quali risparmi sono esclusi dal calcolo ISEE 2026 e fino a quale soglia?

Nel 2026 sono esclusi dal patrimonio mobiliare titoli di Stato, libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali fino a 50.000 euro per nucleo.

Come cambiano le regole ISEE 2026 per la prima casa di abitazione?

Nel 2026 la franchigia sulla prima casa sale a 91.500 euro, che diventano 120.000 euro per residenti in capoluoghi o città metropolitane.

Cosa devo dichiarare nell’ISEE 2026 su conti esteri e criptovalute?

Nel 2026 vanno dichiarate obbligatoriamente le giacenze su conti esteri, i wallet digitali e le criptovalute, che concorrono al patrimonio mobiliare complessivo.

Da quali fonti sono state elaborate le informazioni sull’ISEE 2026?

Le informazioni sono state elaborate congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.