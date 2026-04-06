Home / EVENTI / Milano Design Week espande il distretto creativo con centinaia di eventi ufficiali tra centro e quartieri

Milano Design Week 2026: date, numeri, quartieri e protagonisti

Dal 20 al 26 aprile 2026, Milano ospita una Design Week da record, collegata al Salone internazionale del Mobile. In città sono previsti oltre 1.850 appuntamenti diffusi in 19 quartieri, con un palinsesto ufficiale comunale di più di 267 iniziative.

La manifestazione, guidata dall’assessorato allo Sviluppo economico di Alessia Cappello, punta sul design come leva culturale, economica e urbana, allargando il baricentro oltre il centro storico.

Accanto ai distretti storici come Brera, 5Vie, Durini e Tortona, entrano in scena aree come Nolo, Baggio, Dergano/Bovisa e Barona, con forte attenzione a giovani designer, economia circolare e accessibilità inclusiva.

In sintesi:

Oltre 1.850 eventi in 19 quartieri, +10% rispetto alla Design Week 2025.

Palinsesto comunale con più di 267 iniziative e crescita del 13% sul 2025.

Focus su giovani progettisti, sostenibilità, accessibilità e mobilità urbana.

Musei, palazzi storici ed ex aree industriali trasformati in hub di creatività.

Palinsesto, distretti e luoghi simbolo della Design Week 2026

Le iniziative che hanno risposto al bando pubblico del Comune di Milano sono 293, con un incremento del 13% rispetto alla passata edizione; gli appuntamenti totali superano quota 1.850 (+10% sul 2025).

Brera, 5Vie, Durini, Isola, Statale, Tortona, Porta Venezia e Monumentale confermano il loro ruolo di distretti cardine, mentre l’espansione coinvolge Nolo, Cimiano, Baggio, Dergano/Bovisa, Barona, QT8 e San Leonardo.

L’assessora Alessia Cappello sottolinea come la Milano Design Week, “evento internazionale consolidato e prestigioso”, debba essere *“momento di incontro, dialogo e riflessione collettiva, anche in un contesto geopolitico complesso”*.

Tra i poli più visibili spiccano Palazzo Litta con MoscaPartners Variation, Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni con i progetti di Elle Decor. Portrait Milano, nell’ex Seminario Arcivescovile, ospiterà Origin, progetto di Audi con lo Studio Zaha Hadid.

Restano centrali anche Palazzo Serbelloni, Palazzo Citterio, Palazzo Isimbardi, Palazzo Clerici e la sede del Corriere della Sera di via Solferino, consolidando il ruolo dei palazzi storici come infrastruttura culturale per il design contemporaneo.

L’ADI Design Museum propone la mostra della XXIX edizione del Compasso d’Oro, mentre il CASVA dedica un focus allo studio DDL-De Pas, D’Urbino e Lomazzi. Coinvolti anche il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il Piccolo Teatro Studio Melato, il Museo della Permanente e la Fondazione Luigi Rovati.

Nei quartieri periferici il design diventa strumento di rigenerazione. A Baggio torna Alcova, che riattiva l’ex Ospedale Militare e Villa Pestarini. Superstudio Maxi guida la scena alla Barona, mentre a Nolo si consolida il programma curato da Dropcity.

Nel quartiere Feltre nasce il Pet Design District, mentre a Dergano il progetto di Paola Lenti trasforma un’ex area industriale in architettura bioecologica.

Il Comune ha chiesto agli operatori di concentrarsi su spazi pubblici, giovani designer, economia circolare, accessibilità e mobilità sostenibile: il 35% delle realtà in palinsesto dedica attività ai giovani progettisti, il 47% adotta soluzioni di riuso e circolarità, quasi il 52% introduce misure concrete per l’accessibilità alle persone con disabilità sensoriali e motorie.

Il dialogo con formazione, artigianato e moda rafforza l’ecosistema. Politecnico di Milano, Naba, Raffles e Domus Academy presentano progetti e collaborazioni internazionali.

BASE Milano conferma il proprio ruolo di osservatorio sul design emergente con oltre 80 progetti da 23 Paesi, selezionati tramite call sul tema Hello Darkness.

Torna Milano Moda Design, mentre YesMilano lancia dal 17 aprile la campagna “Milano Home of Design”, affiancata da una capsule collection dedicata all’identità urbana della città.

Design come infrastruttura urbana e laboratorio per il futuro di Milano

La Design Week 2026 conferma Milano come laboratorio internazionale dove il design diventa linguaggio diffuso, strumento di lettura della città e driver economico.

L’estensione a 19 quartieri, la centralità di ex spazi industriali e la collaborazione con musei e teatri mostrano una strategia di lungo periodo: usare il design per connettere centro e periferie, produzione e cultura, imprese e cittadini.

L’attenzione strutturale a giovani, sostenibilità e accessibilità suggerisce che l’edizione 2026 non è solo un picco numerico, ma un passaggio verso una “città del design” permanente, più inclusiva, resiliente e competitiva nello scenario europeo.

FAQ

Quando si svolge la Milano Design Week 2026?

Si svolge dal 20 al 26 aprile 2026, in contemporanea con il Salone internazionale del Mobile alla Fiera di Rho.

Quanti eventi sono previsti complessivamente in città?

Sono previsti oltre 1.850 appuntamenti diffusi in 19 quartieri milanesi, con un incremento stimato del 10% rispetto al 2025.

Quali sono i principali distretti del Fuorisalone 2026?

I distretti principali includono Brera, 5Vie, Durini, Tortona, Isola, Porta Venezia e nuove aree come Nolo e Baggio.

Come viene affrontato il tema della sostenibilità durante la Design Week?

Viene affrontato concretamente: il 47% dei progetti adotta soluzioni di economia circolare e riuso, mentre oltre la metà integra misure di accessibilità.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sulla Design Week?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.