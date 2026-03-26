Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cristina Plevani critica Grande Fratello ed esalta il calo degli ascolti

Cristina Plevani critica il nuovo Grande Fratello Vip e la crisi dei reality

La prima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha bocciato l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Lo ha fatto sui social, commentando ascolti, orari di messa in onda e cast, dal salotto di casa, dopo aver seguito le prime due puntate trasmesse in prima serata su una rete generalista nazionale.

Secondo Plevani, andata in onda la prima edizione nel 2000, il format sarebbe ormai logoro e penalizzato da scelte editoriali sbagliate, in particolare l’eccessivo allungamento delle serate e un cast percepito come poco innovativo.

In sintesi:

Plevani parla di stanchezza generale del Grande Fratello e dei reality.

e dei reality. Critiche dure a orari, ascolti e gestione della prima serata televisiva.

Promossa la conduzione di Ilary Blasi , ma cast giudicato poco originale.

, ma cast giudicato poco originale. Richiamo all’idea di un’ipotetica edizione “Gold” o “all stars”.

Perché Cristina Plevani parla di stanchezza del Grande Fratello Vip

Cristina Plevani individua in primo luogo un problema strutturale: *«Forse la questione è solo una: il Grande Fratello ha stancato (i reality in generale)»*.

A suo giudizio, la moltiplicazione dei canali, la concorrenza di altre piattaforme e la ripetitività dei volti in tv avrebbero indebolito l’appeal del brand.

Plevani insiste soprattutto sugli orari: *«La messa in onda ha un orario di inizio improponibile»*, sottolineando come partire intorno alle 22 renda difficile la fruizione per il pubblico generalista.

Da semplice telespettatrice, racconta di essersi addormentata durante la prima puntata e di aver preferito un libro alla seconda: un comportamento che, a suo dire, riflette il malessere di parte dell’audience.

Per corroborare le proprie impressioni, ha confrontato i dati di ascolto tra la nuova edizione Vip e il Gf Nip, dichiarando di aver *«gongolato»* di fronte ai risultati dopo le critiche ricevute in passato come componente del panel.

Nelle sue parole emerge una critica complessiva al modo in cui il reality viene oggi confezionato, più che al solo contenuto.

Cast, conduzione e ipotesi di un Grande Fratello “Gold”

Le osservazioni di Cristina Plevani si concentrano anche sul cast.

Promuove con decisione Alessandra Mussolini, descritta come una presenza di forte personalità che spicca nel gruppo.

Molto più severo il giudizio su Antonella Elia e Adriana Volpe, definite *«un film già visto di una noia mortale»*, mentre gli altri concorrenti sarebbero *«da contorno»*.

Su Massimiliano Cassini Plevani aveva previsto una rapida eliminazione, nonostante dichiarasse di apprezzarne il carattere: pronostico poi confermato dai fatti.

Diverso il tono su Ilary Blasi, definita *«una caciarona che ride e ti fa ridere, perfetta per il programma»*, con elogio alla capacità di battuta e alla leggerezza in conduzione.

In chiusura, Plevani lancia un’idea dal sapore nostalgico: *«Manca solo la versione Gold per chiudere il cerchio e l’era Gf»*, evocando una possibile edizione “all stars” con i protagonisti storici del reality.

FAQ

Cosa critica principalmente Cristina Plevani sul nuovo Grande Fratello Vip?

Principalmente critica l’orario di inizio troppo tardo, la durata eccessiva delle puntate e una sensazione generale di stanchezza del format e dei reality.

Come giudica Cristina Plevani la conduzione di Ilary Blasi?

La giudica positivamente, definendo Ilary Blasi perfetta per il programma, simpatica, caciarona e sempre pronta con battute efficaci per alleggerire i toni.

Quali concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati più commentati da Plevani?

Ha elogiato Alessandra Mussolini per la forte personalità, criticato Antonella Elia e Adriana Volpe e previsto la rapida uscita di Massimiliano Cassini.

Plevani pensa che il Grande Fratello sia arrivato alla fine?

Sì, sostiene che il format sia logoro e che i reality abbiano stancato, ipotizzando una chiusura simbolica con un’eventuale edizione “Gold”.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti e lanci delle agenzie ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborati dalla nostra Redazione.