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Governo verso nuova guida al Turismo, spuntano Malagò Zaia e Meloni

Governo verso nuova guida al Turismo, spuntano Malagò Zaia e Meloni

Chi guiderà il Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanché

Le dimissioni di Daniela Santanché da ministra del Turismo, annunciate oggi a Roma, aprono un delicato confronto nella maggioranza. Al centro della partita è la scelta di chi guiderà, fino a fine legislatura, un dicastero strategico per l’economia italiana. Giorgia Meloni valuta un possibile interim, mentre in Fratelli d’Italia e nella coalizione circolano vari nomi, politici e tecnici, con implicazioni dirette sugli equilibri interni dopo il recente tonfo referendario. La decisione, attesa a breve da parte di Palazzo Chigi, dovrà garantire continuità nella gestione del comparto turistico e, al tempo stesso, tenuta politica della maggioranza di governo.

In sintesi:

  • Dimissioni di Daniela Santanché aprono la corsa al nuovo ministro del Turismo.
  • Giorgia Meloni potrebbe assumere l’interim per alcuni giorni, in attesa della nomina.
  • In pole Gianluca Caramanna, con alternative Lucio Malan, Salvo Sallemi e un tecnico.
  • Ipotesi Luca Zaia e maggior peso alla Lega rischiano di alterare gli equilibri.

I profili in corsa e i delicati equilibri di maggioranza

Nel borsino del dopo-Santanché, a Palazzo Chigi si valuta anzitutto l’ipotesi che la premier Giorgia Meloni assuma temporaneamente l’interim del Turismo. Una soluzione-ponte, utile a raffreddare le tensioni e a calibrare con attenzione il nuovo ingresso in squadra in una fase avanzata di legislatura.

Tra i nomi più accreditati in quota Fratelli d’Italia c’è Gianluca Caramanna, responsabile turismo del partito e già consulente al ministero, attualmente impegnato a Dallas con la delegazione FdI al Cpac. La sua figura garantirebbe continuità di dossier e un profilo fortemente allineato alla linea di governo.

Restano in campo altre opzioni interne al partito della premier: il capogruppo al Senato Lucio Malan, il cui nome era già circolato per un dicastero, e il senatore siciliano Salvo Sallemi, che offrirebbe anche un riequilibrio geografico a favore del Sud. Sul versante tecnico spunta l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, profilo istituzionale e con forte esperienza nella promozione internazionale dell’Italia. Più complessa, sul piano degli assetti politici, l’ipotesi di coinvolgere il governatore veneto Luca Zaia, che rafforzerebbe la Lega ma inciderebbe sensibilmente sui pesi interni alla maggioranza, già chiamata a fare i conti con l’esito negativo del recente referendum.

Scenari futuri per il dicastero e per la coalizione di governo

La scelta del successore di Daniela Santanché avrà ricadute che vanno oltre il solo perimetro del turismo. Un interim prolungato di Giorgia Meloni aumenterebbe il controllo diretto di Palazzo Chigi su un settore chiave, ma potrebbe rallentare nuovi dossier strategici su promozione estera e destagionalizzazione dei flussi.

La nomina di un politico di primo piano, come Gianluca Caramanna, Lucio Malan o Salvo Sallemi, consoliderebbe l’asse FdI ma rischierebbe di alimentare le richieste di riequilibrio da parte degli alleati. Un tecnico come Giovanni Malagò darebbe un segnale di apertura alla società civile e agli operatori del settore, mentre un’eventuale soluzione che coinvolgesse la Lega, con il nome di Luca Zaia, ridisegnerebbe gli equilibri della coalizione in vista del finale di legislatura e dei prossimi appuntamenti elettorali.

FAQ

Perché si è dimessa Daniela Santanché dal Ministero del Turismo

Le dimissioni di Daniela Santanché arrivano dopo un pomeriggio politicamente complesso e segnano la fine anticipata della sua esperienza di governo.

Chi è oggi il principale candidato a sostituire Daniela Santanché

Il principale nome circolato è Gianluca Caramanna, responsabile turismo di Fratelli d’Italia e già consulente al Ministero del Turismo.

Giorgia Meloni assumerà l’interim del Ministero del Turismo

Sì, è considerata possibile un’assunzione temporanea dell’interim da parte di Giorgia Meloni, per alcuni giorni, in attesa della scelta definitiva.

Perché l’ipotesi Luca Zaia al Turismo è politicamente delicata

Perché l’ingresso di Luca Zaia darebbe una casella in più alla Lega, modificando i delicati equilibri interni di maggioranza.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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