Cristiano Malgioglio amicizia interrotta con Barbara d’Urso motivi e retroscena esclusivi

Il contrasto social durante la finale di Ballando con le Stelle

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso hanno da sempre mantenuto un rapporto noto e pubblico, ma durante la recente finale di Ballando con le Stelle è emerso un evidente contrasto che ha scosso il loro legame. Mentre Barbara cercava appoggio sui social in un momento cruciale della gara, dove il voto del pubblico incideva per il 50% sul risultato finale, Malgioglio ha preso una posizione inaspettata sui suoi canali social, schierandosi apertamente a favore di Francesca Fialdini . Ha definito la conduttrice di Da Noi A Ruota Libera non solo bravissima, ma la migliore in assoluto, condividendo la sua card con un commento entusiasta.

Questa scelta ha suscitato una domanda evidente: perché Malgioglio non ha sostenuto pubblicamente la sua amica d’Urso , specie in un’occasione così significativa? La questione è stata rilevata anche da Annalia Venezia , giornalista e amica di entrambi, che si è detta sorpresa su Instagram, ricordando le recenti vacanze trascorse insieme tra risate e complicità. L’interrogativo resta aperto: cosa ha generato questa frattura improvvisa?

La storica amicizia tra Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso vantano un legame che risale a molti anni, contraddistinto da una serie di collaborazioni e momenti di spensieratezza condivisa. La loro amicizia si è consolidata grazie a frequenti incontri, cene, viaggi insieme e reciproca presenza nei rispettivi progetti professionali. Malgioglio è stato spesso ospite e opinionista nei programmi condotti dalla d’Urso, testimoniando un rapporto di fiducia e stima reciproca. Nel corso del tempo, la loro complicità è stata più volte sottolineata attraverso post social, foto e dichiarazioni pubbliche che lasciavano trasparire un forte senso di affetto e sostegno.

La loro storia di amicizia rappresenta un raro esempio di relazione personale e professionale ben consolidata nel mondo dello spettacolo, caratterizzata da un intreccio continuo di appuntamenti sociali e progetti comuni. Fino a poco tempo fa, non erano mancati i segni di un’intesa duratura, tanto che molti osservatori consideravano il loro legame come un modello di sostegno reciproco nel panorama mediatico italiano.

La collaborazione musicale e i primi segnali di crisi

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso hanno condiviso un progetto musicale che ha rafforzato il loro rapporto in passato, ma che ora appare come l’anticamera di una crisi tra i due. L’idea nacque quando Malgioglio, mentre ordinava la propria collezione di dischi, ritrovò il 45 giri di DolceAmaro, un brano che considerava un classico senza tempo. Deciso a modernizzarlo, contattò Lorenzo Suraci, il quale aderì con entusiasmo al progetto e mise a disposizione uno studio con Diego Calvetti per la produzione. L’obiettivo era di realizzare una versione ballabile e attuale del pezzo, destinata a segnare l’estate 2019.

Al momento della proposta, Barbara d’Urso accolse subito l’invito di partecipare, dimostrando grande disponibilità e apertura artistica. Questo momento di collaborazione fu visto da molti come una conferma del solido legame tra i due, alimentando aspettative di ulteriori intese professionali.

Tuttavia, dopo questo progetto congiunto, emersero i primi segnali di distacco. Le dinamiche personali cominciarono a mostrare crepe, forse amplificate dai giochi di visibilità e dalle scelte mediatiche che ambedue hanno dovuto affrontare. Ciò che ha seguito nei mesi successivi ha indicato un progressivo distanziamento, culminato con le recenti tensioni social evidenziate pubblicamente.