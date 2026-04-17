Home / SPETTACOLI & CINEMA / Val Kilmer resuscitato dall’intelligenza artificiale nel thriller As Deep as the Grave

Val Kilmer torna al cinema grazie all’intelligenza artificiale

Chi: Val Kilmer, scomparso nel 2025, “recita” nel film As Deep as the Grave tramite una sofisticata ricostruzione digitale.

Che cosa: un’interpretazione completa, generata dall’IA, basata su materiali d’archivio e contenuti concessi dagli eredi.

Dove: il primo trailer è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas, palcoscenico chiave per l’industria hollywoodiana.

Quando: l’anteprima è avvenuta a quasi un anno dalla morte dell’attore, avvenuta nell’aprile 2025.

Perché: la produzione ha voluto mantenere il ruolo centrale di Kilmer, originariamente previsto in sceneggiatura, aprendo un nuovo fronte etico sul uso dell’IA nel cinema.

In sintesi:

Val Kilmer torna sullo schermo con una performance interamente generata dall’intelligenza artificiale.

torna sullo schermo con una performance interamente generata dall’intelligenza artificiale. La famiglia ha dato consenso, materiali privati e ricevuto compensi, seguendo linee guida SAG-AFTRA .

. As Deep as the Grave diventa un test globale per l’uso etico dell’IA sugli attori defunti.

Il film segna la prima presenza digitale postuma così estesa nella storia di Hollywood.

Un ruolo centrale per Kilmer e un precedente per Hollywood

Nel trailer di As Deep as the Grave, diretto da Coerte Voorhees, Val Kilmer appare come Padre Fintan, sacerdote cattolico con radici spirituali native americane, presente per oltre settantasette minuti di girato.

L’attore aveva aderito al progetto cinque anni prima della morte, attratto da un personaggio vicino alla sua identità culturale e al legame con il Southwest statunitense.

Il peggioramento del cancro alla gola gli aveva impedito di girare le scene, costringendo la troupe a proseguire senza di lui.

Solo successivamente regista e produttori hanno riconosciuto che *“la storia non poteva davvero esistere senza Padre Fintan”* e si sono rivolti ai figli Mercedes e Jack Kilmer per valutare l’uso dell’IA.

La figlia Mercedes Kilmer ha autorizzato il progetto, spiegando che il padre avrebbe osservato la tecnologia con curiosità e spirito pionieristico.

Non era una prima volta assoluta: dopo la perdita della voce, l’attore aveva già sperimentato software vocali avanzati, poi perfezionati per Top Gun: Maverick nel 2022.

Il produttore John Voorhees ha chiarito che il lavoro si è svolto nel rispetto del sindacato SAG-AFTRA, riassunto in tre pilastri: consenso esplicito della famiglia, compenso economico agli eredi, collaborazione alla fornitura dei materiali personali.

Nei titoli di coda, Kilmer compare come “Digital Performer, AI performance as Val Kilmer”, evitando l’equiparazione a una presenza fisica tradizionale.

Il film, che racconta la storia vera dell’archeologa Ann Axtell Morris e la sua esplorazione del Canyon de Chelly negli anni Venti, con un cast che include Abigail Breslin, Tom Felton e Abigail Lawrie, rischia così di trasformarsi nel caso di studio cinematografico del 2026: il primo lungometraggio in cui un attore defunto sostiene un ruolo esteso grazie all’IA, con un quadro di regole negoziato e riconosciuto dall’industria.

Il futuro dell’IA tra diritti degli attori e memoria digitale

La “rinascita” digitale di Val Kilmer in As Deep as the Grave apre un precedente destinato a pesare sui prossimi contratti di attori e sindacati, dalla gestione dell’immagine post mortem alle clausole su consenso e compensi.

La definizione di crediti come “Digital Performer” potrebbe diventare lo standard per distinguere tra interpretazioni fisiche e performance sintetiche, spingendo Hollywood a codificare ruoli, assicurazioni e tutele specifiche.

Per il pubblico, il film è anche un banco di prova emotivo: quanto siamo disposti ad accettare la continuità digitale degli interpreti amati? La risposta globale ai minuti in cui Kilmer “recita” potrà orientare investimenti, regolamenti e nuove forme di narrazione basate su archivi personali e intelligenza artificiale generativa.

FAQ

Come è stata creata la performance IA di Val Kilmer?

La performance è stata generata combinando materiali d’archivio, video inediti concessi dagli eredi e modelli di intelligenza artificiale addestrati sulla fisionomia e voce di Val Kilmer.

Il progetto ha rispettato le regole del sindacato SAG-AFTRA?

Sì, i produttori dichiarano di aver seguito le linee guida SAG-AFTRA: consenso scritto della famiglia, compensi agli eredi, chiara etichettatura del ruolo come performance digitale.

Quando uscirà As Deep as the Grave e di cosa parla?

Il film è atteso nel 2026 e racconta la storia vera dell’archeologa Ann Axtell Morris durante le sue esplorazioni nel Canyon de Chelly negli anni Venti.

Questa tecnologia potrà essere usata anche per altri attori defunti?

Potenzialmente sì: tecnicamente è già possibile. Tuttavia servono chiari accordi legali, linee etiche condivise e regolamenti sindacali per evitare abusi e controversie patrimoniali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento giornalistico?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione.