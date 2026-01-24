Stefano De Martino estromesso all’improvviso dalla tv, decisione clamorosa dei vertici e sostituto già nel mirino di tutti

La nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino è decollata subito tra tensione e sorpresa, complice l’assenza improvvisa di Herbert Ballerina, presenza fissa del programma. In studio, al suo posto, solo un cartonato, usato dal conduttore come spunto per gag fulminanti che non hanno però dissipato l’impressione di un cambio forzato.

Protagonisti del gioco sono stati Luca, impiegato nelle energie rinnovabili originario di Rocchetta a Volturno in Molise, e la compagna Federica, cantante in un coro gospel. Fin dall’inizio la coppia ha scelto una linea aggressiva, eliminando pacchi rossi importanti, tra cui 50mila e 200mila euro, e respingendo una prima offerta di 30mila euro del Dottore.

Il ritmo è rimasto altissimo, con il pubblico diviso tra il tifo per i concorrenti e la curiosità per il “mistero” legato al posto vacante di Herbert, tema su cui De Martino ha ironizzato spesso, lasciando filtrare però la sensazione di un equilibrio in studio tutt’altro che scontato.

La sostituzione che spiazza il pubblico

Con il procedere dei tiri, una raffica di pacchi blu e l’uscita dei 75mila euro hanno spinto il Dottore a rilanciare fino a 40mila euro, ancora rifiutati da Luca e Federica. L’ingresso del pacco di Gennarino ha alleggerito per un attimo il clima, ma il vero scossone è arrivato quando la regia ha svelato la novità più discussa della serata.

Nel momento clou, dopo una nota di zampogna suonata da Luca “per stordire” il Dottore e la decisione di restare fedeli al pacco numero 2, il monitor ha mostrato l’inaspettata comparsa di Martina Miliddi, ex ballerina di Amici. L’artista è apparsa come sostituta di Herbert, sancendo di fatto un cambio di spalla comica e scenica per De Martino.

La scelta ha diviso subito i social: c’è chi ha applaudito la presenza di Martina, capace di portare freschezza e ironia, e chi ha letto l’operazione come “cacciata” simbolica di Herbert, rimpiazzato senza un vero saluto in diretta. Intanto il tabellone si è ristretto a tre pacchi rossi: 30mila, 100mila e 300mila euro.

Decisione amara e frecciata finale

Con solo tre importi importanti in gioco, il Dottore ha offerto 75mila euro, cifra cruciale per il destino dei concorrenti. Dopo un confronto lungo e sofferto, Luca e Federica hanno avuto il coraggio di rifiutare e proseguire, scelta che però ha portato all’eliminazione del pacco da 300mila euro, mandando in frantumi il sogno del colpaccio.

La controfferta è scesa a 65mila euro, somma più prudente ma ancora molto concreta per la vita quotidiana. Questa volta la coppia ha scelto di fermarsi, accettando il denaro. Quando è stato rivelato il contenuto del loro pacco, la doccia fredda: dentro c’erano 100mila euro, più di quanto incassato. Un epilogo dal sapore inevitabilmente amaro, tra applausi tiepidi e qualche rimpianto.

A chiudere la serata ci ha pensato Stefano De Martino, che con il suo stile pungente ha lanciato una stoccata destinata a far discutere: “Herbert, al posto tuo c’è Martina, se vuoi mancare qualche giorno nessun problema”. Una battuta che suona come messaggio chiarissimo sul nuovo assetto del programma e sul futuro del comico nello show di Rai 1.

FAQ

D: Chi ha condotto la puntata di Affari Tuoi descritta?
R: La puntata è stata condotta da Stefano De Martino su Rai 1.

D: Perché si parla di “cacciata” di Herbert Ballerina?
R: Perché Herbert Ballerina è risultato assente e in studio è apparsa una nuova presenza, interpretata da molti come sostituzione stabile.

D: Chi ha preso il posto di Herbert nello studio di Affari Tuoi?
R: A sorpresa è comparsa Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, nella veste di nuova spalla in scena.

D: Chi erano i concorrenti protagonisti della puntata?
R: I concorrenti erano Luca, impiegato nel settore delle energie rinnovabili di Rocchetta a Volturno, e la compagna Federica, cantante gospel.

D: Qual è stata l’offerta più alta del Dottore?
R: L’offerta più alta è stata di 75mila euro, rifiutata dai concorrenti in un momento cruciale del gioco.

D: Quanto hanno portato a casa Luca e Federica?
R: La coppia ha accettato 65mila euro, scoprendo poi che il loro pacco conteneva 100mila euro.

D: Come ha commentato De Martino il cambio di spalla?
R: De Martino ha ironizzato dicendo a Herbert che “al suo posto c’è Martina”, lasciando intendere una sostituzione senza drammi.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?
R: La ricostruzione si basa su quanto riportato dalla stampa online di spettacolo, in particolare da portali come BitchyF che hanno seguito la puntata e il caso della sostituzione in studio.

