Criptovalute tornano protagoniste nei mercati globali, affluiscono capitali inattesi e CoinShares svela numeri che sorprendono gli analisti

CRIPTOVALUTE IN RIPRESA: FLUSSI RECORD DAL MERCATO GLOBALE SECONDO COINSHARES

Afflussi record e nuovo sentiment

I prodotti d’investimento in asset digitali hanno registrato afflussi per 2,17 miliardi di dollari in una sola settimana, massimo da ottobre 2025 secondo CoinShares. Il movimento si è concentrato nei primi giorni, ma i flussi sono rimasti robusti nonostante un contesto macro e geopolitico complesso.

La combinazione tra dati economici stabili e aspettative di politica monetaria accomodante ha favorito l’esposizione verso strumenti legati alle criptovalute. L’escalation diplomatica sulla Groenlandia e il rischio di nuovi dazi hanno però impattato le ultime sedute, generando deflussi per 378 milioni di dollari nella giornata di venerdì.

Un ruolo chiave è stato attribuito alle prospettive sulla permanenza di Kevin Hassett alla guida della Fed, figura percepita come favorevole a condizioni finanziarie meno restrittive. La maggiore visibilità sulle mosse della banca centrale ha alimentato l’appetito per asset rischiosi, consolidando la narrativa di ripresa per il comparto cripto.

Bitcoin, altcoin e prodotti azionari

Il protagonista assoluto è stato Bitcoin, con afflussi pari a 1,55 miliardi di dollari e una conferma del suo ruolo di barometro per la domanda istituzionale. La rotazione del capitale ha comunque interessato l’intero paniere di crypto asset, con segnali di ribilanciamento anche su protocolli emergenti.

Nonostante l’incertezza normativa negli Stati Uniti, in particolare le proposte del CLARITY Act della Commissione bancaria del Senato che potrebbero comprimere i rendimenti sulle stablecoin, Ethereum ha raccolto 496 milioni di dollari di nuovi capitali. Solana ha aggiunto 45,5 milioni, beneficiando del rinnovato interesse per i network ad alta scalabilità.

Tra le altcoin, si distinguono gli afflussi su XRP (69,5 milioni), Sui (5,7 milioni), Lido (3,7 milioni) e Hedera (2,6 milioni). Anche le azioni legate all’ecosistema blockchain hanno intercettato l’onda positiva, con prodotti azionari tematici che hanno registrato afflussi complessivi per 72,6 milioni di dollari.

Mappe geografiche del capitale

La leadership resta saldamente in mano agli Stati Uniti, che hanno concentrato 2,05 miliardi di dollari di afflussi nella settimana, evidenziando il peso decisivo degli operatori nordamericani nella formazione del prezzo degli asset digitali. Il dato rafforza il ruolo di Wall Street come hub principale per i prodotti regolamentati su criptovalute.

In Europa, i principali centri finanziari confermano un interesse crescente: la Germania registra 63,9 milioni di dollari, seguita da Svizzera (41,6 milioni), Canada (12,3 milioni) e Paesi Bassi (6 milioni). Il quadro suggerisce una progressiva normalizzazione dell’esposizione in portafoglio agli asset digitali tra investitori istituzionali e wealth manager.

Nonostante le incertezze regolatorie e le tensioni geopolitiche, i dati di CoinShares indicano un ritorno strutturale di fiducia verso le criptovalute come strumento di diversificazione, con una base geografica più ampia e un profilo di investitori sempre più sofisticato.

FAQ

D: Chi ha pubblicato i dati sui flussi in criptovalute?

R: I numeri settimanali provengono dal report di CoinShares.

D: A quanto ammontano gli afflussi complessivi registrati nella settimana?

R: Gli afflussi totali sono pari a 2,17 miliardi di dollari.

D: Qual è la criptovaluta che ha attirato più capitali?

R: Bitcoin ha guidato i flussi con 1,55 miliardi di dollari.

D: Come si è comportato Ethereum nonostante le pressioni regolatorie USA?

R: Ethereum ha registrato afflussi per 496 milioni di dollari.

D: Quali altre altcoin hanno mostrato afflussi significativi?

R: Solana, XRP, Sui, Lido e Hedera hanno registrato incrementi rilevanti.

D: Quale paese guida la classifica geografica degli afflussi?

R: Gli Stati Uniti sono in testa con 2,05 miliardi di dollari.

D: Anche le azioni legate alla blockchain hanno beneficiato del trend?

R: Sì, i prodotti azionari sul settore blockchain hanno avuto afflussi per 72,6 milioni di dollari.

D: Qual è la fonte giornalistica originale dei dati citati?

R: Le informazioni sui flussi provengono dal report settimanale di CoinShares, ripreso da coperture giornalistiche specializzate in mercati cripto.