Bitpanda lancia nuova super app finanziaria e promette accesso istantaneo a criptovalute, azioni ed ETF senza confini

BITPANDA AMPLIA L’OFFERTA: CRIPTO, AZIONI ED ETF IN UN’UNICA APP

Una piattaforma, tre mercati

La piattaforma austriaca Bitpanda apre l’accesso integrato a criptovalute, azioni ed ETF all’interno di un’unica applicazione, con l’obiettivo di avvicinare utenti retail e investitori evoluti a un modello di trading realmente multi-asset. Dal 29 gennaio gli utenti possono operare su circa 10.000 titoli e fondi quotati, affiancando strumenti tradizionali agli asset digitali già disponibili, senza cambiare ambiente operativo.

Le operazioni su azioni ed ETF prevedono un costo fisso di 1 euro per transazione, senza commissioni aggiuntive su ordini, custodia o prelievi, una struttura pensata per risultare immediatamente comprensibile e facilmente comparabile con le principali piattaforme di brokeraggio online. La logica è quella della “tariffa piatta” su ogni trade, con margini spostati su volumi e servizi a valore aggiunto.

Secondo quanto comunicato al media specializzato Cointelegraph, la mossa punta a ridurre le barriere tra finanza tradizionale e finanza digitale, mettendo sotto lo stesso tetto azioni “reali”, ETF e criptovalute, in un contesto regolamentato e pensato per gli investitori dell’Unione Europea.

Strategia e visione di lungo periodo

Per il presidente e co-fondatore Eric Demuth, l’espansione dell’offerta rappresenta l’evoluzione naturale di undici anni di lavoro sulla semplificazione dell’accesso alle criptovalute in Europa. La piattaforma adotta ora una logica di “super app” finanziaria, dove ogni nuova asset class rafforza l’effetto rete e la fidelizzazione degli utenti, riducendo la necessità di ricorrere a intermediari concorrenti.

Demuth ha sottolineato come l’integrazione di azioni non tokenizzate, disponibili per i residenti nell’Unione Europea, risponda a una domanda crescente di strumenti regolamentati ma facilmente fruibili, con un’interfaccia tipica delle app crypto e una user experience semplificata rispetto ai broker tradizionali. Il posizionamento è quello di ponte tra fintech e banche d’investimento, con una forte attenzione alla compliance.

La scelta di mantenere una commissione unica e trasparente entra in concorrenza diretta con i modelli “zero fee” sostenuti da margini su spread e flussi d’ordine, e potrebbe attirare utenti alla ricerca di condizioni chiare, soprattutto nei mercati continentali dove la trasparenza dei costi è un fattore regolamentare cruciale.

La corsa alla super app finanziaria

Il modello proposto da Bitpanda si inserisce in una tendenza globale che vede gli exchange crypto trasformarsi in piattaforme di scambio universali. A aprile 2025, ad esempio, Kraken ha lanciato oltre 11.000 azioni ed ETF quotati negli Stati Uniti con trading senza commissioni, integrando progressivamente strumenti tradizionali nello stesso ambiente in cui si negoziano valute digitali.

In parallelo, Coinbase ha riposizionato il proprio wallet come “everything app”, spingendo verso un modello di trading 24/7 che abbina strumenti regolamentati e asset crypto, con l’obiettivo di trasformare la propria base utenti in un bacino unico per tutti i prodotti finanziari. L’idea è che il valore si concentri dove si incrociano liquidità, dati e servizi integrati, non più su singoli protocolli o mercati isolati.

Secondo la società di ricerca Delphi Digital, sta emergendo un’“era di aggregazione” in cui le piattaforme capaci di gestire, con un’unica interfaccia, titoli, ETF, metalli preziosi e criptovalute tenderanno a catturare la parte maggiore dei flussi retail, ridefinendo il ruolo degli intermediari storici.

FAQ

D: Cosa offre oggi Bitpanda oltre alle criptovalute?

R: La piattaforma consente di negoziare circa 10.000 azioni ed ETF, oltre agli asset digitali già disponibili, tutto in un’unica app.

D: Quanto costa operare su azioni ed ETF con Bitpanda?

R: Ogni transazione su azioni ed ETF ha un costo fisso di 1 euro, senza commissioni aggiuntive su ordini, custodia o prelievi.

D: Le azioni disponibili sono tokenizzate?

R: No, si tratta di azioni “reali”, non tokenizzate, accessibili agli utenti dell’Unione Europea tramite l’infrastruttura della piattaforma.

D: In che cosa Bitpanda si differenzia dai broker tradizionali?

R: Unisce criptovalute, azioni ed ETF nello stesso ambiente, con interfaccia tipica delle app crypto e struttura commissionale semplificata.

D: Qual è la strategia dichiarata da Eric Demuth?

R: Il co-fondatore punta a una super app finanziaria che concentri tutte le principali asset class in un’unica soluzione regolamentata.

D: Come si colloca Bitpanda rispetto a Kraken e Coinbase?

R: Opera nella stessa direzione: diventare hub multi-asset, in concorrenza con le iniziative di Kraken e Coinbase sul fronte azioni ed ETF.

D: Cosa si intende per “era di aggregazione” citata da Delphi Digital?

R: Una fase in cui il valore si sposta verso piattaforme che aggregano più mercati e prodotti, anziché su singoli protocolli o strumenti isolati.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento?

R: Le informazioni sull’ampliamento dell’offerta sono state comunicate da Bitpanda al portale specializzato Cointelegraph, citato come fonte primaria.