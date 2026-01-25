Bitcoin protagonista assoluto, maxi accumulo lampo di Strategy accende i mercati e scatena dubbi su prossime mosse

STRATEGY PUNTA FORTE SU BITCOIN: OLTRE 22.000 BTC ACQUISTATI IN POCHI GIORNI

Maxi-acquisto in Bitcoin

L’ultima mossa di Strategy segna un nuovo salto dimensionale nell’esposizione a Bitcoin, con un incremento secco delle riserve pari a 22.305 BTC acquistati in pochi giorni per circa 2,13 miliardi di dollari. L’operazione consolida il ruolo della società come uno dei principali detentori corporate di criptovaluta a livello globale, con una strategia che punta dichiaratamente sull’apprezzamento di lungo periodo dell’asset digitale.

Alla data del 19 gennaio 2026, il portafoglio in Bitcoin dell’azienda raggiunge quota 709.715 unità, rafforzando la narrativa di Strategy come proxy quotato per l’andamento della principale criptovaluta. Il prezzo medio di acquisto degli ultimi BTC si colloca attorno a 95.284 dollari per unità, ben al di sopra del costo storico medio, segnale di fiducia anche ai livelli di mercato più elevati.

Secondo le elaborazioni di Investing.com, il costo cumulato dell’intero stock detenuto sfiora ormai i 53,92 miliardi di dollari, con un prezzo medio di carico complessivo di 75.979 dollari per BTC, includendo commissioni e oneri accessori. La scelta di continuare a incrementare la posizione, pur a valutazioni già sostenute, evidenzia una chiara scommessa strategica sul ruolo di Bitcoin come riserva di valore digitale di lungo termine.

Finanziamento via mercato azionario

Per sostenere il nuovo maxi-acquisto, Strategy ha fatto leva in modo intensivo sul proprio programma di offerta “at-the-market” (ATM), collocando sul mercato titoli per circa 2,1 miliardi di dollari tra il 12 e il 19 gennaio 2026. La struttura flessibile dell’ATM ha permesso alla società di capitalizzare rapidamente la domanda degli investitori istituzionali e retail, trasformando equity in riserve di Bitcoin senza operazioni di debito straordinarie.

Nel dettaglio, sono state vendute 2.945.371 azioni STRC, per un controvalore nozionale di 294,5 milioni di dollari e proventi netti per 294,3 milioni, a cui si aggiungono 38.796 azioni STRK per un valore nozionale di 3,9 milioni e proventi netti di 3,4 milioni. Questi collocamenti, seppur significativi, rappresentano solo una frazione dell’intero programma di emissione disponibile.

La componente più consistente ha riguardato le azioni ordinarie MSTR, con 10.399.650 titoli collocati e 1,83 miliardi di dollari incassati al netto dei costi. L’intero ammontare raccolto è stato rapidamente reindirizzato verso nuovi acquisti di Bitcoin, rendendo evidente il collegamento diretto tra raccolta azionaria e accumulo di criptovaluta nel bilancio societario.

Margini di manovra e impatto sul mercato

Nonostante il massiccio utilizzo del programma ATM, Strategy conserva ampie capacità residue di emissione: restano potenzialmente collocabili 1,62 miliardi di dollari in azioni STRF, 3,63 miliardi in STRC, 20,33 miliardi in STRK e 4,01 miliardi in STRD. Questo buffer finanziario consente alla società di mantenere una notevole flessibilità tattica per ulteriori acquisti, in risposta a fasi di volatilità o correzione del prezzo di Bitcoin.

L’accelerazione dell’accumulo introduce un ulteriore elemento di scarsità lato offerta, in un contesto di disponibilità di BTC progressivamente più limitata e crescente interesse istituzionale. Le mosse di Strategy vengono lette dagli operatori come un segnale di fiducia strutturale, con possibili effetti di trascinamento sul sentiment di altri investitori corporate e veicoli d’investimento regolamentati.

A livello di rischio, l’aumento della concentrazione di bilancio sulla criptovaluta amplifica l’esposizione della società alla volatilità di mercato, ma allo stesso tempo ne rafforza il posizionamento come veicolo di investimento tematico. In questa chiave, il titolo MSTR tende a muoversi in forte correlazione con Bitcoin, offrendo di fatto una “leva quotata” sulle dinamiche del prezzo dell’asset digitale sottostante.

FAQ

D: Quanti Bitcoin ha acquistato recentemente Strategy?

R: La società ha acquistato 22.305 BTC in pochi giorni, per circa 2,13 miliardi di dollari.

D: Qual è il totale di Bitcoin detenuti da Strategy dopo l’ultima operazione?

R: Le riserve complessive ammontano a 709.715 BTC al 19 gennaio 2026.

D: Qual è il prezzo medio di carico complessivo del portafoglio in BTC?

R: Il prezzo medio di carico stimato è di 75.979 dollari per Bitcoin, incluse commissioni e spese.

D: Come ha finanziato Strategy il nuovo maxi-acquisto di Bitcoin?

R: Ha utilizzato un programma di offerta “at-the-market”, collocando azioni sul mercato per circa 2,1 miliardi di dollari.

D: Qual è stata l’operazione azionaria più rilevante collegata a questi acquisti?

R: Il collocamento di 10.399.650 azioni MSTR, con un incasso netto di circa 1,83 miliardi di dollari.

D: Quanti margini residui ha Strategy nel proprio programma ATM?

R: Restano disponibili oltre 29 miliardi di dollari complessivi tra STRF, STRC, STRK e STRD.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata per questi dati?

R: I dati economico-finanziari sono stati richiamati dalla copertura di Investing.com, integrati con comunicazioni regolamentari della società.

D: Qual è l’effetto di questa strategia sul profilo di rischio di Strategy?

R: Aumenta la dipendenza dai movimenti di Bitcoin, ma rafforza il posizionamento come veicolo quotato focalizzato sulla principale criptovaluta.