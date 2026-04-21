Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona porta Falsissimo live in Toscana e infiamma le polemiche

Corona a Castiglioncello, scontro politico e culturale su “Falsissimo”

Chi: l’ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona, il sindaco di Rosignano Claudio Marabotti, il Pd locale, la Fondazione Armunia e il gestore privato Leg.

Che cosa: lo spettacolo “Falsissimo a teatro” in programma al castello Pasquini il 5 agosto alle 21,30, fuori dal cartellone ufficiale del Castiglioncello Festival.

Dove: a Castiglioncello, nel principale spazio culturale del territorio, sede di eventi teatrali, musicali e di danza.

Quando: polemica esplosa in questi giorni, in vista della stagione estiva programmata dal 24 luglio al 18 agosto.

Perché: il Pd teme un danno di immagine per un luogo simbolo, mentre il sindaco rivendica il rifiuto di ogni forma di censura.

In sintesi:

Lo spettacolo di Fabrizio Corona al castello Pasquini è esterno al Castiglioncello Festival .

al castello Pasquini è esterno al . Il Pd presenta un’interpellanza e parla di rischio per il prestigio culturale del luogo.

Il sindaco Marabotti esclude ogni censura, richiamando la libertà di espressione.

esclude ogni censura, richiamando la libertà di espressione. Al centro il rapporto tra gestione privata degli spazi e visione culturale pubblica.

Perché lo spettacolo di Corona divide Castiglioncello

La presenza di Fabrizio Corona a Castiglioncello è confermata dalla vendita dei biglietti sul sito di Leg e tramite il portale Ticketone, come una delle tappe estive del tour “Falsissimo a teatro”.

Lo spettacolo, in programma il 5 agosto al castello Pasquini, non rientra però tra gli appuntamenti ufficiali del Castiglioncello Festival, rassegna coprodotta da Comune, Fondazione Armunia e Leg dal 24 luglio al 18 agosto nello stesso spazio.

Il Pd, attraverso un’interpellanza, richiama il valore simbolico del castello Pasquini, definito “fulcro della vita culturale” e legato alla tradizione internazionale di cinema, teatro e danza. Secondo i dem, la “visione politica e culturale” deve rimanere saldamente in capo all’amministrazione, anche quando la gestione operativa degli spazi è affidata a soggetti privati.

La decisione di accogliere figure “il cui profilo mediatico è distante” dai valori educativi e civili che il Comune dichiara di perseguire viene indicata come un possibile vulnus al brand culturale “Castiglioncello”.

Libertà artistica, gestione privata e futuro del marchio Castiglioncello

Il sindaco Claudio Marabotti e l’amministratore unico di Armunia Roberto Riccio precisano che lo spettacolo di Fabrizio Corona è organizzato dal soggetto privato Step, che ha affittato lo spazio, senza patrocinio né contributi pubblici.

Marabotti ribadisce che “la censura da questa amministrazione non è contemplata”, richiamando il precedente del 2019, quando l’allora giunta a maggioranza Pd escluse Povia dal Gran Galà Perla del Tirreno. Già allora l’attuale sindaco difese il principio per cui, *“se Povia dice cose illecite ci deve pensare la magistratura, altrimenti che parli liberamente”*. Lo stesso criterio viene oggi applicato a Corona.

L’interpellanza del Pd chiede chiarimenti puntuali: se la scelta su Corona sia di Leg o condivisa dal Comune; quali clausole contrattuali consentano (o meno) all’ente pubblico di esercitare un diritto di veto; quali motivazioni culturali giustifichino l’eventuale assenso; se la strategia della giunta punti solo al ritorno commerciale o alla tutela del valore storico-artistico del marchio “Castiglioncello”.

Il confronto sul caso Corona diventa così banco di prova per definire, nei prossimi anni, il perimetro tra libertà artistica, gestione privata degli spazi pubblici e responsabilità culturale dell’istituzione comunale.

FAQ

Quando è previsto lo spettacolo di Fabrizio Corona a Castiglioncello?

Lo spettacolo di Fabrizio Corona “Falsissimo a teatro” è previsto al castello Pasquini il 5 agosto, con inizio alle ore 21,30, nell’ambito del suo tour estivo.

Lo show di Corona fa parte del Castiglioncello Festival ufficiale?

No, lo spettacolo non rientra nel cartellone ufficiale del Castiglioncello Festival, programmato dal 24 luglio al 18 agosto, pur svolgendosi nello stesso spazio del castello Pasquini.

Chi organizza e finanzia l’evento di Corona al castello Pasquini?

Sì, l’organizzazione è privata: Step ha affittato il castello Pasquini. L’evento non riceve né patrocinio né contributi dal Comune di Rosignano o dalla Fondazione Armunia.

Il Comune può vietare lo spettacolo di Corona a Castiglioncello?

Formalmente sì, potrebbe intervenire in presenza di violazioni contrattuali o normative. Politicamente, il sindaco Marabotti ha però escluso la “censura”, richiamando la responsabilità della magistratura su eventuali contenuti illeciti.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano sì da una elaborazione congiunta di contenuti delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.