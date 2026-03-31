michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Celine Dion torna sul palco, annunciati dieci concerti esclusivi a Parigi

Celine Dion torna sul palco, annunciati dieci concerti esclusivi a Parigi

Céline Dion annuncia il ritorno live a Parigi dopo sei anni

La cantante canadese Céline Dion tornerà in concerto a Parigi nell’autunno 2025, dopo sei anni di assenza dai palchi internazionali. L’artista, 58 anni, ha confermato con un videomessaggio su Instagram una residency di dieci date alla La Défense Arena, la più grande sala concerti d’Europa.
Le esibizioni sono previste tra il 12 settembre e il 14 ottobre.
Il ritorno dal vivo arriva dopo la lunga pausa imposta dalla rara malattia neurologica, la sindrome della persona rigida, che nel 2022 l’aveva costretta a cancellare il tour mondiale.

In sintesi:

  • Céline Dion annuncia dieci concerti autunnali alla La Défense Arena di Parigi.
  • Le date sono previste tra il 12 settembre e il 14 ottobre 2025.
  • Ritorno sul palco dopo sei anni e una diagnosi di sindrome della persona rigida.
  • La residency francese segna la prima vera ripresa dopo lo stop al Courage World Tour.

Nel videomessaggio pubblicato per il suo 58° compleanno, Céline Dion ha definito questo ritorno *“il miglior regalo di tutta la mia vita”*, sottolineando l’emozione di poter *“venirvi a trovare e poter ancora cantare per voi”*.

Il progetto parigino conferma le indiscrezioni circolate sui media canadesi e rappresenta il primo ciclo strutturato di concerti dopo la brusca interruzione del Courage World Tour nel 2020.

La scelta della La Défense Arena – struttura modulare utilizzata per grandi eventi internazionali – indica una ripartenza misurata ma ambiziosa, concentrata in un’unica città, per gestire al meglio carichi fisici, logistica e domanda globale dei fan.

Dalla diagnosi alla rinascita sul palco della capitale francese

L’ultimo concerto completo di Céline Dion risaliva al 2020 a New York, tappa del Courage World Tour interrotto dalla pandemia.

Alla fine del 2022, la cantante aveva comunicato pubblicamente la diagnosi di sindrome della persona rigida, malattia neurologica rara caratterizzata da forti spasmi muscolari che compromettono movimento e controllo delle corde vocali. La condizione l’aveva costretta a cancellare tutte le restanti date del tour, alimentando incertezza sul suo futuro artistico.

Un segnale di ripresa era arrivato nel luglio 2024, quando Céline Dion aveva emozionato il mondo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, interpretando dall’alto della Torre Eiffel l’iconico *“Hymne à l’amour”* di Édith Piaf.

Le nuove dieci serate alla La Défense Arena paiono ora il passo successivo: un ritorno strutturato, ma ancora concentrato e controllato, che consente di calibrare l’impatto fisico delle esibizioni e, al tempo stesso, di testare la risposta del pubblico internazionale su una piazza simbolica come Parigi.

Impatto culturale e possibili sviluppi dopo la residency parigina

La residency di Céline Dion a Parigi potrebbe diventare un modello di gestione di carriere globali segnate da patologie croniche.

La concentrazione degli show in un’unica arena riduce gli spostamenti e permette un’assistenza medica costante, fattori cruciali per la sindrome della persona rigida. Il successo di queste date potrebbe aprire la strada a cicli limitati di concerti in altre grandi capitali o a format ibridi, tra live e streaming premium, pensati per il pubblico mondiale che non potrà raggiungere la Francia.

Per l’industria musicale europea, l’operazione rappresenta un test sul potenziale delle residency nel Vecchio Continente, finora più tipiche di mercati come Las Vegas, e rafforza il ruolo di Parigi come hub globale dell’intrattenimento live di fascia alta.

FAQ

Quando sono in programma i concerti di Céline Dion a Parigi?

I concerti di Céline Dion alla La Défense Arena sono previsti tra il 12 settembre e il 14 ottobre 2025.

Dove si svolgeranno gli spettacoli del ritorno di Céline Dion?

Gli spettacoli si terranno alla La Défense Arena di Parigi, attualmente considerata la più grande sala concerti d’Europa.

Perché Céline Dion aveva interrotto il Courage World Tour?

Il tour era stato prima sospeso per la pandemia, poi definitivamente cancellato dopo la diagnosi di sindrome della persona rigida nel 2022.

Céline Dion è già tornata ad esibirsi dopo la malattia?

Sì, si è esibita pubblicamente nel luglio 2024 alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

Quali sono le fonti delle informazioni su Céline Dion?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache