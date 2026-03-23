Home / FINTECH / Consob tutela investitori: procedura chiara per presentare un esposto formale

Come e quando inviare un esposto alla Consob per tutelare i risparmi

Chi investe in strumenti finanziari può rivolgersi alla Consob, l’Autorità che vigila sui mercati italiani, quando rileva irregolarità, abusi o comportamenti scorretti da parte di banche, intermediari o piattaforme online.

La segnalazione – o esposto – può essere inviata da qualsiasi cittadino in Italia in qualunque momento, purché il fatto riguardi servizi o prodotti di investimento.

Serve a informare l’Autorità di possibili violazioni delle regole di trasparenza e correttezza, così da proteggere il risparmio e il buon funzionamento del mercato, anche quando sono coinvolte imprese estere che operano via web.

In sintesi:

La Consob vigila su mercati, intermediari finanziari e tutela il risparmio degli investitori.

vigila su mercati, intermediari finanziari e tutela il risparmio degli investitori. L’esposto segnala comportamenti scorretti di banche, promotori, SIM e piattaforme online.

Si può inviare online, via PEC, posta tradizionale o fax alla Consob .

. La Consob analizza gli esposti ma non risolve controversie né dispone risarcimenti.

Quando è utile un esposto e come inviarlo correttamente

Gli esposti alla Consob sono indicati quando emergono pratiche poco trasparenti nella vendita di prodotti finanziari, omissioni informative, costi occulti, gestione scorretta degli ordini o promesse di rendimenti irrealistici da parte di banche, società di intermediazione mobiliare o imprese comunitarie che prestano servizi d’investimento.

È fondamentale descrivere in modo chiaro fatti, date, soggetti coinvolti e allegare documenti: estratti conto, copie di contratti, comunicazioni ricevute, prove dei pagamenti e ricevute.

L’esposto va indirizzato alla Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection della Consob, preferibilmente tramite procedura online dal sito ufficiale, oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo consob[at]pec.consob.it, per posta tradizionale a Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma o via fax ai numeri 06.8416703 e 06.8417707.

L’invio può essere effettuato direttamente dal risparmiatore o tramite associazioni dei consumatori che agiscono per suo conto, facilitando la raccolta e l’ordine delle prove.

Cosa fa la Consob dopo l’esposto e ruolo verso le imprese estere

Dopo la ricezione, ogni esposto viene valutato per il suo valore informativo e inserito nei flussi di vigilanza della Consob. Non scatta automaticamente un procedimento: la Commissione confronta i dati con altre segnalazioni e indicatori di rischio per decidere se avviare ispezioni o indagini mirate.

L’attività è coperta da riservatezza: il segnalante non riceve aggiornamenti sui controlli né decisioni di merito sul proprio caso. La Consob non può risolvere controversie individuali, né imporre risarcimenti; per ottenere tutele dirette occorre rivolgersi al giudice o a strumenti alternativi come mediazione e arbitrati.

Particolare attenzione va alle imprese di investimento estere, in crescita nell’offerta online di forex, CFD e opzioni binarie. Prima di segnalare è essenziale verificare, tramite gli elenchi ufficiali, se si tratti di impresa comunitaria con o senza succursale o extra UE autorizzata.

Quando un soggetto non compare negli elenchi e opera verso il pubblico italiano, si configura potenziale abusivismo finanziario, reato punito con la reclusione: in questi casi la Consob può emettere comunicazioni ufficiali di allerta e denunciare i responsabili all’autorità giudiziaria, contribuendo a prevenire ulteriori danni ai risparmiatori.

FAQ

Quando è opportuno presentare un esposto alla Consob?

È opportuno quando si riscontrano irregolarità, informazioni ingannevoli o pratiche scorrette nella vendita o gestione di prodotti finanziari da parte di intermediari autorizzati o presunti tali.

Cosa devo allegare all’esposto alla Consob?

È necessario allegare contratti, estratti conto, ricevute, comunicazioni scritte e qualsiasi documento che provi i fatti segnalati, con date e importi chiaramente leggibili.

Quanto tempo impiega la Consob a rispondere a un esposto?

La Consob valuta gli esposti per finalità di vigilanza e, per legge, non fornisce aggiornamenti sull’eventuale avvio di ispezioni o procedimenti collegati al singolo caso.

La Consob può ottenere un risarcimento per il risparmiatore?

No, la Consob non dispone risarcimenti. Per ottenere un indennizzo bisogna rivolgersi al giudice o utilizzare mediazione, arbitrati o altri strumenti di risoluzione delle controversie.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo sulla Consob?

L’articolo è elaborato congiuntamente da informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.