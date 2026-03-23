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Ferie non godute, Cassazione impone onere della prova al lavoratore

Ferie non godute, Cassazione impone onere della prova al lavoratore

Ferie non godute, niente indennità automatica: cosa decide la Cassazione

L’Ordinanza n. 5694 del 12 marzo 2026 della Corte di Cassazione chiarisce quando spetta l’indennità per ferie non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso riguarda una lavoratrice che chiedeva il pagamento di un’indennità sostitutiva basandosi su un verbale dell’Ispettorato del lavoro e sulle buste paga aziendali.
I giudici di legittimità, confermando la decisione della Corte d’appello, hanno stabilito che il diritto all’indennità non sorge in automatico, ma richiede una prova puntuale dell’attività effettivamente svolta nei giorni che avrebbero dovuto essere dedicati alle ferie, ridimensionando così il ruolo del verbale ispettivo e dei documenti interni dell’azienda.

In sintesi:

  • Indennità ferie non godute: nessun automatismo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
  • Verbale ispettivo: valore pieno solo per fatti direttamente constatati dall’ispettore.
  • Buste paga e registri presenze non bastano da soli a provare lavoro nei giorni di ferie.
  • Onere della prova sull’indennità sostitutiva grava sempre sul lavoratore.

Come la Cassazione ridisegna prove e oneri nelle ferie non godute

La vicenda parte da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una lavoratrice, che chiedeva l’indennità sostitutiva per ferie non godute quantificando il credito in base a un verbale dell’Ispettorato del lavoro.
Il giudice di primo grado aveva attribuito al verbale efficacia di prova piena, in assenza di querela di falso. La Corte d’appello, riesaminando la documentazione, ha però accertato che la dipendente aveva maturato 73 giorni di ferie, ne aveva fruiti 46 e disponeva quindi di soli 27 giorni residui, già indennizzati in misura persino superiore dal datore. Da qui la revoca del decreto ingiuntivo.
Ricorrendo in Cassazione, la lavoratrice ha insistito sul carattere decisivo del verbale ispettivo e sulle buste paga come riprova delle ferie non godute. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, precisando che il verbale fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore, mentre i conteggi ricavati da documenti aziendali assumono semplice valore indiziario se tali documenti non sono integralmente prodotti e scrutinati in giudizio.

La Cassazione ha inoltre chiarito che buste paga, registri presenze e altri atti interni non equivalgono a confessione del datore: si limitano a rappresentare dati retributivi e amministrativi, non la presenza effettiva al lavoro nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati alle ferie.

Implicazioni pratiche per lavoratori, aziende e consulenti del lavoro

Sul piano dell’onere probatorio, la Corte richiama l’art. 2697 c.c.: è il lavoratore a dover dimostrare il fatto costitutivo del diritto, cioè di avere prestato attività lavorativa nei periodi in cui avrebbe dovuto godere delle ferie annuali.
Non è sufficiente allegare l’esistenza di giorni residui o produrre in modo generico documenti aziendali: serve una ricostruzione dettagliata che colleghi ferie maturate, ferie non fruite e prestazioni effettivamente rese. L’indennità sostitutiva non nasce dal semplice saldo contabile delle ferie, ma dalla prova di lavoro svolto in quei giorni.
La sentenza rafforza l’esigenza di una gestione documentale rigorosa sia per i datori di lavoro sia per i professionisti che assistono i lavoratori. In giudizio, verbali ispettivi, buste paga e registri presenze devono essere letti in modo integrato e critico, senza attribuire loro un automatismo probatorio che l’ordinanza esclude con chiarezza.

La Cassazione conferma inoltre la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ribadendo che la decisione di compensare o meno le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in assenza di violazioni di legge.

FAQ

Quando spetta l’indennità per ferie non godute dopo il licenziamento?

Spetta solo quando il lavoratore dimostra di avere effettivamente lavorato nei giorni che avrebbero dovuto essere dedicati alle ferie maturate.

Il verbale dell’Ispettorato del lavoro fa sempre piena prova in giudizio?

Sì, ma solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; i conteggi basati su documenti aziendali hanno valore probatorio limitato.

Le buste paga provano automaticamente le ferie non godute?

No, attestano voci retributive e contabili, ma non provano in modo automatico che il lavoratore abbia operato nei giorni destinati al riposo.

Chi deve dimostrare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie?

È sempre il lavoratore a dover provare, in modo specifico, di avere lavorato nei giorni in cui avrebbe dovuto godere delle ferie.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia giuridica?

È stata ricavata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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