Arera bonus luce e gas: importi aggiornati, soglie ISEE e requisiti per ottenere gli sconti

Requisiti e limiti ISEE per accedere ai bonus 2026

Arera conferma per il 2026 il ritorno alle regole ordinarie dei bonus sociali: accesso riservato ai nuclei con ISEE fino a 9.530 euro, soglia elevata a 20.000 euro per famiglie “numerose” con almeno quattro figli a carico. Stop al contributo straordinario esteso fino a 25.000 euro, resta il bonus strutturale per disagio economico e quello per disagio fisico legato a apparecchi elettromedicali salvavita.

Il riconoscimento è automatico: non serve domanda. È indispensabile presentare la DSU aggiornata per ottenere l’attestazione ISEE; se il valore rientra nei limiti, lo sconto viene applicato per 12 mesi direttamente in bolletta. Requisito imprescindibile: contratto di luce e/o gas attivo, uso domestico e intestazione a un componente del nucleo familiare.

Restano tutelate le famiglie con persona affetta da grave patologia che necessita di dispositivi elettromedicali: in questi casi il bonus per disagio fisico prescinde dall’ISEE e si calibra sui consumi aggiuntivi di energia e sulla potenza del contatore. In locazione, il beneficio spetta solo se le utenze sono intestate all’inquilino; non è riconosciuto se le forniture sono a nome del proprietario.

Importi del bonus luce 2026 per composizione familiare

Per l’energia elettrica, Arera ha fissato importi annuali distinti in base alla dimensione del nucleo: 146 euro per famiglie di 1-2 componenti, 186,15 euro per 3-4 componenti, 204,40 euro oltre 4 componenti. Gli importi sono riconosciuti una volta l’anno e ripartiti sulle fatture nel periodo di validità del beneficio.

Lo sconto è erogato in automatico in bolletta dopo l’allineamento dei dati ISEE e dell’intestazione del contratto. L’applicazione decorre dalla prima fattura utile e prosegue per 12 mesi, con suddivisione proporzionale tra i cicli di fatturazione.

Il bonus elettrico è uniforme su tutto il territorio e non varia con i consumi: l’ammontare non dipende dai kWh utilizzati ma esclusivamente dalla composizione familiare. In presenza di più forniture domestiche, il beneficio è riconosciuto alla sola utenza di abitazione di residenza anagrafica del nucleo.

Bonus gas 2026: valori per zona climatica e tipologia d’uso

Il bonus gas 2026 definito da Arera varia per tre parametri: numero di componenti del nucleo, tipologia d’uso del gas (cottura e acqua calda, solo riscaldamento, uso combinato) e zona climatica dell’abitazione. Nelle aree più miti (zone A-B) il contributo per famiglie fino a quattro componenti parte da 39,16 euro se limitato a cottura e acqua calda, salendo in caso di combinato con il riscaldamento per nuclei più numerosi.

Con l’aumento della severità climatica (zone C-D-E-F) cresce l’importo riconosciuto: nelle aree fredde (E-F) il valore massimo per oltre quattro componenti con uso combinato può raggiungere circa 156 euro annui. L’ammontare è ripartito in bolletta ed è parametrato alla residenza anagrafica e all’intestazione della fornitura domestica attiva.

A differenza del bonus elettrico, l’agevolazione gas è stagionale e si aggiorna su base trimestrale: lo sconto è più alto nei mesi invernali per attenuare l’impatto dei consumi di riscaldamento, e si riduce nei trimestri miti. Il riconoscimento decorre dalla prima fattura utile dopo l’aggiornamento ISEE e si estende per 12 mesi continuativi, con importi rimodulati a trimestre in funzione della zona climatica e dell’uso dichiarato.

