Home / NEWS / Colombia valuta l’abbattimento degli ippopotami di Pablo Escobar per salvare l’ecosistema minacciato

Ippopotami di Pablo Escobar, perché la Colombia ora sceglie l’abbattimento

Il governo colombiano ha autorizzato l’abbattimento controllato di decine di ippopotami discendenti dagli esemplari importati illegalmente da Pablo Escobar negli anni Ottanta. Gli animali, oggi oltre 200, si sono insediati nella valle del fiume Magdalena, a più di cento chilometri dall’ex Hacienda Nápoles, diventando una specie invasiva che minaccia ecosistemi, biodiversità e comunità rurali. L’annuncio è stato dato a Bogotà il 13 aprile dalla ministra dell’Ambiente Irene Vélez, dopo il fallimento di sterilizzazioni, trasferimenti internazionali e proposte di confinamento. L’obiettivo dichiarato è contenere una popolazione che, senza interventi drastici, potrebbe raggiungere i 500 esemplari entro il 2030, con impatti irreversibili su specie endemiche e sicurezza delle popolazioni locali.

In sintesi:

Oltre 200 ippopotami discendenti da quelli di Pablo Escobar colonizzano la valle del Magdalena.

Il governo colombiano autorizza l’eutanasia di circa 80 esemplari come misura d’emergenza.

Specie endemiche minacciate e rischio di 500 ippopotami entro il 2030 senza interventi.

Forti proteste animaliste, mentre l’ex Hacienda Nápoles vive di turismo sugli ippopotami.

Come gli ippopotami di Escobar sono diventati una bomba ecologica

Dai quattro esemplari introdotti abusivamente da Pablo Escobar negli anni Ottanta, la popolazione di ippopotami in Colombia è esplosa oltre i 200 individui, con una crescita favorita dall’assenza di predatori naturali e da condizioni ambientali ideali. Nel 2022 l’Università Nazionale della Colombia stimava già 170 animali, oggi avvistati ben oltre l’area dell’ex Hacienda Nápoles trasformata in parco a tema.

Secondo le proiezioni della ministra Irene Vélez, senza contenimento si potrebbe arrivare a 500 esemplari entro il 2030. Gli ippopotami competono per cibo e spazio con specie vulnerabili come lamantini e tartarughe fluviali, alterano la qualità delle acque e rappresentano un pericolo fisico concreto per agricoltori e abitanti dei villaggi.

Lo Stato ha tentato soluzioni meno cruente: sterilizzazioni chirurgiche rese proibitive da costi, logistica e rischi sanitari; contatti diplomatici per trasferimenti in zoo o santuari esteri; valutazioni su recinti permanenti con spese insostenibili e nessuna garanzia di controllo demografico. Un ritorno in Africa è stato escluso dagli esperti per il ristretto pool genetico e il rischio di introduzione di patogeni. Di fronte al fallimento di queste opzioni, il governo ha concesso il via libera a un programma di eutanasia che potrebbe coinvolgere circa 80 esemplari.

Conflitto tra tutela ambientale, diritti animali ed economia locale

La decisione di procedere con l’eutanasia ha provocato dure reazioni da parte delle associazioni animaliste colombiane, che denunciano l’uso della violenza istituzionale per risolvere un problema causato dallo Stato e da decenni di omissioni. Gli attivisti invocano soluzioni non letali, temendo un precedente pericoloso in un Paese segnato da conflitti e traumi collettivi.

In parallelo, nell’area dell’ex Hacienda Nápoles gli ippopotami sono diventati un asset economico. Il complesso, oggi parco a tema gestito dal governo, genera entrate grazie a escursioni guidate, pacchetti turistici e merchandising dedicato ai “giganti africani”. Le comunità locali hanno integrato gli animali nella propria identità culturale, rendendo ancora più complesso l’equilibrio tra imperativi ecologici, interessi sociali e sviluppo economico. Le prossime decisioni su numero, tempi e modalità degli abbattimenti saranno un test cruciale per la capacità della Colombia di coniugare conservazione, etica animale e responsabilità storica.

FAQ

Quanti ippopotami discendenti da Pablo Escobar vivono oggi in Colombia?

Attualmente sono oltre 200 esemplari, con stime ufficiali che indicano una possibile crescita fino a 500 individui entro il 2030 senza interventi.

Perché la Colombia ha scelto l’abbattimento degli ippopotami invasivi?

La scelta è motivata dal grave impatto sugli ecosistemi del Magdalena, dalla minaccia alle specie endemiche e dal fallimento di sterilizzazioni, trasferimenti e recinzioni.

Quanti ippopotami potrebbero essere soppressi con il nuovo piano governativo?

Il piano tecnico prevede la possibile eutanasia di circa 80 esemplari, considerata misura necessaria per ridurre rapidamente la pressione ecologica sugli habitat fluviali.

Gli ippopotami rappresentano un pericolo diretto per le comunità rurali colombiane?

Sì, rappresentano un rischio significativo: possono attaccare agricoltori, danneggiare coltivazioni, rendere insicuri fiumi e aree di pesca delle comunità locali.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda degli ippopotami di Escobar?

Il contenuto deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.