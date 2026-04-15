Home / SPETTACOLI & CINEMA / Clavicular ricoverato d’urgenza dopo malore in diretta per sospetta overdose

Malore in diretta per Clavicular, streamer ricoverato per sospetta overdose

Lo streamer statunitense Clavicular, nome d’arte di Braden Peters, 20 anni, è stato ricoverato in ospedale negli Stati Uniti nella serata di martedì, dopo essersi sentito male durante una live seguitissima sulle piattaforme di streaming.

In diretta, il giovane si è accasciato mentre gli amici tentavano di soccorrerlo, citando persino l’uso di Adderall, farmaco a base di anfetamine.

Secondo fonti citate da TMZ, l’ipotesi principale è una “sospetta overdose”, circostanza confermata anche dalla registrazione della chiamata al 911 che parla di “overdose per un uomo di 20 anni”.

La vicenda riguarda uno dei personaggi più discussi dell’ecosistema streaming legato alla cultura incel e al cosiddetto looksmaxxing e riapre il dibattito sui contenuti estremi che attirano pubblico giovane online.

In sintesi:

Il 20enne streamer Clavicular ha accusato un grave malore in diretta durante una live negli USA.

ha accusato un grave malore in diretta durante una live negli USA. Fonti di TMZ parlano di ricovero urgente per sospetta overdose subito dopo l’interruzione dello streaming.

parlano di ricovero urgente per sospetta overdose subito dopo l’interruzione dello streaming. La chiamata al 911 conferma un intervento per “overdose su uomo di 20 anni”, secondo l’audio diffuso.

Il caso riaccende le preoccupazioni sul mix tra cultura incel, looksmaxxing estremo e uso di sostanze.

Che cosa è accaduto durante la live e perché il caso pesa sui social

Nel corso dell’ultima diretta, seguita da centinaia di migliaia di utenti, Clavicular si è improvvisamente accasciato davanti alla webcam. Un amico gli ha offerto dell’acqua, mentre un altro – davanti al pubblico collegato – ha chiesto se volesse dell’Adderall, potente psicostimolante a base di sali di anfetamina.

Quando il malore è apparso più serio, la live è stata bruscamente interrotta, alimentando allarme tra i follower. TMZ ha parlato subito di un quadro più grave del semplice mancamento, riferendo – citando fonti interne – che il 20enne è stato portato in ospedale per una “sospetta overdose” subito dopo la chiusura dello streaming.

La notizia è stata ripresa da portali come Just Jared e Yahoo News. In un secondo momento TMZ ha pubblicato l’audio della chiamata al 911: l’operatore segnala esplicitamente un caso di “overdose per un uomo di 20 anni”, confermando la gravità dell’intervento.

Clavicular, nonostante in Italia sia ancora poco noto, è divenuto in pochi mesi una figura centrale nella nicchia online legata alla cultura incel statunitense.

Si presenta come guru del looksmaxxing, un miglioramento ossessivo dell’aspetto fisico, spesso con pratiche estreme.

Nei suoi video ha citato l’uso di crystal meth per restare magri, steroidi e perfino micro-fratture mirate per “modellare” le ossa del viso, proponendo come ideale estetico l’attore Matt Bomer.

Parallelamente, ha stretto rapporti con figure di estrema destra come Andrew Tate e Nick Fuentes e ha ostentato guadagni mensili superiori ai 100.000 dollari sulla piattaforma Kick.

Nel 2026 ha sfilato alla New York Fashion Week per la stilista Elena Velez, mentre a marzo è stato arrestato nel sud della Florida con l’accusa di aggressione, consolidando un profilo mediatico fortemente divisivo tra moda, politica radicale e contenuti tossici.

Il suo recente scontro con il giornalista Adam Hegarty di “60 Minutes Australia” ha mostrato ulteriormente la natura del personaggio.

Quando Hegarty gli ha chiesto dei legami con la cultura incel, Clavicular ha reagito irritato: “È letteralmente la sequenza di domande peggiore che abbia mai sentito”.

Il giornalista gli ha ricordato che il termine looksmaxxing nasce proprio in quell’ambiente; lo streamer ha negato ogni collegamento: “Il looksmaxxing è un miglioramento di sé… serve per uscire dalla condizione di incel”.

Alla domanda sulle sue frequentazioni con figure controverse come Andrew Tate, ha risposto con un attacco personale al cronista, accusandolo di voler “politicizzare” l’intervista, fino ad abbandonare il set dicendo sarcasticamente: “Potrei insegnarti il looksmaxxing, così magari cambi qualcosa”.

Nonostante ciò, i numeri restano enormi: quasi 900.000 follower su TikTok, oltre 530.000 su Instagram e 305.000 su Kick, dove monetizza soprattutto tramite streaming lunghi e altamente polarizzanti.

Le possibili conseguenze del caso Clavicular sull’ecosistema streaming

Il malore in diretta di Clavicular riapre il confronto su tre fronti: la rappresentazione del corpo online, il rapporto tra culture tossiche e piattaforme e la responsabilità degli streamer con pubblici giovanissimi.

Il caso potrebbe spingere le piattaforme a ridefinire policy su contenuti che normalizzano sostanze, steroidi e pratiche di autolesionismo “estetico”, nonché sui legami tra influencer e movimenti estremisti.

Molti osservatori del mondo digitale guarderanno ora a come Kick, TikTok e Instagram reagiranno a un creator capace di generare enormi flussi di traffico, ma anche un rischio reputazionale crescente, in un contesto globale sempre più sensibile a salute mentale e abusi di sostanze.

FAQ

Perché Clavicular è stato ricoverato in ospedale dopo la diretta?

Secondo fonti citate da TMZ, è stato ricoverato per una sospetta overdose subito dopo il malore avvenuto in live streaming.

Cosa dice la chiamata al 911 sul malore di Clavicular?

La chiamata al 911, diffusa da TMZ, parla chiaramente di un intervento per “overdose su uomo di 20 anni”, confermando l’emergenza.

Che cos’è il looksmaxxing promosso da Clavicular?

Il looksmaxxing, nella versione di Clavicular, è un’estremizzazione del miglioramento fisico, con pratiche rischiose come steroidi, crystal meth e micro-fratture estetiche facciali.

Quali sono i legami di Clavicular con la cultura incel e figure di destra?

Clavicular è popolare tra gli incel, pur negando l’appartenenza, e ha mostrato vicinanza pubblica a personaggi come Andrew Tate e Nick Fuentes.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Clavicular?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.