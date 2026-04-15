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Renato Biancardi deluso da Ilary Blasi e pubblico, sfogo notturno online

Renato Biancardi deluso da Ilary Blasi e pubblico, sfogo notturno online

Renato Biancardi ferito dalle battute di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Chi: il concorrente Renato Biancardi, la conduttrice Ilary Blasi, l’opinionista Cesara Buonamici e il pubblico del Grande Fratello Vip.
Che cosa: nuove frecciate ironiche della conduttrice, accolte da applausi in studio, hanno spinto Biancardi a uno sfogo notturno per il timore di essere malvisto fuori dalla Casa.
Dove: nello studio e nella Casa del GF Vip di Canale 5.

Quando: durante la nona puntata del reality e nelle ore successive, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2026.
Perché: le battute ricorrenti sui “gatti morti” e sui presunti “moscioni” della Casa vengono percepite da Biancardi come delegittimanti, soprattutto se rafforzate dal tifo del pubblico in studio.

In sintesi:

  • Battuta di Ilary Blasi su Biancardi accolta da urla e applausi del pubblico.
  • Notte di sfogo per Renato Biancardi, preoccupato per la propria immagine esterna.
  • Sui social toni divisi: c’è chi esalta Ilary e chi difende il concorrente.
  • Si consolida il ruolo di “bersaglio fisso” di Biancardi nel racconto del reality.

La catena di salvataggio, la battuta di Ilary e lo sfogo notturno

Il caso esplode durante la catena di salvataggio che porta Antonella Elia al televoto. Renato Biancardi, napoletano di 32 anni, salva l’amico Nicolò Brigante, definendo entrambi “gatti morti”, ironizzando sulle critiche di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che da settimane li etichettano come “moscioni” e “comodini”.

Mentre Biancardi motiva la scelta – “tra noi si è creato un bel rapporto, credo che ancora debba dimostrare tutto” – la conduttrice lo interrompe con una stilettata: “Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone”. In studio scattano applausi e urla di approvazione per Blasi.

Nella notte, in Casa, Biancardi confida a Brigante e Francesca Manzini: “Quando Ilary ha detto i cogl… vanno in coppia, ho sentito ‘brava, brava’”. Il gieffino vive la reazione del pubblico come un segnale negativo sul proprio gradimento esterno, mostrando per la prima volta crepe nel suo abituale autocontrollo. Manzini prova a ridimensionare l’episodio, ricordando che spesso la platea applaude le battute della conduttrice a prescindere dal bersaglio.

Un rapporto teso che influenza la narrazione del reality

L’episodio non è isolato. Già nella settima puntata, durante le nomination, Biancardi aveva contestato a Blasi e alla squadra il fatto di non seguire abbastanza il day-time: “Secondo me voi vedete poco il daily”. La replica della conduttrice – “Vediamo tutto, ma che ne sai te di quello che facciamo noi fuori?!” – aveva consolidato il ruolo di Biancardi come “insofferente” alle dinamiche televisive imposte dallo studio.

In quella stessa serata, Cesara Buonamici aveva ribadito: “Io quando li guardo non vedo nulla. Una mosceria estrema”, rafforzando la cornice narrativa del concorrente poco coinvolgente. Un copione che si è ripetuto il 10 aprile, quando Biancardi, criticato per il suo distacco verso Lucia Ilardo, ha reagito con sarcasmo: “Se volete faccio finta di nulla, la bacio e dico che le voglio bene”.

La risposta spazientita di Blasi – con il soprannome “Pino Gvnchy”, titolo della sua “canzone” – e il commento “ma chi t’ha chiesto niente? Stasera una simpatia” hanno ufficialmente cristallizzato il concorrente come bersaglio privilegiato dell’ironia della conduttrice, elemento che oggi pesa sulla percezione di Biancardi dentro e fuori la Casa.

L’effetto sul pubblico e sul percorso di Biancardi nel GF Vip

Sui social, l’ultima battuta di Ilary Blasi divide. Molti utenti apprezzano la sua schiettezza – “non lo sopporta e non lo nasconde”, “non finisce una serata senza demolirlo” –, altri denunciano uno squilibrio di potere, parlando di eccesso: “Lui è stato fin troppo educato”.

Per il reality, la dinamica conduttrice–concorrente introduce un arco narrativo chiaro: Biancardi come figura “scomoda”, spesso ridimensionata in diretta, ma capace di attirare attenzione e discussioni. Per il gieffino, invece, il rischio è quello di essere incasellato in un personaggio monodimensionale, più definito dalle frecciate che dalle sue azioni in Casa. Molto dipenderà da come saprà trasformare questo ruolo in opportunità di racconto personale nelle prossime puntate.

FAQ

Perché Ilary Blasi punzecchia spesso Renato Biancardi al GF Vip?

La conduttrice utilizza un registro ironico e diretto, individuando in Renato Biancardi un personaggio perfetto per accentuare dinamiche narrative e tempi televisivi.

Cosa ha detto esattamente Ilary Blasi durante la nona puntata?

Ha interrotto Biancardi dicendo: “Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone”, battuta accolta con applausi.

Perché Renato Biancardi si è sfogato nella notte con i coinquilini?

Si è sfogato perché ha vissuto la battuta e gli applausi come conferma di scarso gradimento esterno, temendo ripercussioni sul televoto.

Come ha reagito il pubblico del GF Vip sui social alla battuta?

Il pubblico si è diviso: molti hanno lodato la schiettezza di Blasi, altri hanno parlato di sarcasmo eccessivo e di concorrente poco tutelato.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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